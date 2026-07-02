18 najlepszych thrillerów, które są teraz na Netflix. Aktualne perełki

Subskrybenci Netfliksa nie mogą narzekać na brak thrillerów, ale w gąszczu premier i starszych hitów łatwo przegapić prawdziwe perełki. Dlatego sprawdziliśmy, które z produkcji aktualnie dostępnych na platformie mają najwyższe oceny od widzów i przygotowaliśmy zestawienie 18 perełek tego gatunku. Jeśli lubisz filmy trzymające w napięciu do ostatniej minuty, zaskakujące zakończenia i mroczny klimat, sprawdź te tytuły.

Najlepsze thrillery teraz na Netflix. Aktualna lista najwyżej ocenianych filmów

„Niebo”



Cztery niewinne osoby padają ofiarą zamachu. Philippa (Cate Blanchett), nauczycielka angielskiego, nie stawia oporu podczas aresztowania. Niczemu nie zaprzecza, jej celem był handlarz narkotyków, który ma na sumieniu jej męża i wielu jej uczniów. Młody policjant (Giovanni Ribisi), układa plan uwolnienia dziewczyny. Nie liczy się dla niego nic, jest w stanie poświęcić swoją karierę, a nawet życie. Czy uda im się odnaleźć kawałek nieba na ziemi?



„Porwana pamięć”



Kiedy jego porwany brat powraca jako odmieniony człowiek niepamiętający ostatnich 19 dni, Jin-seok postanawia za wszelką cenę odkryć, co naprawdę się wydarzyło.



„Fan”



Gil Renard kocha baseball. Uważnie śledzi kolejne rozgrywki, nie opuszcza żadnego meczu ulubionej drużyny. Idolem Renarda jest nowy zawodnik, czarnoskóry Bobby Rayburn. Gwiazdor baseballu początkowo jest oczarowany wielbicielem, poniewczasie jednak odkrywa, że ma do czynienia z szaleńcem. Gil za wszelką cenę chce pomóc ulubieńcowi w osiągnięciu właściwej pozycji w drużynie - w tym celu morduje czołowego zawodnika zespołu. Ku wściekłości psychopaty, Bobby nie okazuje wdzięczności za taką przysługę. Miłość fana zmienia się wówczas w nienawiść.



„Klient”



Jedenastoletni Mark Sway przypadkiem staje się świadkiem samobójstwa adwokata płatnego mordercy. Tuż przed śmiercią prawnik wyjawia Markowi pilnie strzeżoną przez mafię tajemnicę: miejsce, w którym ukryto ciało zabitego senatora. Od tej chwili chłopcu zagrażać będzie śmiertelne niebezpieczeństwo, bowiem mafia orientuje się, że nastolatek wie za dużo. Jednocześnie Marka nieustannie naciskać będzie grono przedstawicieli wymiaru sprawiedliwości z prokuratorem Foltriggiem na czele, którzy z pomocą świadka chcą wysłać mafiosów do więzienia.



„Podwójne zagrożenie”



Waszyngton, czasy współczesne. Mąż i żona udają się na wyprawę żeglarską na własnym jachcie. W środku nocy żona stwierdza, że męża nie ma na pokładzie, są za to ślady krwi i domniemane narzędzie zbrodni. Pojawia się straż graniczna, żona zostaje oskarżona o morderstwo.



„Nikomu ani słowa”



Ceniony, nowojorski psychiatra Dr Nathan Conrad (Michael Douglas) odkrywa z przerażeniem, że jego córeczka została w nocy porwana z apartamentu. Brutalni kidnaperzy nie chcą pieniędzy, w zamian za uwolnienie dziecka żądają, aby Nathan skłonił osiemnastoletnią Elisabeth (Brittany Murphy), od dziesięciu lat pogrążoną w katatonii pacjentkę, by wyjawiła pewien sześciocyfrowy kod. Jeśli nie dostaną tego, czego chcą - zabiją córkę Nathana. Nathan zdaje sobie sprawę, że porywacze śledzą każdy jego ruch, może więc liczyć wyłącznie na siebie. Nie ma innego wyjścia, jak w pojedynkę stawić czoła największemu koszmarowi w całym swym dotychczasowym życiu.



„Diabeł wcielony”



W Knockemstiff w stanie Ohio i w otaczających je leśnych ostępach mroczne indywidua – demoniczny kaznodzieja (Robert Pattinson), przerażające małżeństwo (Jason Clarke i Riley Keough) oraz zdeprawowany szeryf (Sebastian Stan) – zaciskają pętlę wokół młodego Arvina Russella (Tom Holland) próbującego chronić siebie i swoją rodzinę przed silami zła. Film „Diabeł wcielony” w reżyserii Antonio Camposa, którego akcja rozgrywa się w okresie pomiędzy II Wojną Światową a konfliktem w Wietnamie, przedstawia złowieszczą wizję walki sprawiedliwych przeciwko ludziom bez żadnych zasad.



