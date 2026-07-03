Jest coś wyjątkowo satysfakcjonującego w perspektywie weekendu spędzonego z serialem, od którego nie sposób się oderwać. Gdy popcorn jest już gotowy, a na Netfliksie czekają dziesiątki nowych tytułów, wybór potrafi być zaskakująco trudny. Dlatego wyjątkowo tym razem proponujemy wam, żebyście zamiast kolejnej listy najgłośniejszych premier, sięgnęli po thrillery, które mogły umknąć w natłoku nowości, choć zasługują na znacznie większą uwagę.

W tym zestawieniu znalazło się pięć seriali, które nie tylko trzymają w napięciu od początku do końca, ale też nie wymagają kilkunastu godzin przed ekranem. Większość z nich liczy od kilku do maksymalnie dziesięciu odcinków, dzięki czemu idealnie nadają się na weekendowy maraton.

5 thrillerów Netfliksa, których nie możesz przegapić w ten weekend

„The Society”



W hospicjum dla nieuleczalnie chorej młodzieży ósemka pacjentów spotyka się co noc o północy, aby opowiadać sobie historie o duchach — i zawiera pakt, że następny z nich, kto umrze, da grupie znak z zaświatów. Na podstawie powieści z 1994 roku o tym samym tytule oraz innych książek Christophera Pike’a.



„Clickbait”



Nick Brewer (Adrian Grenier) jest kochającym ojcem, mężem i bratem, który pewnego dnia znika w tajemniczych okolicznościach. W internecie pojawia się nagranie, na którym dotkliwie pobity Nick trzyma kartkę z napisem „Znęcam się nad kobietami. Umrę, gdy zdobędę 5 milionów odsłon”. Czy jest to groźba, czy wyznanie winy? A może i jedno, i drugie? Ścigając się z czasem, aby go uratować, jego siostra (Zoe Kazan) i żona (Betty Gabriel) zaczynają odkrywać oblicze Nicka, którego istnienia nawet nie podejrzewały. „Clickbait” to ośmioodcinkowy miniserial, którego fabuła przedstawiona jest z różnych punktów widzenia. Ten wciągający thriller przygląda się temu, jaką rolę w podsycaniu naszych najbardziej niebezpiecznych i nieujarzmionych impulsów odgrywają media społecznościowe, odsłaniając przy tym coraz szerszą przepaść dzielącą nasze wirtualne i rzeczywiste życia.



„Obserwator”



Dean (Bobby Cannavale) i Nora (Naomi Watts) Brannockowie właśnie kupili wymarzony dom na urokliwych przedmieściach Westfield w stanie New Jersey. Gdy już sfinalizowali transakcję, która pochłonęła całe ich oszczędności, okazało się, że okolica jest dużo mniej przyjazna, niż im się wydawało. Wśród sąsiadów są zdziwaczała staruszka imieniem Pearl (Mia Farrow) i jej syn Jasper (Terry Kinney), który zakrada się do domu Brannocków i chowa w windzie gastronomicznej. Mamy też Karen (Jennifer Coolidge), agentkę nieruchomości i dawną znajomą Nory, która sprawia, że nie czują się mile widziani. Do tego wścibscy Mitch (Richard Kind) i Mo (Margo Martindale), którzy zdają się nie rozumieć pojęcia „teren prywatny”. Chłodne powitanie szybko przeradza się w piekło na ziemi, gdy tajemniczy „Obserwator” swoimi listami doprowadza Brannocków do granic wytrzymałości psychicznej, a jednocześnie na jaw wychodzą ponure sekrety okolicznych mieszkańców.



„Kobieta z domu naprzeciwko dziewczyny w oknie”



Zawód miłosny sprawia, że każdy dzień w życiu Anny (Kristen Bell) wygląda tak samo. Z lampką wina w ręce patrzy w okno, obserwując, jak życie toczy się bez jej udziału. Gdy do domu naprzeciwko wprowadza się przystojny nowy sąsiad (Tom Riley) i jego urocza córeczka (Samsara Yett), Anna zaczyna dostrzegać światełko w tunelu. Przynajmniej do dnia, gdy jest świadkiem makabrycznego morderstwa... a może tylko jej się zdawało?



„Klub północny”



W hospicjum dla nieuleczalnie chorej młodzieży ósemka pacjentów spotyka się co noc o północy, aby opowiadać sobie historie o duchach — i zawiera pakt, że następny z nich, kto umrze, da grupie znak z zaświatów. Na podstawie powieści z 1994 roku o tym samym tytule oraz innych książek Christophera Pike’a. Czytaj też:

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