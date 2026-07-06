Netflix na ten tydzień: 14 premier, na czele z nowym „Domkiem na prerii”!

Tydzień od 6 do 12 lipca zapowiada się na jeden z ciekawszych początków wakacji na Netfliksie. Serwis przygotował w sumie 14 premier, wśród których najwięcej uwagi przyciąga nowa adaptacja kultowego „Domku na prerii”. Nie zabraknie jednak także głośnego dokumentu o wydarzeniach, które wstrząsnęły Hiszpanią, nagradzanego dramatu z Saoirse Ronan, powrotu uczestników „Love is Blind: UK” oraz kilku filmowych perełek z gwiazdorską obsadą.

Jeśli więc planujecie serialowy maraton albo szukacie dobrego filmu na letnie wieczory, w najbliższych dniach zdecydowanie będzie w czym wybierać. Poniżej znajdziecie pełną listę premier Netfliksa zaplanowanych na ten tydzień.

Netflix z mega premierami na tydzień 6-12 lipca. 14 hitów, na czele z nowym „Domkiem na prerii”

„Lepiej późno niż samotnie”, 2. sezon



W tym przełomowym programie randkowym „wieczni single” — dorośli, którzy nigdy nie byli w związku — dostają profesjonalne wsparcie, aby w końcu mogli znaleźć miłość.

Premiera: 07/7/2026



„Aż po kres”



Poświęciła wszystko, aby zostać matką, więc kiedy jej syn zaczyna chorować, Jada nie cofnie się przed niczym, aby znaleźć dawcę i go uratować – bez względu na cenę.

Premiera: 08/7/2026



„Nie boję się”



Dziesięcioletni Miguel żyje w spokojnej, odosobnionej wiosce. Pewnego dnia na dnie ukrytej dziury znajduje młodego Felipe’a, który myśli, że jest duchem. Chłopcy potajemnie się zaprzyjaźniają i Miguel szybko zdaje sobie sprawę z czegoś okropnego: Felipe został porwany i wszystko wskazuje na to, że sprawcami są ludzie, których dobrze zna — a przynajmniej tak uważał.

Premiera: 08/7/2026



„Domek na prerii”



Pełen nadziei dramat rodzinny, epicka opowieść o przetrwaniu i geneza Dzikiego Zachodu w jednym. Ta nowa adaptacja kultowego, autobiograficznego cyklu książek „Domek na prerii” Laury Ingalls Wilder przedstawia zmagania i triumfy osób, które kształtowały amerykańskie pogranicze.

Premiera: 09/7/2026



„Miasto złodziei”



Podczas jednego z napadów na bank szajka Douga bierze zakładniczkę. Dziewczyna, nieświadoma, że mężczyzna, którego właśnie poznała, to jednocześnie jej oprawca, powoli się w nim zakochuje.

Premiera: 09/7/2026



„Podróż na Tajemniczą Wyspę”



Sean Anderson (Josh Hutcherson) odbiera zakodowany sygnał SOS z wyspy, której nie ma na mapie. Znajduje się tam jego zaginiony dziadek (Michael Caine), którego Sean postanawia odnaleźć. Pomaga mu ojczym (Dwayne Johnson) oraz pilot helikoptera Gabato (Luis Guzman) i jego córka Kailani (Vanessa Hudgens). Razem wyruszają w niebezpieczną podróż, aby odnaleźć tajemniczą wyspę.

Premiera: 09/7/2026



„Polowanie na druhny”



John Beckwith i Jeremy Grey wpraszają się na obce wesela, by dobrze się bawić. Na największej imprezie weselnej roku John zakochuje się w córce Sekretarza Skarbu USA.

Premiera: 09/7/2026



„Ale czad!”



W tej przezabawnej komedii, czołowi gracze piłkarskiej drużyny Ford High postanawiają olać swój obóz treningowy, aby spędzić lato w towarzystwie pięknych kobiet… na obozie cheerleaderek. Chłopaki bawią się jak królowie, używając swojej nowej reputacji „czułych kolesi” i namawiając dziewczyny do nagich kąpieli, striptizów i swawolnych igraszek. Jednak gdy Shawn zakochuje się w ślicznej liderce, która jest bardzo podejrzliwa w stosunku do jego motywów, gracze muszą zmienić strategię, aby udowodnić dobre intencje Shawna zanim rozpoczną się finały.

