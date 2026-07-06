23 miniseriale z największą światową oglądalnością. Rekordowe liczby

Miniseriale udowadniają, że zamknięta historia opowiedziana w kilku odcinkach może wywołać ogromne emocje, stać się globalnym fenomenem i przyciągnąć przed ekrany dziesiątki, a nawet setki milionów odbiorców. Dzięki platformom streamingowym oraz międzynarodowej dystrybucji krótkie produkcje coraz częściej osiągają wyniki oglądalności, które jeszcze kilka lat temu były zarezerwowane wyłącznie dla największych serialowych hitów. Oto 23 miniseriale, które pokochali widzowie.

Największe hity wśród miniseriali. 23 produkcje, które zachwyciły miliony widzów

„Dojrzewanie”



Serial opowiada o tym, jak świat pewnej rodziny wywraca się do góry nogami, gdy 13-letni Jamie Miller (Owen Cooper) zostaje aresztowany za zamordowanie nastolatki ze swojej szkoły. W roli ojca Jamiego i „odpowiedniej osoby dorosłej”, Eddiego Millera, występuje Stephen Graham. Ashley Walters gra detektywa inspektora Luke'a Bascombe'a, a Erin Doherty Briony Ariston, psycholog kliniczną przydzieloną do sprawy Jamiego.



„Reniferek”



Serial na podstawie wielokrotnie nagradzanego spektaklu w konwencji teatru jednego aktora, który był hitem festiwalu Edinburgh Fringe, opowiada o wypaczonej relacji komika Donny'ego Dunna (Richard Gadd) z jego prześladowczynią i o tym, jak ta relacja wpływa na niego, gdy musi stawić czoła głęboko skrywanej traumie.



„Czarnobyl”



Porywający mini serial HBO opowiadający przerażającą historię najgorszej w dziejach katastrofy, do której doprowadził człowiek – potężnego wybuchu z 1986 roku w czarnobylskiej elektrowni atomowej na terenie ówczesnego ZSRR. Serial przedstawia to, co się działo od porannej eksplozji, chaos, śmierć w następnych dniach, tygodniach i miesiącach...



„Kompania braci”



Zrealizowany na podstawie bestsellerowej powieści Stephena E. Ambrose'a serial TV „Kompania braci” opowiada historię Kompanii E 506 pułku piechoty spadochronowej 101 Dywizji Powietrznodesantowej Armii Stanów Zjednoczonych. Fabuła została oparta na wywiadach z ocalałymi żołnierzami Kompanii E, a także ich dziennikach i listach, Kompania braci relacjonuje losy ludzi, którzy wykazali się niezwykłą odwagą i pokonali wielki strach. Służyli w elitarnej kompanii strzelców. Wraz z aliantami wylądowali w Normandii, walczyli w bitwie o Ardeny i zdobyli Orle Gniazdo Hitlera w Berchtesgaden. Ich oddział poniósł ciężkie straty, a oni sami stali się legendą.



„Mogę cię zniszczyć”



Arabella Essiuedu (Michaela Coel) jest beztroską, zabieganą i stroniącą od zobowiązań młodą kobietą, która ma na swoim koncie kilka tekstów cieszących się dużą popularnością w sieci. Dzięki nim została uznana za „głos swojego pokolenia”, ma własnego agenta, dostała zaliczkę na napisanie książki i żyje pod ciągłą presją. Po tym jak pewnego wieczoru staje się ofiarą napaści seksualnej w klubie nocnym, jej życie zmienia się bezpowrotnie. Arabella zmuszona jest przewartościować całe swoje życie - swoją karierę zawodową, relacje z przyjaciółmi, a nawet z rodziną. Kobieta próbuje uporać się z trudnymi doświadczeniami i zaczyna powoli poznawać samą siebie.



„Nocna msza”



Opowiada on o małej społeczności zamieszkującej odizolowaną od świata wyspę. Wraz z powrotem na nią pewnego okrytego hańbą młodego mężczyzny (Zach Gilford) i przybyciem charyzmatycznego księdza (Hamish Linklater) linie podziałów między jej członkami stają się jeszcze głębsze. Pojawienie się na wyspie Crockett ojca Paula zbiega się w czasie z niewyjaśnionymi i z pozoru cudownymi zdarzeniami, które na nowo wzbudzają w ludziach religijny żar. Czy za te cuda nie przyjdzie jednak w końcu zapłacić?



„Długa noc”



Współczesny Nowy Jork. Naz Khan (Riz Ahmed), pochodzący z Pakistanu student, zostaje zaproszony na imprezę. Bez pozwolenia ojca zabiera jego samochód - żółtą taksówkę - i wyrusza z Queens na Manhattan. Gdy piękna młoda kobieta wsiada do auta, Naz nie wie, że to początek gehenny. Wkrótce zostaje oskarżony o morderstwo i musi stawić czoła wymiarowi sprawiedliwości. Po jego stronie staje adwokat Jack Stone (John Turturro).



