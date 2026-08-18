Amy Schumer znów się rozwodzi. Tym razem filmowo

Aktorka i komiczka zagra główną rolę oraz zajmie się produkcją filmu „Best Divorce Ever”. Historia ma opowiadać o małżeństwie, które dochodzi do wniosku, że rozstanie może być łatwiejsze niż próba dalszego życia w zgodzie.

Amy Schumer jako rozwódka, która nie chce kończyć rodziny

45-letnia Amy Schumer wcieli się w Clarissę w nowym filmie Seana Mullina, który odpowiada za scenariusz i reżyserię. Twórca ma na koncie m.in. „Amira i Sam” oraz dokument „It Ain’t Over” poświęcony Yogi Berrze.

„Best Divorce Ever” przedstawi historię Clarissy i Franklina, pary z 20-letnim stażem małżeńskim. Bohaterowie postanawiają się rozwieść, ale jednocześnie nie chcą kończyć swojej relacji ani przestać być rodziną.

Para zamierza przeprowadzić wyjątkowo przyjazne rozstanie. Organizuje nawet przyjęcie pod hasłem „Rozwiążmy węzeł”, po którym Clarissa i Franklin próbują rozpocząć nowe życie jako osoby samotne.

Plan byłego małżeństwa zaczyna się jednak rozpadać. Nieudane randki, podejrzliwe dzieci oraz próby przeprowadzenia tak zwanego „świadomego rozstania” komplikują sytuację.

Clarissa i Franklin muszą zmierzyć się z pytaniem, jak pozostać rodziną, kiedy formalnie nie będą już małżeństwem. Komedia ma więc opierać się nie tylko na absurdalnych sytuacjach, lecz także na próbie odnalezienia nowej formy rodzinnej relacji.

Za produkcję filmu, obok Schumer, odpowiadać będą Matthew Lee Miller i Natalie Metzger z Vanishing Angle. Concourse Media wraz z Archetype Media Finance finansują projekt. Concourse Media rozpocznie natomiast w przyszłym miesiącu w Toronto sprzedaż praw do filmu na światowe rynki.

„Amy potrafi zamienić rozwód w coś brutalnie szczerego i niezwykle zabawnego”

Matthew Shreder, dyrektor generalny Concourse Media, podkreśla, że właśnie Amy Schumer jest odpowiednią osobą do opowiedzenia tej historii.

„Amy jest jedną z niewielu osób, które potrafią wziąć coś tak bolesnego, jak rozwód i uczynić z tego historię brutalnie szczerą i niezwykle zabawną” – powiedział.

„Sean napisał inteligentny, zabawny scenariusz z ogromną dawką serca i stworzył Amy świetne pole do popisu, by mogła robić to, co potrafi najlepiej. To dokładnie ten rodzaj komedii, na który widzowie są gotowi, i jesteśmy zachwyceni, że możemy być częścią tego projektu” – dodał.

Sam Sean Mullin przyznał, że scenariusz został zainspirowany jego własnym, polubownym rozwodem.

Nowy film Schumer w szczególnym momencie jej życia

Zapowiedź „Best Divorce Ever” pojawia się w czasie zmian w życiu prywatnym Amy Schumer. W styczniu aktorka złożyła pozew o rozwód z kucharzem Chrisem Fischerem po siedmiu latach małżeństwa. Byli małżonkowie podkreślali wówczas, że ich najważniejszym priorytetem pozostaje ich siedmioletni syn Gene.

W maju Schumer po raz pierwszy jako samotna matka zorganizowała przyjęcie urodzinowe dla syna. Zdjęcia z uroczystości, która odbyła się w zoo, opublikowała w mediach społecznościowych.

Aktorka zwróciła też uwagę tego lata fotografiami z wakacji, na których pokazała swoją przemianę fizyczną. Wcześniej mówiła o utracie ok. 20 kg. Na początku miesiąca opublikowała zdjęcia w kwiecistym bikini i napisała: „Nigdy nie wiedziałam, że będą takie dni. Bez filtra jak zwykle”.

Amy Schumer od lat żartuje o związkach i rodzinie

„Best Divorce Ever” wpisuje się w tematykę, która od dawna zajmuje ważne miejsce w twórczości Amy Schumer. Aktorka zdobyła ogromną popularność dzięki programowi „Inside Amy Schumer” emitowanemu przez Comedy Central. Stworzyła go, współtworzyła scenariusz i występowała w nim.

Serial skeczowy otrzymał w 2015 roku nagrodę Primetime Emmy za najlepszy serial skeczowy oraz został wyróżniony nagrodą Peabody.

W tym samym roku Schumer napisała scenariusz i zagrała główną rolę w komedii romantycznej Judda Apatowa „Wykolejona”. Wcieliła się w dziennikarkę magazynu, która unika zobowiązań, a jej ekranowym partnerem był Bill Hader.

Niedawno zagrała, współtworzyła scenariusz i wyprodukowała komedię Netfliksa „Tak jakby w ciąży”. W filmie wcieliła się w kobietę, która udaje ciążę po tym, jak zaczyna zazdrościć swojej najlepszej przyjaciółce spodziewającej się dziecka.

Schumer stworzyła również, napisała, wyreżyserowała, wyprodukowała i zagrała w serialu komediodramatycznym Hulu „Życie Beth”. Jest także autorką stand-upowego programu Netfliksa „Amy Schumer: Emergency Contact”.