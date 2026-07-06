Polacy wybierają te seriale na Netflix. 8 największych hitów w naszym kraju

Weekend tradycyjnie przyniósł zmiany w rankingu najchętniej oglądanych seriali na Netfliksie. Polscy widzowie ponownie pokazali, że chętnie sięgają zarówno po gorące nowości, jak i produkcje, które od kilku tygodni utrzymują się w czołówce. Sprawdziliśmy aktualne zestawienie platformy i wybraliśmy osiem seriali, które po weekendzie cieszą się w naszym kraju największą popularnością.

8 seriali, które Polacy teraz kochają na Netflix. Wygrywają w statystykach

„Reaktywacja agenta Kima”



Skromny człowiek, którego córka znika, sięga po swoje umiejętności, nabyte w służbach specjalnych, żeby ją odnaleźć, ale zwraca na siebie uwagę niewłaściwych ludzi.



„Inna ja”



Ada wraca do Ayvalık, by zacząć od nowa, lecz ktoś z jej przeszłości kieruje ją na inną drogę. Sevgi kwestionuje marzenie o rodzinie, a Leyla swój związek.



„Jedyny świadek”



Opowieść o doświadczeniach Alexa i André Hanscombe’ów, którzy próbują poradzić sobie z doświadczeniem traumy wywołanej brutalnym aktem przemocy. Gdy w 1992 r. Rachel Nickell pada ofiarą mordercy na Błoniach Wimbledonu, André z dnia na dzień zostaje samotnym rodzicem. Wówczas postanawia odłożyć na bok swój żal i ból oraz postawić syna Alexa — jedynego naocznego świadka ataku — w centrum własnego świata. Od tego czasu André zaczyna żyć kierowany tylko jednym pragnieniem, jakim jest zapewnienie dobrostanu pokiereszowanemu emocjonalnie chłopcu, czego nie ułatwiają mu szukające sensacji media i coraz bardziej zdesperowana policja. Serial „Jedyny świadek” to historia o tym, jak ojcu i synowi postawionym w obliczu niewyobrażalnej tragedii udało się przejść drogę wiodącą z ciemności do światła.



„Oaza”



„Oaza” to najbardziej luksusowy kurort wypoczynkowy w kraju — raj zarezerwowany dla najbogatszych rodzin, z prywatnymi plażami, strefami VIP i skuteczną ochroną. Idealne miejsce, by przeżyć najlepsze wakacje życia. Wszystko jednak rozpada się w jednej chwili, gdy policja wkracza do ośrodka, by zbadać tajemnicze zaginięcie. W tym ekskluzywnym miejscu każdy jest podejrzany — i nikt nie może go opuścić, dopóki nie zostanie znaleziony sprawca.



„Lato 1936”



Nicea, rok 1936. Kiedy robotnicy cieszą się pierwszym płatnym urlopem, cztery bardzo różne kobiety zostają uwikłane w morderstwo prokuratora w luksusowym hotelu Riviera.



„Sullivan's Crossing”



Maggie, której pełna sukcesów kariera neurochirurga staje pod znakiem zapytania, wraca do domu w idyllicznej Nowej Szkocji, gdzie rozlicza się ze swoją przeszłością.



„Najgorsi sąsiedzi”



Myślisz, że znasz swoich sąsiadów? Pomyśl jeszcze raz. Ten nowy serial przedstawia wstrząsające relacje z pierwszej ręki o przemocy, zastraszaniu i nękaniu. Dzięki poruszającym zeznaniom świadków, szokującym nagraniom z kamer nasobnych i animowanym rekonstrukcjom udowadnia, że sąsiedzi bywają uciążliwi — ale mogą też być śmiertelnie niebezpieczni.



„Za wszelką cenę”



Niewinny ojciec odsiadujący dożywocie za morderstwo własnego syna otrzymuje dowody, że jego dziecko być może nadal żyje — i musi wydostać się z więzienia, aby odkryć prawdę. Czytaj też:

20+ najlepszych komedii romantycznych na Netflix. Poprawią ci humor Czytaj też:

Netflix na ten tydzień: 14 premier, na czele z nowym „Domkiem na prerii”!