80+ najwyżej ocenianych teraz filmów na Netflix. Arcydzieła serwisu

Jeżeli masz subskrypcję Netfliksa, musisz zobaczyć te filmy. To one obecnie wygrywają w rankingach na najlepsze produkcje dostępne w bibliotece platformy.

Najwyżej oceniane teraz filmy na Netflix. Tak ustawili je widzowie

„Kingsajz”



W podziemiach Instytutu Badań Czwartorzędu istnieje zamieszkana przez krasnoludki kraina zwana Szuflandią. Jej władca oskarża chemika Adasia o produkcję "kingsajzu", pozwalającego osiągać rozmiary człowieka.



„Znachor”



Renomowany niegdyś chirurg, który stracił rodzinę i pamięć, dostaje szansę na nowe życie, gdy po latach spotyka swoją córkę.



„Nie ma mocnych”



Pawlak i Kargul szukają męża dla swojej wnuczki, chcąc w ten sposób zdobyć spadkobiercę.



„Nie lubię poniedziałku”



Historie kilku osób, które borykają się z przeciwnościami losu w feralny poniedziałek.



„Kogel-mogel”



Dziewczyna ze wsi, Kasia Solska, dostaje się na studia i ucieka z domu do Warszawy, gdzie znajduje pracę jako niania.



„Spider-Man: Daleko od domu”



Peter Parker wyrusza na szkolne wakacje do Europy. Nie będzie mu dane odstawienie kostiumu Spider-mana na zbyt długo.



Anthony Hopkins i Jonathan Pryce w filmie „Dwóch papieży”



Spotkanie w 2012 roku przyszłego papieża Franciszka z ówczesnym papieżem Benedyktem XVI jest okazją do rozmowy między dwoma głęboko wierzącymi osobami, o skrajnie różnym podejściu do wiary.



„Ocean's Twelve: Dogrywka”



Ktoś wydaje gang Danny'ego Oceana Terry'emu Benedictowi, właścicielowi kasyn, które ci doszczętnie obrabowali trzy lata wcześniej.



„Jak zostałem gangsterem. Historia prawdziwa”



Historia najniebezpieczniejszego gangstera w Polsce, dla którego władza, bycie ponad stan i pieniądze stanowią priorytet.



„Ocean's 13”



Danny Ocean wraz ze swoim gangiem postanawia pogrążyć finansowo i skompromitować bezwzględnego właściciela kasyn i hoteli, Willy'ego Banka.



„Polowanie na Czerwony Październik”



Radziecki atomowy okręt podwodny wypływa w swój pierwszy rejs. Jego dowódca ogłasza, że zamierza zdezerterować, co nie podoba się władzom ZSRR, które wysyłają za nim pościg.



„Strzelec”



Były snajper korpusu marines zostaje poproszony o ochronę prezydenta Stanów Zjednoczonych.



„Bridget Jones 3”



Bridget zachodzi w upragnioną ciążę. Problem tylko w tym, że nie wie, kto jest ojcem jej dziecka.



„Obecność 2”



Lorraine i Ed Warren udają się do północnej części Londynu, aby pomóc samotnej matce wychowującej czwórkę dzieci, której dom jest nawiedzany przez złośliwe duchy.



„Przebudzenie”



Clay ma piękną narzeczoną i szczęśliwe życie, ale okazuje się, że cierpi na chorobę serca. Musi poddać się operacji, której przebieg będzie bardzo nietypowy.



„Poszukiwany, poszukiwana”



Pracownik muzeum, oskarżony o kradzież obrazu, ukrywa się w przebraniu gosposi.



„Kryptonim U.N.C.L.E.”



Agenci CIA i KGB biorą udział w misji przeciwko tajemniczej organizacji przestępczej, która dąży do rozprzestrzeniania broni jądrowej.



„Historia małżeńska”



Po dziesięciu latach małżeństwo Nicole i Charliego zaczyna się rozpadać, gdy pojawiają się przed nimi nowe opcje kariery.