„Złodziej życia”



Agentka specjalna FBI prowadzi bardzo skomplikowane śledztwo w sprawie nieuchwytnego od 20 lat mordercy. Ten niebezpieczny psychopata nie tylko brutalnie morduje swoje ofiary, lecz także przejmuje ich osobowość.



„Negocjator”



Danny Roman (Samuel L. Jackson) jest najlepszym policyjnym negocjatorem w Chicago. Kiedy podejmuje się pertraktacji z porywaczami pewne jest, że zakładnikom nie spadnie włos z głowy. Tym razem takiej pewności nie będzie, gdyż porywaczem jest... on sam. Podejrzany o zabójstwo kolegi, Roman postanawia udowodnić swą niewinność, przetrzymując w policyjnej siedzibie kilka osób, w tym m.in. swego szefa. Jednak kto podejmie się negocjacji z samym mistrzem negocjacji? Chyba tylko inny mistrz, a dokładnie pracujący w sąsiedniej dzielnicy Chris Sabian (Kevin Spacey). Kto kogo przekona: czy zakładnicy będą uwolnieni czy też Sabian przyłączy się do Romana? A wtedy trzeba by negocjować z dwoma negocjatorami.



„Ucieczka z Alcatraz”



Gwiazdor Clint Eastwood i reżyser Don Siegel spotykają się ponownie we wspólnym filmie, by opowiedzieć fascynującą historię ucieczki trójki więźniów z najcięższego i najlepiej strzeżonego więzienia świata. Przez 29 lat ponura sława tego miejsca została zachwiana tylko raz – przez trzech mężczyzn, o których później słuch zaginął. Eastwood wciela się w postać Franka Morrisa, przebiegłego kasiarza, który opracowuje misterny – i jak się okazuje – skuteczny plan ucieczki. Film, zrealizowany w autentycznych plenerach Alcatraz, zawiera wszystko to, czego można spodziewać się po produkcji spod znaku Eastwood – Siegel.



„Przebudzenie”



Clay (Hayden Christensen) wiedzie szczęśliwe życie. Ma piękną narzeczoną (Jessica Alba), dobrą pracę i dużo pieniędzy. Pewnego dnia dowiaduje się, że cierpi na nieuleczalną chorobę serca. Może go uratować jedynie przeszczep. Po szybkim ślubie z Sam okazuje się, że znaleziono dla niego nowe serce. Kiedy operacja się zaczyna, Clay odkrywa, że nie został uśpiony. Widzi, słyszy i czuje, jednak nic nie może zrobić, gdyż jest sparaliżowany. Z przerażeniem odkrywa, że jego los już został przesądzony. Wydaje się, że jedyną osobą, na którą może liczyć, jest jego żona.



„Operacja Argo”



Oparty na prawdziwych wydarzeniach thriller w reżyserii Bena Afflecka. Historia tajnej operacji ratowania sześciu pracowników ambasady amerykańskiej, którzy stali się zakładnikami w ogarniętym rewolucją Teheranie w 1979 roku. Film zyskał wielkie uznanie na świecie, zyskując do tej pory 34 nominacje do prestiżowych nagród filmowych, w tym 7 nominacji do Oscara. „Operacja Argo” stała się też sensacją gali Złote Globy 2013 zdobywając 2 statuetki – dla najlepszego dramatu i reżysera. „Operacja Argo” trzyma w napięciu od pierwszej do ostatniej minuty!



„Kill Bill: Vol. 2”



Dalszy ciąg losów zdradzonej i pozostawionej na pewną śmierć panny młodej (Uma Thurman). Niegdyś należąca do elity płatnych zabójców, budzi się po 4 latach ze śpiączki. Postanawia zemścić się na „Billu” (Carradine), człowieku, który ją wystawił. Droga do słodkiej zemsty nie będzie łatwa, bo po najpierw musi „zneutralizować” bezwzględnych wspólników Billa. Po 6 latach Quentin Tarantino powraca w wielkim stylu. Jak sam twierdzi „Kill Bill” to film, o którym marzył od dawna. Akcja filmu nawiązujące do najlepszych tradycji filmów samurajskich, Kung-fu i spaghetti westernów.



