Wrzesień pełen hitów. Nowe sezony i wielkie filmowe klasyki

Widzowie zobaczą nowe sezony popularnych seriali, premierę mrocznego science fiction „Alien: Ziemia”, a także filmowe klasyki i specjalne pasmo z bohaterami „Epoki lodowcowej”.

Wrześniowa ramówka FX i FX Comedy połączy więc seriale science fiction, kryminały, kino akcji, dramat i komedię. Nie zabraknie zarówno nowych produkcji, jak i powrotów znanych bohaterów. Ludzkość będzie walczyć z przerażającymi formami życia, agenci FBI zmierzą się z kolejnymi zagrożeniami, a Manny, Sid i Diego po raz kolejny udowodnią, że nawet prehistoryczne życie potrafi dostarczyć całkiem współczesnej rozrywki.

„Alien: Ziemia” zabierze widzów w mroczną przyszłość

Jedną z najważniejszych wrześniowych premier FX będzie „Alien: Ziemia”. Serial zadebiutuje 5 września o godz. 20:00, a kolejne odcinki będą emitowane w soboty o tej samej porze.

Historia rozpoczyna się w 2120 roku, gdy tajemniczy statek badawczy z głębokiego kosmosu rozbija się na Ziemi. Wendy oraz grupa żołnierzy odkrywają wówczas zagrożenie, z jakim ludzkość jeszcze się nie mierzyła.

Świat przedstawiony w serialu jest kontrolowany przez pięć wielkich korporacji, a ludzie żyją obok cyborgów i syntetycznych istot. Założyciel Prodigy Corporation opracowuje technologię pozwalającą tworzyć hybrydy łączące cechy człowieka i maszyny. Pierwszą z nich zostaje Wendy.

Sytuacja komplikuje się po katastrofie statku Weyland-Yutani. Kontakt z jego pozostałościami prowadzi do odkrycia form życia znacznie bardziej przerażających, niż ktokolwiek mógł przewidzieć.

Powraca „Zakłamanie”. Lucy i Stephen znów w centrum wydarzeń

Fani „Zakłamania” nie będą musieli długo czekać na dalszy ciąg historii Lucy Albright i Stephena DeMarco. Drugi sezon serialu wystartuje 17 września o godz. 22:00. Nowe odcinki będą pojawiać się w czwartki.

Lucy i Stephen wracają na uczelnię po burzliwym rozstaniu i początkowo nie zamierzają ze sobą rozmawiać. Ich relacja okazuje się jednak trudniejsza do zakończenia, niż mogliby przypuszczać. Oboje nadal pozostają uwikłani w związek, który od początku był jednocześnie uzależniający i destrukcyjny.

Drugi sezon jeszcze mocniej skupia się również na przyjaciołach bohaterów. Wydarzenia z pierwszej odsłony serii będą miały konsekwencje dla całej grupy.

„FBI” z piątym sezonem na FX

We wrześniu na antenę FX wróci także „FBI”. Piąty sezon będzie można oglądać od 22 września, w dni powszednie o godz. 19:15.

Serial ponownie koncentruje się na agentach nowojorskiego oddziału Federalnego Biura Śledczego. Bohaterowie mierzą się z kolejnymi zagrożeniami, które wymagają szybkich decyzji, precyzyjnego działania i współpracy całego zespołu. Kryminalne sprawy i federalne operacje przeplatają się z osobistymi historiami agentów.

Thrillery i kino akcji wśród wrześniowych premier

FX przygotowało także kilka filmowych propozycji. 5 września o godz. 22:15 widzowie zobaczą thriller akcji „Zabójczy cel” z 2008 roku. Steven Seagal wciela się w nim w detektywa Jacoba Stilwella, który przyjeżdża do Memphis, by prowadzić śledztwo dotyczące dwóch niebezpiecznych morderców. Jeden z nich, Lazerus, pozostawia przy swoich ofiarach zaszyfrowane wskazówki.

13 września o godz. 21:40 zostanie wyemitowany „Obserwator”. Były agent FBI Joel Campbell próbuje rozpocząć nowe życie w Chicago po latach pracy nad sprawą seryjnego mordercy. Jego przeszłość szybko jednak powraca. David Allen Griffin, grany przez Keanu Reevesa, ponownie daje o sobie znać i rozpoczyna z Campbellem niebezpieczną grę, przesyłając mu zdjęcia swoich przyszłych ofiar.

Ben Stiller i Robert De Niro w komediowym duecie

20 września FX postawi na komedię. O godz. 15:30 widzowie zobaczą „Poznaj mojego tatę”, w którym Greg Focker, grany przez Bena Stillera, chce oświadczyć się Pam Byrnes. Zanim jednak wykona ten krok, musi zdobyć aprobatę jej rodziców.

Największym wyzwaniem okazuje się ojciec Pam, Jack Byrnes, były agent CIA, którego zagrał Robert De Niro. Wizyta Grega w domu rodzinnym Byrnesów szybko zamienia się w serię niezręcznych i komicznych sytuacji.

Tego samego dnia, o godz. 17:40, stacja pokaże sequel „Poznaj moich rodziców”. Greg i Pam są już zaręczeni, ale tym razem muszą doprowadzić do spotkania swoich rodziców. Konfrontacja konserwatywnych Byrnesów ze znacznie bardziej swobodnymi Fockerami prowadzi do kolejnych rodzinnych komplikacji.

W obsadzie filmu znaleźli się m.in. Robert De Niro, Ben Stiller, Dustin Hoffman, Barbra Streisand, Teri Polo, Blythe Danner i Owen Wilson.

Mel Gibson i Heath Ledger w „Patriocie”

27 września o godz. 22:05 na antenie FX pojawi się „Patriota”. Film Rolanda Emmericha przenosi widzów do czasów wojny o niepodległość Stanów Zjednoczonych.

Benjamin Martin, weteran wojny francusko-indiańskiej, porzucił wojskową przeszłość i prowadzi spokojne życie na wsi, samotnie wychowując dzieci. Kiedy konflikt z Wielką Brytanią dociera do jego domu, a jego rodzina doświadcza brutalności brytyjskich oddziałów, Martin ponownie sięga po broń.

Początkowo kieruje nim przede wszystkim chęć ochrony bliskich, jednak z czasem coraz mocniej angażuje się w walkę kolonistów o niepodległość. W głównej roli występuje Mel Gibson, a jego syna Gabriela gra Heath Ledger. Produkcja otrzymała trzy nominacje do Oscara, za zdjęcia, muzykę oryginalną oraz dźwięk.

Cztery części „Epoki lodowcowej” w FX Comedy

Wrzesień przyniesie również specjalną propozycję dla widzów FX Comedy. Od 6 września, od godz. 17:30, stacja będzie emitować pasmo „Epoka lodowcowa”.

Widzowie ponownie spotkają Manny’ego, Sida i Diego. W ramach cyklu pokazane zostaną cztery filmy: „Epoka lodowcowa”, „Epoka lodowcowa 2: Odwilż”, „Epoka lodowcowa 3: Era dinozaurów” oraz „Epoka lodowcowa 4: Wędrówka kontynentów”.

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