„Rejs”



Na statku wiślanym pojawia się gapowicz wzięty za instruktora kulturalno-oświatowego. Mężczyzna organizuje zebrania, wybory rady rejsu i zabawia uczestników wycieczki.



„Dzień próby”



Młody policjant trafia pod skrzydła doświadczonego detektywa z wydziału narkotykowego.



„Vabank”



Warszawa lat 30. Kasiarz Kwinto wychodzi z więzienia i obmyśla zemstę na Kramerze, właścicielu banku, przez którego został aresztowany.



„Ruchomy zamek Hauru”



Sophie, zmieniona przez czarownicę w staruszkę, trafia do dziwnego zamku należącego do czarodzieja Hauru. Spotkany w nim demon składa jej pewną propozycję.



„Twój na zawsze”



Poturbowany przez policjanta Tyler postanawia w akcie zemsty uwieść córkę funkcjonariusza.



„Desperado”



W małym miasteczku pojawia się El Mariachi, były muzyk z futerałem pełnym broni. Poszukuje zabójcy swojej ukochanej, by pomścić jej śmierć.



„Irlandczyk”



Płatny zabójca Frank Sheeran powraca do sekretów, których strzegł jako lojalny członek rodziny przestępczej Bufalino.



„Spider-man: Homecoming”



Peter Parker pod okiem swojego mentora Tony'ego Starka stawia czoło niebezpiecznemu przestępcy Vulture'owi, który stanowi zagrożenie dla najbliższych Spider-Mana.



„Operacja Argo”



Film oparty na prawdziwych wydarzeniach. Historia tajnej operacji ratowania sześciu amerykańskich zakładników porwanych w Teheranie w 1979 roku.



„Wyspa”



Połowa XXI wieku. Kiedy Lincoln Sześć Echo i Jordan Dwa Delta mieszkający w zamkniętym ośrodku orientują się, że są oszukiwani, postanawiają uciec.



„Spirited Away: W krainie Bogów”



Mała Chihiro wyrusza w pełną niebezpieczeństw podróż, aby ocalić swoich rodziców.



„Na skraju jutra”



Walczący z agresywną rasą obcych żołnierz zostaje zamknięty w pętli czasu i skazany na ciągłe przeżywanie tego samego dnia. On i legendarna bohaterka wojenna łączą siły, aby powstrzymać agresorów.



„Egzorcyzmy Emily Rose”



Emily zostaje opętana przez demony. W trakcie egzorcyzmów umiera, a ksiądz, który je odprawiał, zostaje oskarżony o nieumyślne spowodowanie śmierci.



„Wielki Mike”



Bezdomny nastolatek zostaje otoczony opieką przez bogatą rodzinę. Dzięki niej wyrasta na gwiazdę amerykańskiego futbolu.



„Dracula”



Rumuński książę, a w rzeczywistości wampir Vlad Dracula wyjeżdża do Londynu, gdzie mieszka kobieta przypominająca mu jego tragicznie utraconą ukochaną.



„Gangi Nowego Jorku”



XIX wiek. Po 16-letniej odsiadce Amsterdam Vallon wraca do rodzinnej dzielnicy, by zemścić się na przywódcy gangu odpowiedzialnego za śmierć jego ojca.



„Jestem na tak”



Carl postanawia wziąć udział w programie samodoskonalenia się, który polega na mówieniu wszystkim i wszystkiemu „tak”.



„Kill Bill: Vol. 2”



Czarna Mamba kontynuuje swoją krwawą zemstę na byłym szefie Billu i jego współpracownikach, którzy zniszczyli jej życie.



„Charlie”



Zamknięty w sobie Charlie zaczyna naukę w liceum. Zaprzyjaźnia się z uczniami ostatniej klasy.



„Ocean's Eleven: Ryzykowna gra”



Zaraz po wyjściu z więzienia Danny Ocean planuje napaść jednocześnie na trzy kasyna w Las Vegas. W tym celu kompletuje niezwykłą grupę fachowców.



„Wesele”



Bogaty mieszkaniec małego miasteczka urządza córce wesele. Kiedy zabawa rozkręca się na całego, wszystko zaczyna się walić.



