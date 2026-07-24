Te seriale ogląda teraz cała Polska. 5 hitów z Netfliksa

Jeśli zastanawiasz się, co obejrzeć na Netfliksie, warto zacząć od tytułów, które już zdobyły uznanie widzów. W ostatnich dniach kilka serialowych premier z miejsca wskoczyło do czołówki najchętniej oglądanych produkcji na platformie w Polsce. Wśród nich znalazł się m.in. nowy „Domek na prerii”, który tuż po debiucie błyskawicznie trafił do ścisłego TOP 10. Zebraliśmy pięć seriali, które warto mieć na swojej liście – szczególnie, jeżeli szukacie dobrych seansów w weekend.

Topka serialowa na Netflix. 5 hitów, które podbiły Polskę tuż po premierze

„Domek na prerii”



Pełen nadziei dramat rodzinny, epicka opowieść o przetrwaniu i geneza Dzikiego Zachodu w jednym. Ta nowa adaptacja kultowego, autobiograficznego cyklu książek „Domek na prerii” Laury Ingalls Wilder przedstawia zmagania i triumfy osób, które kształtowały amerykańskie pogranicze.



„Mapa pragnień”



Poruszająca opowieść o Grecie, która wierzy, że przyszła na świat wyłącznie po to, aby jej komórki macierzyste mogły uratować chorą na białaczkę siostrę, Lucy. Gdy jednak Lucy umiera, Greta zostaje z poczuciem ogromnej egzystencjalnej pustki. Tuż przed śmiercią Lucy tworzy „El mapa de los anhelos” — grę, która ma pomóc Grecie zmierzyć się z żałobą i odnaleźć sens życia. W tej niezwykłej podróży Greta poznaje Willa — tajemniczego chłopaka z bolesną przeszłością. Ale czy można naprawdę pokochać drugą osobę, jeśli nie kocha się siebie?



„Za wszelką cenę”



Niewinny ojciec odsiadujący dożywocie za morderstwo własnego syna otrzymuje dowody, że jego dziecko być może nadal żyje — i musi wydostać się z więzienia, aby odkryć prawdę.



„Ojciec mojej córki”



Gdy przeżycie córki Maki zależy od przeszczepu, kobieta odkrywa, że jedynym zgodnym dawcą nie jest jej mąż, lecz biologiczny ojciec nastolatki — przez lata skrywany sekret po dawnym romansie. Aby uratować córkę, Maca musi zmierzyć się z konsekwencjami prawdy, która grozi rozpadem obu rodzin. Rozdarta między koniecznością ocalenia życia dziecka a ceną ujawnienia tajemnicy, staje przed pytaniem, jak wiele jesteśmy w stanie wybaczyć.



„Siły specjalne”



Elitarna jednostka pada ofiarą bezprecedensowego ataku. Wysoki rangą oficer, który miał odejść ze służby, staje na czele niebezpiecznej misji zmuszającej go do konfrontacji z przeszłością. Tomer Sisley i Guillaume Gouix w rolach głównych w bombowym serialu Juliena Leclercqa („Szajka”). Czytaj też:

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