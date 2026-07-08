4 nowości od Netflix, jedna perełka od HBO Max. Co od dziś na streamingach?

Netflix zdecydowanie dominuje w dzisiejszych premierach, ale HBO Max również dorzuca tytuł, którego nie warto przegapić. Jeśli zastanawiasz się, co włączyć po pracy lub wieczorem, sprawdź naszą listę – dziś na streamingach czekają cztery nowości od Netflixa i jedna perełka od HBO Max.

Premiery na Netflix i HBO Max. Aż pięć perełek do obejrzenia od dziś

„Aż po kres” (Netflix)



Poświęciła wszystko, aby zostać matką, więc kiedy jej syn zaczyna chorować, Jada nie cofnie się przed niczym, aby znaleźć dawcę i go uratować – bez względu na cenę.



„Nie boję się” (Netflix)



Dziesięcioletni Miguel żyje w spokojnej, odosobnionej wiosce. Pewnego dnia na dnie ukrytej dziury znajduje młodego Felipe’a, który myśli, że jest duchem. Chłopcy potajemnie się zaprzyjaźniają i Miguel szybko zdaje sobie sprawę z czegoś okropnego: Felipe został porwany i wszystko wskazuje na to, że sprawcami są ludzie, których dobrze zna — a przynajmniej tak uważał.



„Podróż do wnętrza Ziemi” (Netflix)



W ekscytującym filmie przygodowym „Podróż do wnętrza ziemi”, opartym na klasycznej powieści Juliusza Verne'a „Podróż do wnętrza Ziemi”, Brendan Fraser („Miasto gniewu”, „Mumia”) występuje w roli profesora nauk przyrodniczych, którego kontrowersyjne hipotezy budzą sprzeciw i kpiny świata naukowego. Tymczasem podczas ekspedycji na Islandię uczony i jego bratanek dokonują sensacyjnego odkrycia, które otwiera im drogę do fantastycznej wędrówki głęboko do wnętrza Ziemi, gdzie odwiedzają światy, o których istnieniu nikt dotychczas nie wiedział i spotykają wiele niezwykłych stworzeń.



„Peddi” (Netflix)



Pochodzący z niższej kasty Peddi mieszka w małej, pozbawionej infrastruktury wiosce. Mężczyzna dostaje szansę zrobienia kariery w sporcie, co uświadamia mu, że w ten sposób może pomóc swoim krajanom.



„Deszcze nad klubem Babel” (HBO Max)



W retrofuturystycznej wariacji Boskiej komedii Dantego grupa outsiderów trafia do Babel, legendarnego baru pełniącego rolę czyśćca. Czytaj też:

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