„Ostatnia rodzina”



Dziennikarz muzyczny, tłumacz i eseista Tomasz Beksiński wprowadza się do mieszkania obok swoich rodziców. Niebawem wychodzi na jaw, że nad rodziną ciąży fatum.



„Psy”



Franz Maurer, były funkcjonariusz Służby Bezpieczeństwa, zaczyna pracę w policji. Tymczasem jego kolega oferuje swoje usługi przestępcom.



„Drogówka”



Historia siedmiu policjantów, których poza pracą łączy przyjaźń, imprezy, samochody i interesy. Wszystko się zmienia, gdy ginie jeden z nich.



„Kler”



Życie trzech księży ulega zmianie, kiedy ich drogi krzyżują się ponownie.



„Apollo 13”



Podczas rutynowego lotu w kosmos na pokładzie statku Apollo 13 następuje wybuch.



„Sami swoi”



Zwaśnione od wielu lat rodziny Pawlaków i Kargulów trafiają z Kresów Wschodnich na Ziemie Odzyskane.



„Człowiek w ogniu”



Amerykanin po przejściach podejmuje się w Meksyku ochrony kilkuletniej córki bogatego biznesmena.



„Vinci”



Cuma, złodziej antyków, wychodzi z więzienia dzięki pomocy pasera, który zleca mu kradzież „Damy z łasiczką” Leonarda da Vinci. Teraz musi skompletować ekipę.



„Skazany na bluesa”



Historia życia Ryszarda Riedla, jednego z najwybitniejszych polskich muzyków, który szukał wolności poprzez swoje utwory.



„Uśpieni”



Molestowani w poprawczaku chłopcy postanawiają po latach zemścić się na swych oprawcach.



„Pitbull. Nowe porządki”



Policjanci dwóch warszawskich komend łączą siły w walce z Grupą Mokotowską.



„Boże ciało”



Dwudziestoletni Daniel zostaje warunkowo zwolniony z poprawczaka. Wyjeżdża na drugi koniec Polski, żeby pracować w stolarni, ale zamiast tego zaczyna udawać księdza.



„Wszyscy jesteśmy Chrystusami”



Sylwester opowiada swojemu ojcu o cierpieniu jakie przechodził, kiedy ten pił.



„Lęk pierwotny”



Martin zostaje adwokatem młodego Aarona oskarżonego o morderstwo arcybiskupa.



„Obecność”



Słynna para badaczy zjawisk paranormalnych zostaje poproszona o pomoc rodzinie, którą terroryzuje potężny demon.



„Przebudzenia”



Oparta na prawdziwych wydarzeniach opowieść o lekarzu, który za pomocą eksperymentalnego leku przywracał do świadomości pogrążonych w śpiączce pacjentów.



„Raport mniejszości”



W 2054 roku można przewidzieć przyszłość, a winnych ukarać, zanim popełnią zbrodnię. Komisarz John Anderton zostaje oskarżony o morderstwo, do którego jeszcze nie doszło.



„Wróg u bram”



Druga wojna światowa. W oblężonym Stalingradzie dochodzi do pojedynku dwóch snajperów.



„Pewnego razu... w Hollywood”



Aktor Rick Dalton i jego przyjaciel kaskader powracają do Hollywood. Mężczyźni próbują odnaleźć się w przemyśle filmowym, który ewoluował podczas ich nieobecności.



„The Social Network”



Historia powstania Facebooka. Komputerowy geniusz z Harvardu zakłada stronę thefacebook.com, która nieoczekiwanie bije rekordy popularności.



„Jeździec bez głowy”



Nowojorski policjant przybywa do małej osady, by rozwiązać sprawę tajemniczych morderstw dokonywanych rzekomo przez jeźdźca bez głowy.



„Park Jurajski”



W parku ze sklonowanymi dinozaurami, tuż przed oficjalnym otwarciem, dochodzi do awarii zasilania, a przebywający w nim ludzie muszą ratować życie.



„Rzeka tajemnic”



Adaptacja powieści Dennisa Lehane'a. Życie trzech przyjaciół zmienia się, gdy jeden z nich wsiada do niewłaściwego samochodu. Po 25 latach ich drogi znowu się krzyżują.