Premiera: 09/7/2026



„Podróż do wnętrza Ziemi”



W ekscytującym filmie przygodowym „Podróż do wnętrza ziemi”, opartym na klasycznej powieści Juliusza Verne'a „Podróż do wnętrza Ziemi”, Brendan Fraser („Miasto gniewu”, „Mumia”) występuje w roli profesora nauk przyrodniczych, którego kontrowersyjne hipotezy budzą sprzeciw i kpiny świata naukowego. Tymczasem podczas ekspedycji na Islandię uczony i jego bratanek dokonują sensacyjnego odkrycia, które otwiera im drogę do fantastycznej wędrówki głęboko do wnętrza Ziemi, gdzie odwiedzają światy, o których istnieniu nikt dotychczas nie wiedział i spotykają wiele niezwykłych stworzeń.

Premiera: 09/7/2026



„Miguel Ángel Blanco: 48 godzin, które zmieniło Hiszpanię”



Dokument o porwaniu Miguela Ángela Blanco w 1997 r., które sprawiło, że zastraszone hiszpańskie społeczeństwo zaczęło stawiać opór i walczyć z terrorem ETA.

Premiera: 10/7/2026



„Prześladowca”



Troje młodych ludzi, jadąc przez odludzie, zostaje zaatakowanych przez psychopatycznego kierowcę ciężarówki, z którego wcześniej zakpili.

Premiera: 10/7/2026



„The Outrun”



Kiedy 29-letnia studentka biologii Rona powraca na Orkady po ponad dziesięciu latach, wspomnienia z dzieciństwa łączą się z ostatnimi latami życia spędzonymi w Londynie. Zabiera nas z powrotem do czasów, kiedy zagubiła się w imprezowej scenie Hackney i zakochała w Dayninie, ale wtedy też stopniowo alkohol przejął kontrolę i Rona straciła wszystko i wszystkich, na których jej zależało. Teraz trzeźwa, ale samotna i z dala od otaczającego ją świata, przebywa z religijną matką i pomaga cierpiącemu na chorobę dwubiegunową ojcu na farmie owiec, gdzie dorastała. Bez żadnych oczekiwań Rona podejmuje pracę dla RSPB, przeprowadzając badanie nieuchwytnego ptaka derkacza, co zmusza ją do odwiedzenia każdej zamieszkałej wyspy Orkadów. Utknęła w spirali wstydu i żalu. Rona próbuje znaleźć stabilność w swojej nowej rutynie, jednocześnie tłumiąc wspomnienia o tym, co spotkało ją w Londynie, ale przeszłość podąża za nią i powoli mistyczna kraina, która ją otacza, zaczyna przejmować jej wewnętrzny świat. W chwili słabości, gdy wszystko wydaje się rozpadać, decyduje się na odizolowanie na małej wyspie Papay. Wraz z wichurami, ciemnościami i przejmująco zimnym morzem odnajduje pocieszenie i radość wśród małej społeczności. Z dnia na dzień Rona zaczyna godzić się ze wszystkimi rzeczami w swoim życiu, które sprawiły, że wyruszyła w podróż ku wyzdrowieniu i w końcu znajduje nadzieję na swoją przyszłość.

Premiera: 11/7/2026



„Love is Blind: UK – After the Altar”



Brytyjscy i irlandzcy single szukający partnerów, którzy pokochają ich za ich charakter, a nie wygląd, decydują się na niekonwencjonalny sposób randkowania, polegający na związaniu się z nigdy wcześniej niewidzianą osobą. W ciągu kilku tygodni nowo zaręczone pary zamieszkają razem, zaplanują ślub oraz sprawdzą, czy ich więź fizyczna odpowiada uczuciom, które ukształtowały się w kabinach. Gdy nadejdzie dzień ślubu, dowiemy się, czy codzienność i czynniki zewnętrzne stanęły na przeszkodzie ich miłości. Program prowadzony przez Emmę i Matta Willisów odpowie na pytanie, czy wygląd, pochodzenie rasowe i wiek mają znaczenie, czy też miłość jest naprawdę ślepa.

Premiera: 12/7/2026



„Destrukcja”



Odnoszący sukcesy bankier inwestycyjny Davis (Jake Gyllenhaal) próbuje uporać się ze śmiercią żony, którą stracił w wyniku tragicznego wypadku samochodowego. Nie pomaga mu w tym presja, którą wywiera teść (Chris Cooper), mimo to Davis stara się, by życie wróciło do normalnego biegu. Któregoś dnia Davis wysyła skargę na niedziałający automat z napojami i słodyczami, jaki możemy spotkać na każdym rogu. Tak zaczyna się korespondencja między nim a pracującą w firmie zajmującej się automatami Karen (Naomi Watts). Korespondencja, która coraz częściej zawiera wątki osobiste, wkrótce tworzy między nimi głęboką osobistą więź. Z pomocą Karen i jej piętnastoletniego syna (Judah Lewis), Davis zaczyna odzyskiwać równowagę wewnętrzną, stopniowo wydostając się z bezbrzeżnej otchłani rozpaczy.

Premiera: 12/7/2026 Czytaj też:

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