„Uśpieni”



Nowy Jork, lata 60. Czwórka przyjaciół – Lorenzo, Michael, John i Tommy to grupka okradająca drobnych sprzedawców. W wyniku niefortunnego wypadku z budką z hot-dogami, przyjaciele trafiają do poprawczaka. Tam ich życie zmienia się w piekło. Naczelnik więzienia oraz strażnicy poniżają psychicznie i wykorzystują seksualnie bohaterów aż do chwili zakończenia odsiadki. Po latach Tommy i John spotykają w barze ich oprawcę – naczelnika. Zabijają go z zimną krwią na oczach ludzi. Michael, który został prawnikiem, wraz z pomocą Lorenza – dziennikarza i znajomego księdza starają się nie dopuścić przyjaciół do skazania.



„Lęk pierwotny”



Cyniczny i arogancki adwokat Martin Vail (Richard Gere) bardziej szuka rozgłosu niż sprawiedliwości. Kiedy więc policja, po brutalnym pościgu, aresztuje 19-letniego Aarona Stamplera (Edward Norton), podejrzanego o zamordowanie biskupa Chicago, Vail podejmuje się jego obrony bez honorarium. Wina chłopca wydaje się ewidentna lecz, wbrew wszelkim okolicznościom, adwokat podejmuje bezpardonową walkę z prokuraturą. Gdy zawodzą adwokackie chwyty, Vail ujawnia, że nieśmiały, pełen kompleksów Aaron był wykorzystywany seksualnie przez zamordowanego, co doprowadziło do głębokich zaburzeń w jego osobowości. Czy sąd uzna tę argumentację?



„Raport mniejszości”



Waszyngton roku 2054 – futurystyczny świat, w którym nie ma zbrodni, przyszłość można przewidzieć, a winnych ukarać, zanim popełnią planowane przestępstwo. Dowodów niedoszłych zbrodni dostarcza trójka Jasnowidzów na usługach Agencji Prewencji Departamentu Sprawiedliwości, nad której sprawnym działaniem czuwa komisarz John Anderton (Tom Cruise). Jako pierwszy ogląda obrazy przekazywane przez Jasnowidzów. Ich werdykt nie pozostawia wątpliwości – za niespełna 36 godzin John Anderton zabije człowieka, którego nawet nie zna. Rozpoczyna się szaleńczy wyścig z czasem. Anderton musi wykryć, kto go wrabia albo stanie się ofiarą "idealnego" systemu, który sam pomagał tworzyć. Aby wygrać musi odpowiedzieć sobie na pytanie, które jeszcze nie tak dawno nie przyszłoby mu nawet na myśl: czy Jasnowidze mogą się mylić?



„Kill Bill”



Panna Młoda, płatna zabójczyni, postanawia wycofać się z branży. W czasie własnego ślubu zostaje postrzelona przez Billa - szefa Plutonu Śmiercionośnych Żmij. Na skutek ran dziewczyna na cztery lata zapada w śpiączkę. Po przebudzeniu postanawia zemścić się na tych, którzy z zimną krwią chcieli zabić ją i jej nienarodzone dziecko. Po kolei eliminuje członków swojego byłego gangu, Billa pozostawiając na "deser". Wszystko się skomplikuje, gdy wkrótce dowie się, że jej dziecko żyje...



„Podziemny krąg”



Co ty możesz o sobie wiedzieć, jeśli nigdy nie walczyłeś? W tym niezwykłym, pełnym niespodziewanych zwrotów akcji i nie pozbawionym swoistego humoru filmie w reżyserii Davida Finchera („Siedem”) oryginalne i dynamiczne kreacje stworzyli Brad Pitt („Siedem”) i Edward Norton („Lęk pierwotny”). Jack (Norton) cierpi na chroniczną bezsenność i jest całkowicie znudzony swym dotychczasowym życiem. Do czasu, gdy spotyka charyzmatycznego Tylera Durdena (Pitt) - sprzedawcę mydła o dość pokrętnej filozofii życia... Uważa on bowiem, że samo-doskonalenie jest dla słabeuszy, a to co rzeczywiście sprawia, że warto żyć to samo-destrukcja. Kiedy mieszkanie Jacka zostaje kompletnie zniszczone w wyniku tajemniczego wybuchu, Tyler oferuje mu gościnę. Spotykają się w barze, piją na umór i wszczynają bójkę na gołe pięści, która nieoczekiwanie przynosi im ogromną satysfakcję. Wkrótce cotygodniowe walki stają się celem ich życia i przyciągają coraz to nowych zwolenników. Zainicjowany przez nich Podziemny krąg obejmuje swym brutalnym zasięgiem cały kraj i odnosi oszałamiający sukces. Jednak już niedługo Jacka spotka szokująca niespodzianka, za sprawą której zmieni się wszystko... Czytaj też:

8 sztosów na Prime Video. Nowości, które was pochłoną Czytaj też:

Nowe hity Netfliksa: Kryminał przyciągnął 34 mln (!) widzów, tuż za nim filmowy romans