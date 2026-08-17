Zmarł Jan Frycz. Wybitny aktor miał 72 lata

W poniedziałek 17 sierpnia poinformowano o śmierci Jana Frycza. Jak dowiadujemy się z oficjalnych źródeł, aktor miał umrzeć w weekend, a dopiero teraz fakt ten ogłoszono publicznie.

Jan Frycz nie żyje. Teatr żegna wielkiego aktora

Informację o śmierci artysty podano w mediach społecznościowych Teatru Narodowego w Warszawie. „Z niewypowiedzianym żalem przyjęliśmy wiadomość o śmierci Jana Frycza, jednego z najwybitniejszych polskich aktorów, związanego z Teatrem Narodowym w latach 1982-1983 i ponownie od 2006 roku. Artysta zmarł 15 sierpnia w domu rodzinnym, w otoczeniu najbliższych” – czytamy w komunikacie.

„Jan Frycz był niezwykle ważnym członkiem naszego Zespołu – nie tylko wielkim artystą, ale i przyjacielem, a dla wielu z nas również mentorem. Będzie nam bardzo brakować jego charyzmy na próbach, jego śmiechu w kuluarach, długich rozmów i analiz. Przede wszystkim jednak będzie nam go brakować jako pięknego człowieka. Mieliśmy wielkie szczęście, mogąc spotykać się na co dzień. O pogrzebie będziemy informować w późniejszym terminie. Rodzina prosi o nieskładanie kondolencji” – podkreślano.

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