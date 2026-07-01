Nowe hity Netfliksa: Kryminał przyciągnął 34 mln (!) widzów, tuż za nim filmowy romans

Najnowszy kryminał na podstawie powieści Harlana Cobena dominuje na Netfliksie. „Za wszelką cenę” przyciągnął 34 miliony widzów w pierwszym pełnym tygodniu od premiery na platformie, co czyni go zdecydowanie najchętniej oglądanym tytułem w okresie od 22 do 28 czerwca.

To również wzrost w porównaniu z 24 milionami wyświetleń, które produkcja zdobyła w weekend otwarcia, mimo że to i tak było największym oryginalnym debiutem platformy w tym roku. W ośmioodcinkowym thrillerze, stworzonym przez Roberta Hulla na podstawie powieści Harlana Cobena z 2023 roku pod tym samym tytułem, Sam Worthington gra Davida Burroughsa, ojca odsiadującego dożywocie za morderstwo syna – zbrodnię, której nie popełnił. Gdy otrzymuje informację, że jego syn może jednak żyć rozpoczyna desperackie poszukiwanie prawdy. Śledztwo wyprowadza go poza mury więzienia i prowadzi do świata pełnego kłamstw, manipulacji oraz rozpaczy, gdzie nic nie jest takie, jakim się wydaje.

Globalne hity Netfliksa. Co oprócz serialu na podstawie książki Harlana Cobena?

W miniony weekend na Netfliksa wrócił też „Avatar: Legenda Aanga”, a jego drugi sezon osiągnął 8,7 miliona wyświetleń i zajął drugie miejsce na liście najchętniej oglądanych anglojęzycznych seriali. To znaczny spadek w porównaniu z pierwszym sezonem, który w tym samym okresie w 2024 roku odnotował premierę z wynikiem 21,2 miliona wyświetleń. Pierwszy sezon tej produkcji również powrócił na listę na 3. miejscu z wynikiem 3 milionów wyświetleń.

Co ciekawe, serial „Za wszelką cenę” dorównał sukcesowi filmu „Wiadomości dla Isabelle”, który znalazł się na szczycie listy produkcji anglojęzycznych z 31 milionami wyświetleń w pierwszym pełnym tygodniu, co stanowi znaczący wzrost w porównaniu z 17,5 milionami wyświetleń w weekend otwarcia. „Braciszek” zadebiutował na 2. miejscu listy topowych filmów z 14 milionami wyświetleń, a „Instynkt macierzyński” zajął 3. miejsce z 8,5 milionami wyświetleń.

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