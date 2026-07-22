Masz ochotę na wielką przygodę? Oto 8 świetnych filmów i seriali z Netfliksa

Ekranowi bohaterowie wyruszali już w najróżniejsze podróże po lądzie i morzu, w kosmos, a nawet do magicznych światów, czy w głąb siebie.

Te filmy i seriale zabiorą cię w epicką podróż

Nie każda wielka przygoda oznacza poszukiwanie skarbu. Czasem prowadzi w kosmos, innym razem do magicznej krainy snów, na bezkresne prerie albo w sam środek historycznych wydarzeń. Jeśli szukasz produkcji, które oferują widowiskową akcję, emocje i niezapomnianych bohaterów, na platformie Netflix nie brakuje tytułów, które warto dopisać do swojej listy.

Od kosmicznych misji i fantasy, przez historyczne widowiska, aż po historie oparte na prawdziwych wydarzeniach. Te filmy i seriale pokazują, że epicka podróż może mieć wiele twarzy, ale każda z nich gwarantuje emocje i bohaterów, którym trudno nie kibicować.

8 filmów i seriali przygodowych na Netflix

„Apollo 13”



Film Rona Howarda opowiada o jednej z najbardziej dramatycznych misji w historii NASA. Po awarii statku kosmicznego astronauci Jim Lovell, Jack Swigert i Fred Haise muszą zrobić wszystko, by wrócić bezpiecznie na Ziemię. W głównych rolach występują Tom Hanks, Kevin Bacon i Bill Paxton, a partnerują im Ed Harris oraz Kathleen Quinlan.



„Awatar: Ostatni władca wiatru”



Aktorska adaptacja kultowej animacji śledzi losy Aanga, młodego Awatara, który musi opanować wszystkie cztery żywioły, by powstrzymać Władcę Ognia Ozaia. W tej niebezpiecznej wyprawie towarzyszą mu Katara i Sokka, podczas gdy po piętach depcze im książę Zuko.



„Enola Holmes 3”



Trzecia odsłona przygód młodszej siostry Sherlocka Holmesa przenosi akcję na Maltę. Enola przygotowuje się do ślubu z lordem Tewkesburym, gdy dowiaduje się, że jej brat został porwany. Bohaterka ponownie musi połączyć detektywistyczny talent z odwagą, by rozwikłać kolejną skomplikowaną sprawę.



„Domek na prerii”



Nowa adaptacja klasycznych książek Laury Ingalls Wilder pokazuje losy rodziny Ingallsów, która opuszcza Wisconsin i rusza do Kansas, by rozpocząć nowe życie. Serial łączy dramat rodzinny z opowieścią o przetrwaniu i budowaniu przyszłości na Dzikim Zachodzie.



„Zaginione miasto”



Sandra Bullock wciela się w pisarkę romansów przygodowych, która zostaje porwana przez ekscentrycznego miliardera przekonanego, że pomoże mu odnaleźć legendarny skarb. Na ratunek rusza model z okładek jej książek, grany przez Channinga Tatuma. Efektem jest pełna humoru i akcji przygoda z Danielem Radcliffe'em w roli czarnego charakteru.



„Wiking”



Historyczny film Roberta Eggersa opowiada historię Amletha, wygnanego księcia wikingów, który po latach wraca, by pomścić zamordowanego ojca i odzyskać należny tron. W obsadzie znaleźli się Alexander Skarsgård, Nicole Kidman, Anya Taylor-Joy, Ethan Hawke oraz Willem Dafoe.



„Kraina Snów”



Po zaginięciu ojca młoda Nemo trafia do niezwykłego świata snów. Razem z ekscentrycznym Flipem przemierza fantastyczne krainy, próbując odnaleźć drogę do ukochanego taty. W głównych rolach występują Marlow Barkley i Jason Momoa.



„NYAD”



Film opowiada historię Diany Nyad, która w wieku 64 lat jako pierwsza osoba przepłynęła trasę z Kuby na Florydę bez klatki chroniącej przed rekinami. W rolę sportsmenki wcieliła się Annette Bening, a u jej boku występują Jodie Foster i Rhys Ifans. To inspirująca opowieść o determinacji i walce z własnymi ograniczeniami. Czytaj też:

Żałoba w Hollywood. Gwiazda kina odeszła w bardzo młodym wieku Czytaj też:

Gwiazda „Rancza” przerwała milczenie. Tak czuje się po powrocie do kultowego serialu