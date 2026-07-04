20+ najlepszych komedii romantycznych na Netflix. Poprawią ci humor

Komedie romantyczne od lat cieszą się niesłabnącą popularnością, a w bibliotece Netflixa nie brakuje zarówno współczesnych hitów, jak i uroczych klasyków tego gatunku. Zabawne dialogi, pełni charyzmy bohaterowie i historie o miłości z happy endem sprawiają, że to idealny wybór na seans solo, we dwoje lub z przyjaciółmi. Przygotowaliśmy zestawienie ponad 20 najlepszych komedii romantycznych, które warto obejrzeć na Netflix już teraz.

Dowcip, romans i wyjątkowy klimat. 20+ najlepszych komedii romantycznych teraz na Netflix

„Ludzie, których spotykamy na wakacjach”



Poppy to wolny duch. Alex lubi planować. Po latach wspólnych wakacji tych zupełnie do siebie niepodobnych dwoje zastanawia się, czy mogliby się w sobie zakochać.



„Zgadnij kto”



Theresa przyprowadza do domu narzeczonego, Simona Greena, lecz nie uprzedziła rodziców, że jest biały. Percy Jones robi wszystko, by Simon nie czuł się dobrze w rodzinie i zerwał zaręczyny – np. zamyka go na noc w piwnicy. Ujawnienie najbardziej krępującego sekretu Simona prowadzi do serii komicznych perypetii udowadniających, że ojciec nie zawsze ma rację.



„Rodzinny dom wariatów”



Zapięta na ostatni guzik, sztywna i konserwatywna, bezwzględna kierowniczka Meredith Morton (Sarah Jessica Parker) opuszcza Manhattan, by poznać rodzinę swojego chłopaka Everetta Stone'a (Dermot Mulroney). Ekscentryczni, nieco zwariowani Stone'owie potrzebują czasu, by zaakceptować zimną jak Królowa Śniegu potencjalną synową. Niezbędne do tego będą: niespodziewany gość, dwa szokujące romanse i dużo piwa, by skruszyć lody i rozgrzać serca rodziny Stone'ów.



„Ostrożnie z dziewczynami”



Christina Walters (Cameron Diaz) i jej dwie rozrywkowe przyjaciółki: Courtney (Christina Applegate) i Jane (Selma Blair), uwielbiają seks i nocne życie. W najpopularniejszym klubie w mieście Christina nieoczekiwanie poznaje Petera (Thomas Jane), "mężczyznę swojego życia". Następnego dnia odkrywa, że Peter wyjechał z miasta. Razem z Courtney wyrusza na szaloną wyprawę by go odnaleźć. Droga nie będzie usłana różami, bo Christinę i Courtney czeka wiele kuszących ofert i niesamowitych przygód.



„Stosunki międzymiastowe”



Erin (Drew Barrymore) i Garrett spędzili razem lato w Nowym Jorku. Po romantycznych wakacjach każde z nich musi wrócić do swojego normalnego życia. Nie są jednak pewni czy chcą zakończyć tę znajomość? Pielęgnując związek niezliczoną ilością smsów i seksownych nocnych telefonów zacieśniają stosunki międzymiastowe.



„Mała wielka miłość”



Studentka antropologii powraca z wojaży po Stanach Zjednoczonych, spodziewając się dziecka. Przyszły tatuś, wzięty prawnik mieszkający w Los Angeles, nie jest pewien, czy chce wziąć odpowiedzialność za swego potomka.



„Dziewczyna z Alabamy”



Czasami to, czego szukasz, jest tym, od czego uciekasz. Urocza komedia romantyczna, w której Reese Witherspoon („Legalna blondynka”) wciela się w postać Melanie Carmichael - utalentowanej i wziętej projektantki mody z Nowego Jorku. Zakochuje się z wzajemnością w Andrew Henningsie (Patrick Dempsey) - młodym ambitnym polityku i przyjmuje jego oświadczyny. Zanim jednak stanie na ślubnym kobiercu Melanie musi szybko rozwiązać pewien problem ze swej przeszłości - wrócić do rodzinnego miasteczka na prowincji i rozwieść się z pierwszym mężem Jakem (Josh Lucas - „Piękny umysł”), którego poślubiła jeszcze w szkole i którego istnienie utrzymywała w ścisłej tajemnicy... W domu przekonuje się jednak, że wszystko, do czego tak zaciekle dążyła, może wcale nie być tym, czego naprawdę pragnie, gdyż w głębi duszy jest po prostu dziewczyną z Alabamy.



„Facet pełen uroku”



Wieczorne eskapady z zawsze inną pięknością? To dopiero szczęście! Charlie Logan (Dane Cook) jest facetem nietypowym, bowiem przed jego drzwiami zawsze stoi kolejka urokliwych kobiet. Wszystko za sprawą swoistej klątwy, na skutek której, każda samotna dama po nocy spędzonej z Charliem, spotyka miłość swojego życia. Mężczyzna, niczym talizman, pomaga poznać singlom ich drugie połówki. Gdy jednak sam natrafia na bratnią duszę o imieniu Cam (Jessica Alba), "urok" ukazuje swoją mroczną stronę. Teraz, chcąc zatrzymać kobietę swoich snów, Charlie musi zrobić wszystko, by zniechęcić ją do spędzenia z nim nocy, w przeciwnym wypadku straci Cam na zawsze...



