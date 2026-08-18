Pixar ma wielkie plany. Wśród nich kontynuacja dwóch hitów

Podczas tegorocznego D23 studio ujawniło szczegóły kilku nadchodzących produkcji. Wśród nich znalazły się długo wyczekiwane kontynuacje „Iniemamocnych” i „Coco”, ale również zupełnie nowa animacja, która zabierze widzów do niezwykłego świata znajdującego się na granicy życia i śmierci.

„Iniemamocni 3” mają już datę premiery

Na trzecią część przygód rodziny Parrów trzeba będzie jeszcze trochę poczekać. „Iniemamocni 3” zadebiutują w kinach 16 czerwca 2028 roku. Tym razem za reżyserię nie będzie odpowiadał Brad Bird, który pracował przy dwóch poprzednich odsłonach serii.

Bird zajmował się realizacją swojego długo przygotowywanego projektu „Ray Gunn”, dlatego stanowisko reżysera „Iniemamocnych 3” powierzono Peterowi Sohnowi. Twórca ma na koncie między innymi „Dobrego dinozaura” oraz „Między nami żywiołami”.

Nowa odsłona ma w większym stopniu skoncentrować się na dzieciach rodziny Parrów. Violet, Dash i Jack-Jack będą wymykać się z domu, aby przeżywać własne superbohaterskie przygody.

W filmie pojawi się również Winston Deavor, znany z „Iniemamocnych 2”. Bob Odenkirk ponownie użyczy głosu tej postaci. Tym razem Deavor będzie próbował stworzyć własną ligę superbohaterów.

„Coco 2” dopiero w 2029 roku

Pixar przygotowuje także kolejną podróż do świata „Coco”. Druga część animacji trafi do kin w listopadzie 2029 roku, czyli kilka lat po wydarzeniach przedstawionych w pierwszym filmie.

W centrum historii ponownie znajdzie się Miguel. Bohater nie będzie jednak już dzieckiem. W „Coco 2” widzowie zobaczą go jako nastolatka.

Na razie Pixar nie zdradził szczegółów fabuły. Sam powrót do świata „Coco” jest jednak istotną wiadomością dla fanów pierwszej części. Na rozwinięcie historii Miguela trzeba będzie jednak poczekać dłużej niż na trzecią część „Iniemamocnych”.

„Ghost Market” pokaże zupełnie nowy świat

Wśród zapowiedzi Pixara znalazł się również projekt, który nie jest kontynuacją żadnej wcześniejszej historii. „Ghost Market” to nowa animacja zaplanowana na wiosnę 2028 roku.

Film ma czerpać inspirację z azjatyckich mitów oraz opowieści o tajemniczych targowiskach i sklepach, w których świat żywych spotyka się ze światem zmarłych. Głównym bohaterem będzie Kyle, gadatliwy nastolatek i twórca internetowy z Chicago.

Jego życie zmieni się, gdy matka zmusi go do wyjazdu na wakacje na Hawaje. To właśnie tam chłopak odkryje tajemniczy targ ukryty pośrodku niczego. Początkowo będzie szukał jedynie nocnej przekąski, ale szybko odkryje, że trafił w miejsce znajdujące się na skrzyżowaniu świata żywych i umarłych.

„Ghost Market” już na etapie zapowiedzi wyróżnia się na tle klasycznych produkcji Pixara. Jeśli studio zrealizuje przedstawioną koncepcję zgodnie z założeniami, może to być jedna z najbardziej oryginalnych animacji w jego najbliższym dorobku.

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