„Olive Kitteridge”



Miniserial produkcji HBO, którego akcja toczy się w Crosby, małym miasteczku w Nowej Anglii. Tytułowa Olive Kitteridge (Frances McDormand) jest nauczycielką matematyki w szkole średniej. Charakteryzuje ją cięty humor i surowe usposobienie. Serial koncentruje się na relacjach głównej bohaterki z otoczeniem, odsłaniając tajemnice i dramaty małej społeczności.



„American Crime Story: Sprawa O.J. Simpsona”



„American Crime Story: Sprawa O.J. Simpsona” to najnowsza produkcja twórców przebojowej serii „American Horror Story”, która pokazuje kulisy słynnego procesu, dając intrygujący wgląd w działania prawników, walczących o skazanie lub uniewinnienie oskarżonego o podwójne morderstwo legendarnego futbolisty. Oparty na książce „The Run of His Life: The People v. O.J. Simpson” autorstwa Jeffreya Toobina, serial odkrywa chaotyczne, zakulisowe działania oraz manewry zarówno prokuratury, jak i obrony oraz to, w jaki sposób kombinacja nadmiernej pewności siebie oskarżycieli, przebiegłość obrońców oraz historia policji Los Angeles w kwestii traktowania społeczności Afroamerykanów dała ławie przysięgłych to, czego potrzebowała: uzasadnioną wątpliwość.



„Gambit królowej”



Oparty na powieści Waltera Tevisa miniserial Netflix pt. "Gambit królowej" to opowieść o dojrzewaniu i o tym, jaka jest prawdziwa cena geniuszu. Młoda Beth Harmon (Anya Taylor-Joy), która pod koniec lat 50. ubiegłego wieku trafia do prowadzonego w stanie Kentucky sierocińca, odkrywa w sobie niezwykły talent do szachów, jednocześnie uzależniając się od przepisywanych dzieciom leków na uspokojenie. Dziewczyna, dręczona przez własne demony i napędzana wybuchowym koktajlem ze środków odurzających podkręconym jej własnymi obsesjami, zmienia się w wyjątkowo uzdolnioną i czarującą outsiderkę, która postanawia szturmem podbić konserwatywny i zdominowany przez mężczyzn świat zawodowych szachów.



„Ostre przedmioty”



"Ostre przedmioty" ("Sharp Objects") to ośmioodcinkowy miniserial HBO opowiadający historię dziennikarki Camille Preaker (Amy Adams), która wraca do swojego rodzinnego miasteczka, aby przygotować materiał o morderstwie dwóch dziewczynek. Starając się rozwiązać zagadkę, wraca wspomnieniami do przeszłości i zdaje się identyfikować z młodymi ofiarami.



„Niewiarygodne”



Nastoletnia Marie Adler (Kaitlyn Dever) zgłasza policji napaść na tle seksualnym, której w jej domu dokonał włamywacz. Od prowadzących sprawę detektywów oraz bliskich słyszy jednak, że jej wersja wydarzeń nie brzmi wiarygodnie. Tymczasem w oddalonym o setki kilometrów mieście śledcze Grace Rasmussen i Karen Duvall (nagrodzone Emmy Toni Collette i Merritt Wever) wspólnie prowadzą śledztwo w sprawie zaskakująco podobnych gwałtów. Prawdopodobnie stoi za nimi seryjny gwałciciel.



„WandaVision”



Trzy tygodnie po wydarzeniach z „Avengers: Koniec gry”. Wanda (Elizabeth Olsen) i Vision (Paul Bettany) prowadzą idylliczne życie na przedmieściach miasteczka Westview, w stanie New Jersey, gdzie próbują ukrywać swoją prawdziwą naturę. Wkrótce para zaczyna podejrzewać, że nie wszystko jest takie, jakim się wydaje.



„Watchmen”



Osadzona w alternatywnym świecie historia, w której zamaskowani strażnicy – superbohaterowie – wyjęci są spod prawa.



„Pingwin”



Ośmielony śmiercią szefa mafii, Carmine’a Falcone’a, i postępującą falą przestępczości, Oz (Colin Farrell) podejmuje działania, aby wypełnić próżnię pozostawioną na szczytach przestępczego półświatka Gotham City. Pierwszego potencjalnego rekruta znajduje w młodym Victorze Aguilarze (Rhenzy Feliz). Sofia Falcone (Cristin Milioti) i jej brat Alberto (Michael Zegen) starają się utrzymać rodzinę w zgodzie i odnaleźć się w nowej dla nich sytuacji.



„Nawiedzony dom na wzgórzu”



To współczesna adaptacja klasycznej powieści Shirley Jackson pod tym samym tytułem, opowiadającej o piątce rodzeństwa, które wychowało się w najsłynniejszym nawiedzonym domu w Ameryce. Teraz wszyscy są już dorośli i muszą zmierzyć się z samobójstwem swojej najmłodszej siostry, które zmusza ich do stawienia czoła duchom z przeszłości. Niektóre z nich czają się tylko w ich głowach, a niektóre mogą naprawdę ukrywać się gdzieś w zakamarkach owianego złą sławą domu na wzgórzu.