„Randki od święta”



Sloane (Emma Roberts) i Jackson (Luke Bracey) nienawidzą świąt. Są singlami i zawsze kończą przy stole dla dzieci albo z żenującą osobą towarzyszącą na karku. Zrządzeniem losu tych dwoje nieznajomych poznaje się w wyjątkowo nieudane Święta Bożego Narodzenia. Wówczas postanawiają oni, że będą swoimi partnerami od święta przez następny rok. Wspólna niechęć do świąt i deklarowany brak zainteresowania sobą nawzajem sprawiają, że są dla siebie idealnymi osobami towarzyszącymi. Prowadzi to do przezabawnych i prowokatorskich wygłupów. Gdy jednak rok pełen absurdalnych obchodów świąt dobiega końca, Sloane i Jackson odkrywają, że podoba im się wspólne robienie znienawidzonych rzeczy.



„Miłość na zamówienie”



Matthew McConaughey w roli Trippa, 35 letniego faceta, który nadal mieszka z rodzicami. Bo gdzie miałby wygodniej? Zero czynszu, ma własny pokój, a mamusia (Kathy Bates) gotuje i pierze. Rodzice pragną jednak, by syn wyrwał się z domu i zatrudniają piękną kobietę (Sarah Jessica Parker), by trochę mu w tym pomóc. Nie przypuszczają jednak, że Tripp może im się zrewanżować.



„Mój chłopak się żeni”



Julia Roberts stworzyła doskonałą kreację Julianne Potter - młodej kobiety, która panicznie boi się stałych związków. Lecz nagle zdaje sobie sprawę, że kocha swego najlepszego przyjaciela, Michaela (Dermot Mulroney). Jest tylko mały problem... Michael niebawem ożeni się z kimś innym. Julianne musi doprowadzić do zerwania zaręczyn przyjaciela, a ma zaledwie cztery dni, pomoc swego pomysłowego szefa (Rupert Everett) i własną zazdrością.



„To skomplikowane”



Przynosząca niezłe dochody piekarnia, nowa miłość, pomyślnie zakończona sprawa rozwodowa – życie Jane Adler (Streep) zdecydowanie nabrało właściwego rytmu. Przynajmniej do chwili, kiedy jej były mąż Jake (Baldwin) stwierdzi, że nikt i nic nie powstrzyma go przed odzyskaniem względów ex-małżonki.



„40-letni prawiczek”



Andy Stizer (Steve Carell) ma już 40 lat a nadal ominęło go parę rzeczy w życiu. Ma spokojną pracę w sklepie z elektroniką, przytulne mieszkanko i kolekcję figurek. Ale istnieje taka rzecz, która do tej pory była dla niego tabu... Andy jeszcze nigdy nie uprawiał seksu, nawet przez przypadek. Czy to coś strasznego? Dla Andy'ego nie bardzo, ale dla jego kolegów z pracy, wręcz przeciwnie. A ponieważ uważają go za fajtłapę, postanawiają pomóc za wszelka cenę. Niestety nic się nie udaje, dopóki Andy nie spotka Trish (Catherine Keener), czterdziestoletniej matki trojga dzieci. Kumple są wniebowzięci, mając nadzieję, że coś wreszcie zaiskrzy... dopóki nie dowiedzą się o układzie jaki zawarli przyszli kochankowie!



„Duchy moich byłych”



Connor (McConaughey) kocha wolność, zabawę i kobiety... dokładnie w tej kolejności. Wizyta na ślubie młodszego brata zmienia jednak hierarchię wyznawanych przez niego wartości. Podczas uroczystości nawiedzają go dawne sympatie, m.in. najlepsza przyjaciółka panny młodej (Garner), porzucona wcześniej przez Connora. Duch Byłych Narzeczonych prowadzi Connora przez romantyczną historię w stylu „Opowieści wigilijnej” Karola Dickensa.



„Walentynki”



Każdy dzień jest dobry na Walentynki! Wyłącznie gwiazdy, wyłącznie zabawa! Plejada aktorów zachwyca w tej zabawnej i ujmującej komedii romantycznej reżysera „Pretty Woman” i „Pamiętnika Księżniczki”. Wątki się krzyżują, zderzają i zmieniają bieg w niezwykłym spojrzeniu na jeden dzień z życia miłości. Są zaręczyny. Są i kwiaty, które nie zostały wysłane. Jest wielki sekret, który w końcu zostaje ujawniony. Jest również „przyjadę i zrobię mu niespodziankę”, które kończy się zupełnie odwrotnie. Są sprzeczki, pocałunki, złe zwroty akcji, dobre ruchy i moc innych zdarzeń. Nie ważne, czy jesteś właśnie ugodzony strzałą Amora, czy masz to już dawno za sobą. Teraz na pewno się zakochasz - w tym wyjątkowym filmie, w którym 19 gwiazd celebruje miłość.



