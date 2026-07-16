7 seriali-thrillerów, które są mistrzowskie w budowaniu napięcia

Są seriale, które ogląda się po jednym odcinku dziennie, i takie, przy których ten plan przestaje istnieć po pierwszym epizodzie. Mistrzowsko budowane cliffhangery sprawiają, że trudno oderwać się od ekranu, a odpowiedzi na najważniejsze pytania wydają się zawsze o jeden odcinek za daleko. Zebraliśmy siedem thrillerów, które perfekcyjnie wykorzystują ten zabieg i do samego końca trzymają widzów w niepewności.

7 thrillerów z cliffhangerami na mistrzowskim poziomie

„Bosch”



Serial inspirowany powieścią Michaela Connely'ego. Głównym bohaterem jest Harry Bosch, detektyw pracujący dla wydziału zabójstw. Mężczyzna zostaje oskarżony o zabicie podejrzanego w jednej ze spraw. W tym samym czasie policjant musi zmierzyć się ze swoją przeszłością podczas analizy znalezionych kości.



„Sherlock”



Sherlock umie rozpoznać programistę po krawacie, a pilota samolotów po kciuku. Ma niezwykły, analityczny umysł i zabija nudę rozwiązując zagadki kryminalne. Kiedy na drodze Holemsa staje były żołnierz, John Watson, od razu widać, że trudno o dwa bardziej różniące się od siebie charaktery. Jednak intelekt Sherlocka w połączeniu z pragmatyzmem Watsona tworzą niezwykły sojusz. W trzech poruszających, przerażających, pełnych akcji i widowiskowych filmach telewizyjnych Sherlock i John poruszają się w plątaninie wskazówek, pośród niebezpiecznych zabójców, by dotrzeć do prawdy.



„Skazany na śmierć”



Większość ludzi zrobiłaby wszystko, żeby wydostać się z więzienia Fox River. Michael Scofield (Wentworth Miller) zrobi natomiast wszystko, by się do niego dostać. Jego brat Lincoln (Dominic Purcell) został skazany na śmierć za zbrodnię, której nie popełnił, a jedyna droga, by go uratować, wiedzie właśnie ze środka.



„Nocny recepcjonista”







„Zagubieni”



Serial pokazuje także skrywany mistycyzm, zjawiska paranormalne i nadnaturalne. 48 pasażerów, pozbawionych wszelkiej własności, ocalałych z katastrofy samolotu jest zmuszonych zbudować nowy dom na zapomnianej wyspie na Oceanie Spokojnym z dostępnych na miejscu materiałów. Rozbitkowie – zdani na własne siły – wpadają w panikę. Niektórzy z nich mają nadzieję na szybką akcję ratunkową. Inni zaś znajdują w sobie moc, o której istnieniu nigdy nie wiedzieli. Przyjaciele, krewni, wrogowie i nieznajomi muszą połączyć swe siły, aby stawić czoła wszechmocnym siłom natury i nieprzyjaznemu środowisku. Nocą, tropikalną dżunglę przeszywa dojmujący skowyt tajemniczych stworzeń, który budzi we wszystkich rozbitkach paniczny lęk. Nadzieja odradza się, gdy przywództwo nad grupą przejmują rezolutny Jack i trzeźwo myśląca Kate. Ale nawet bohaterowie mają skrzętnie skrywane tajemnice, które wyjdą w końcu na światło dzienne.



„Breaking Bad”



Zdobywca nagrody Emmy Bryan Cranston występuje jako Walter White, nauczyciel chemii zmagający się z zapewnieniem bytu rodzinie – żonie (Anna Gunn) i niepełnosprawnemu ruchowo synowi (RJ Mitte). Wszystko zmienia się radykalnie, gdy Walt dowiaduje się, że ma nieuleczalnego raka płuc w stadium terminalnym – według diagnozy pozostały mu dwa lata życia. Nie mając nic do stracenia, Walter wykorzystuje chemiczną wiedzę do produkcji krystalicznie czystej metamfetaminy, w czym pomaga mu były uczeń (Aaron Paul). Problemy się mnożą, kłamstwa gonią kłamstwa, ale nic nie powstrzyma Waltera, przed zabezpieczeniem rodziny na czas, gdy przyjdzie już mu odejść z tego świata.



„Silos”



W zniszczonej i toksycznej przyszłości żyje społeczność zamieszkująca ogromny podziemny silos sięgający kilkaset pięter pod ziemię. Mężczyźni i kobiety żyją tam w społeczeństwie pełnym obostrzeń sądząc, że mają one ich chronić. Czytaj też:

To nowy numer 1. na Netflix. Kultowa historia wyprzedziła thriller Harlana Cobena Czytaj też:

15 najlepszych seriali dystopijnych. Przerażają, bo są coraz bardziej realne