„Mare z Easttown”



Mare Sheehan (Kate Winslet) jest policjantką z małego miasteczka w Pensylwanii, która prowadzi dochodzenie w sprawie miejscowego morderstwa, mierząc się jednocześnie z rozpadającym się na kawałki jej własnym życiem. Historia zagłębia się w mroczne strony zżytej z sobą społeczności i podejmuje próbę analizy tego, jak rodzinne i dawne tragedie mogą definiować naszą teraźniejszość.



„I nie było już nikogo”



Sierpień 1939 roku, Wybrzeże Jurajskie. Dziesięcioro nieznajomych pod różnymi pretekstami zostaje zwabionych na wyspę Soldier Island. Gospodarzami mają tu być państwo Owenowie. Goście wkrótce po przybyciu do posiadłości wysłuchują nagrania z oskarżeniem o popełnione w przeszłości zuchwałe zbrodnie, a następnie zaczynają kolejno ginąć.



„To wiem na pewno”



Serial przedstawia dwie równoległe historie życia braci bliźniaków naznaczone zdradą, poświęceniem i wybaczeniem. Losy Dominicka i Thomasa Birdsey’ów (Mark Ruffalo) pokazane są na różnych etapach ich życia. Widzowie poznają braci w czasach dla nich współczesnych, na początku lat 90. XX wieku, kiedy obaj osiągają wiek średni. Produkcja wraca też do przeszłości w scenach pokazujących ich młodość i dzieciństwo. Składający się z sześciu odcinków miniserial to rodzinna saga, która śledzi losy dwóch braci. Produkcja jest epicką opowieścią o zdradzie, poświęceniu i przebaczeniu na tle dziejów Ameryki XX wieku. Scenariusz został oparty na bestsellerowej powieści, której autorem jest Wally Lamb.



„Pacyfik”



Wyprodukowany przez Toma Hanksa, Stevena Spielberga i Gary'ego Goetzmana „Pacyfik” ukazuje prawdziwe losy trzech żołnierzy amerykańskiego Korpusu Piechoty Morskiej: Roberta Leckiego (James Badge Dale), Eugene'a Sledge'a (Joe Mazzello) i Johna Basilone'a (Jon Seda) w czasie II wojny światowej na rozległych wodach Pacyfiku. Miniserial śledzi przeżycia mężczyzn i ich towarzyszy broni, poczynając od pierwszych starć z Japończykami na Guadalcanal, poprzez lasy deszczowe na przylądku Gloucester, bastiony Peleliu, krwawe piaski Iwo Jimy, poprzez horror na Okinawie, aż do triumfu i niełatwego powrotu do domu po zwycięstwie nad Japonią. Miniserial oparty na książkach „Helmet for My Pillow” Roberta Leckiego i „With the Old Breed” Eugene'a B. Sledge'a został uzupełniony materiałami dodatkowymi opartymi na książkach „Red Blood, Black Sand” Chucka Tatuma i „China Marine” autorstwa Eugene'a B. Sledge'a oraz oryginalnymi wywiadami przeprowadzonymi przez twórców serii.



„Lekomania”



Serial opowiada o tym, jak pewna firma wywołała największą epidemię lekomanii w historii USA i przybliża widzom kulisy walki z opanowującym kraj uzależnieniem od opiatów. Bohaterowie wbrew wszelkim przeciwnościom stoczą zaciekłą, pasjonującą i zwycięską walkę z korporacją, której chciwość doprowadziła kraj do kryzysu, oraz z jej stronnikami.



„Od nowa”



Grace Sachs (Nicole Kidman) żyje tak, jak zawsze chciała. Jest odnoszącą sukcesy terapeutką, ma oddanego męża (Hugh Grant), a jej syn uczęszcza do elitarnej prywatnej szkoły w Nowym Jorku. Nieoczekiwanie jej świat wywraca się do góry nogami, a ona sama musi uporać się z gwałtowną śmiercią w swoim otoczeniu i zaginięciem męża, który nie był tym, za kogo go uważała. Sytuacji nie pomaga fakt, że sprawa ma charakter publiczny. Przerażona i pozostawiona samej sobie Grace zdaje sobie sprawę z tego, że sprzeniewierzyła się radom, które sama dawała innym. Teraz z myślą o sobie i dziecku musi zbudować cały swój świat na nowo.



„Ukochane dziecko”



Lena mieszka w całkowitym odosobnieniu w dobrze strzeżonym domu wraz z dwójką innych dzieci, Hannah i Jonathanem. Jedzą posiłki, chodzą do toalety i kładą się spać o ściśle wyznaczonych godzinach. Gdy tylko do pokoju wchodzi on, ustawiają się w rzędzie, by pokazać dłonie. Robią wszystko, co im każe… aż pewnego dnia dziewczynie udaje się uciec. Po niemalże śmiertelnym wypadku trafia do szpitala, gdzie towarzyszy jej Hannah. "Dear Child" zaczyna się od tego, na czym tradycyjne thrillery zwykle się kończą – wybawienia. Jednak prawdziwy koszmar rozpoczyna się dopiero wraz z przybyciem rodziców Leny do szpitala tej samej nocy. Przez prawie 13 lat rozpaczliwie poszukiwali oni swojej zaginionej córki… Czytaj też:

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