„Zodiak”



San Francisco terroryzuje seryjny morderca Zodiak. Grupa reporterów postanawia odkryć tożsamość złoczyńcy.



„American Gangster”



Czarnoskóry gangster Frank Lucas buduje w Nowym Jorku ogromne narkotykowe imperium. Na jego trop wpada nieprzekupny detektyw Richie Roberts.



„Snajper”



Historia kariery wojskowej i życia osobistego Chrisa Kyle'a, który zyskał sławę najlepszego snajpera w historii elitarnej jednostki Navy SEALs.



„Troja”



Ekranizacja epopei Homera opowiadająca o walce Greków pod murami Troi, aby odbić porwaną królową Sparty.



„Choć goni nas czas”



Historia dwóch umierających mężczyzn, którzy pod wpływem szalonych przygód zostają przyjaciółmi.



„Miś”



Pełne paradoksów i komizmu życie prezesa klubu sportowego „Tęcza” w czasach PRL-u.



„300”



Opowieść o jednej z najsłynniejszych bitew w dziejach. Garstka Spartan staje przeciwko perskiej potędze.



„Kill Bill”



Zawodowa morderczyni realizuje plan zemsty na dawnych kompanach, którzy chcieli ją zabić.



„Zjawa”



Ranny po ataku niedźwiedzia Hugh Glass jest świadkiem zabójstwa swojego syna. Pozostawiony przez mordercę na pewną śmierć, postanawia się zemścić za wszelką cenę.



„Władca Pierścieni: Dwie wieże”



Drużyna Pierścienia zostaje rozbita, lecz zdesperowany Frodo za wszelką cenę chce wypełnić powierzone mu zadanie. Aragorn z towarzyszami przygotowuje się, by odeprzeć atak hord Sarumana.



„Jestem legendą”



Tajemniczy wirus wymordował lub zamienił w krwiożercze bestie prawie całą ludzkość. Samotny naukowiec Robert Neville poszukuje szczepionki, by odwrócić mutację.



„Władca Pierścienia: Powrót Króla”



Zwieńczenie filmowej trylogii wg powieści Tolkiena. Aragorn jednoczy siły Śródziemia, szykując się do bitwy, która ma odwrócić uwagę Saurona od podążających w kierunku Góry Przeznaczenia hobbitów.



„Prestiż”



Dwaj młodzi iluzjoniści żyją w przyjaznych stosunkach. Gdy ginie żona jednego z nich, mężczyźni stają się śmiertelnymi wrogami.



„Truman Show”



Truman Burbank odkrywa, że jest głównym bohaterem reality show nadawanego 24 godziny na dobę.



„Ciekawy przypadek Benjamina Buttona”



Historia Benjamina Buttona, który zamiast starzeć się – młodniał.



„Dzień Świra”



Adaś Miauczyński, 49-letni rozwiedziony polonista, żyje w kręgu swoich natręctw, nie potrafiąc wyrwać się z nudy i rutyny dnia codziennego.



„Seksmisja”



W roku 2044 zostają odhibernowani dwaj ostatni przedstawiciele płci męskiej, wprowadzając chaos do idealnego świata rządzonego przez Ligę Kobiet.



„Kac Vegas”



Czterech przyjaciół spędza wieczór kawalerski w Las Vegas. Następnego dnia okazuje się, że zgubili pana młodego i nic nie pamiętają.



„Władca pierścieni: Drużyna pierścienia”



Podróż hobbita z Shire i jego ośmiu towarzyszy, której celem jest zniszczenie potężnego pierścienia pożądanego przez Czarnego Władcę - Saurona.



„Szósty zmysł”



Psycholog dziecięcy próbuje pomóc ośmioletniemu chłopcu widzącemu zmarłych poradzić sobie z tym niezwykłym darem.



„Podziemny krąg”



Cierpiący na bezsenność mężczyzna poznaje gardzącego konsumpcyjnym stylem życia Tylera Durdena, który jest jego zupełnym przeciwieństwem. Czytaj też:

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