„27 sukienek”



Jane jest nałogową druhną, a w jej szafie wisi 27 sukienek - pamiątek po ślubach, na których wystąpiła jako świadek. Dziennikarz specjalizujący się w relacjach z wesel postanawia napisać o niej artykuł.



„Co się zdarzyło w Las Vegas”



Po najdzikszej nocy życia, dwójka nieznajomych, Jack (Ashton Kutcher) i Joy (Cameron Diaz), budzi się w Las Vegas, by stwierdzić, że w miniony wieczór nie tylko się dobrali, lecz również...pobrali! Kiedy jednak, grając monetą Joy, Jack wygrywa trzy miliony dolarów, droga do anulowania przysięgi przybiera nieoczekiwany kierunek. Po absurdalnej decyzji sędziego (Dennis Miller), który skazuje ich na sześć miesięcy „ciężkiego małżeństwa”,na polu bitwy o wielkie pieniądze rozpoczyna się męsko-damska rywalizacja, w której Joy i Jack nie szczędzą sił i pomysłów, by pozbawić partnera wygranej. Wkrótce nowożeńcy zorientują się, że kiedy igrasz z miłością, możesz wygrać wbrew wszelkim przeciwnościom.



„Sex Story”



Emma (Natalie Portman) i Adam (Ashton Kutcher) przypadkowo spotykają się po latach. Ponieważ Emma cierpi na swego rodzaju "alergię na związki", a Adam zupełnie je odrzucił – zresztą dlatego, że jego ojciec (Kevin Kline) zaczął spotykać się z jego byłą dziewczyną - oboje decydują wyrzec się emocji, z jakimi ma się do czynienia będąc w romantycznym związku i zostać przyjaciółmi. Zero zaangażowania, kłamstw, zazdrości, wspólnych śniadań, tęsknoty... jednym słowem żadnych zobowiązań.



„Bridget Jones 3”



Bridget, czterdziestoparoletnia (znów) singielka - po rozstaniu z Markiem Darcym (Firth), skupia się na pracy i kontaktach ze starymi i nowymi przyjaciółmi. Czeka ją jednak nowy zwrot w życiu, kiedy spotka energicznego Amerykanina Jacka (Dempsey), który uosabia wszystko to, czego brakuje Darcy'emu. Nieoczekiwanie Bridget odkrywa, że jest w ciąży, ale ma tylko 50 procent pewności, kto jest ojcem dziecka.



„Bridget Jones: W pogoni za rozumem”



W tej kontynuacji pamiętnika odnajdujemy Bridget, tam gdzie ją zostawiliśmy - w ramionach przystojnego prawnika Marka Darcy (Colin Firth). Mark toleruje (prawie) wszystkie ataki zazdrości Bridget. Dlaczego bowiem każda kobieta w Londynie, łącznie z nową długonogą stażystką pracującą z Markiem, nie miałaby pragnąć odebrać takiego faceta pulchnej, popełniającej gafy Bridget ?



„50 pierwszych randek”



Kobieciarz imieniem Henry zakochuje się w pięknej dziewczynie. Przed rokiem uległa ona wypadkowi, a doznany uraz głowy sprawił, że od tego czasu jej pamięć nie rejestruje nowych zdarzeń.



„Planeta singli”



Romantyczna Ania bierze udział w reality show ukazującym prawdziwą twarz facetów flirtujących w sieci i wyśmiewającym naiwność kobiet szukających tam ideału.



„Mamma Mia!”



Niezależna i pełna temperamentu Donna (Meryl Streep) prowadzi mały hotel na idyllicznej greckiej wyspie. Kobieta samotnie wychowuje córkę Sophie (Amanda Seyfried). Dziewczyna jest szczęśliwie zakochana i zamierza wziąć ślub. Donna postanawia zorganizować tę ważną uroczystość wraz ze swymi dwiema wiernymi przyjaciółkami, z którymi tworzyła kiedyś zespół Donna i Dynamitki: praktyczną i ułożoną Rosie (Julie Walters) oraz wielokrotną rozwódką Tanyą (Christine Baranski). Kobieta nie wie, że Sophie potajemnie zaprosiła na ślub trzech gości.



„Dziennik Bridget Jones”



U progu nowego roku 32-letnia Bridget Jones postanawia wziąć swoje sprawy w swoje ręce - i zaczyna prowadzić intymny dziennik. Ma on wszelkie szanse stać się bestsellerem, bo Bridget ma wyrobione zdanie na temat mężczyzn, seksu, aerobiku, jedzenia i wszystkiego, czym żyje współczesna kobieta, a co najważniejsze - wali prawdę prosto z mostu i niczego nie owija w bawełnę. Chcesz rozpocząć nowe życie? Zaufaj Bridget - zacznij prowadzić dziennik! Czytaj też:

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