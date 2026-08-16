11 thrillerów, które trzymają w napięciu. Przy tych filmach nie warto nawet wychodzić po popcorn

Ich bohaterowie trafiają na sytuacje, z których trudno znaleźć wyjście, a widz dostaje dokładnie to, czego oczekuje od dobrego kina sensacyjnego: napięcie, niepewność i kolejne pytania.

Thrillery dla widzów, którzy nie lubią nudy

Thriller i horror często bywają wrzucane do jednego worka, choć ich założenia są nieco inne. Horror ma przede wszystkim straszyć i konfrontować bohaterów z grozą. Thriller natomiast buduje napięcie poprzez nieprzewidywalność. Nie zawsze wiadomo, co wydarzy się za chwilę, komu można zaufać i dokąd doprowadzi bohaterów pozornie niewinna decyzja.

Gatunek ma przy tym wiele odmian. Może łączyć się z kryminałem, kinem akcji, dramatem psychologicznym, opowieścią prawniczą, polityczną, szpiegowską czy science fiction. Wspólny mianownik pozostaje ten sam: napięcie, które sprawia, że coraz trudniej oderwać wzrok od ekranu.

Widzowie kochają niepewność. Te thrillery to gwarantują

Wspólną cechą tych produkcji jest napięcie budowane na niepewności. Bohaterowie mierzą się z zaginięciami, korupcją, zagrożeniem nuklearnym, przemocą, tajemniczymi siłami czy sytuacjami, w których trudno rozpoznać przyjaciela i wroga.

To właśnie dlatego thriller potrafi być wyjątkowo wymagającym gatunkiem dla widza. Gdy historia jest dobrze skonstruowana, nawet krótka przerwa może oznaczać utratę kluczowego szczegółu. A przecież są rzeczy ważniejsze niż siedem minut szukania pilota. Na przykład dowiedzenie się, kto naprawdę stoi za tym wszystkim.

11 thrillerów na Netflix, przy których lepiej nie mrugać

„Ballada o drobnym karciarzu”



Makau, kasyna i hazardzista, który ma coraz większe problemy. Colin Farrell wciela się w Lorda Doyle'a, zadłużonego gracza, któremu tajemniczy pracownik kasyna, grany przez Falę Chen, proponuje pomoc przy stole do bakarata. W tym samym czasie Doyle'em interesuje się prywatny detektyw, w którego wciela się Tilda Swinton.

Za kamerą stanął Edward Berger, reżyser „Na Zachodzie bez zmian”. Film jest adaptacją powieści Lawrence'a Osborne'a z 2014 roku.



„The Call”



Seo-yeon, grana przez Park Shin-hye, wraca do rodzinnego domu, by odwiedzić chorą matkę. Po przyjeździe podłącza stary telefon. Wkrótce zaczyna odbierać rozmowy od zrozpaczonej Yeong-sook, w którą wciela się Jun Jong-seo.

Szybko okazuje się, że kobiety mieszkają w tym samym domu, ale dzieli je 20 lat. Początkowo nawiązują relację i poznają swoje życie dzięki rozmowom prowadzonym w czasie. Wszystko zmienia się, gdy podejmują decyzję, która wpływa na ich przyszłość w obu liniach czasowych.

Pozostaje tylko pytanie, czy mogą sobie wzajemnie zaufać.



„Kontrola bezpieczeństwa”



Ethan Kopek, grany przez Tarona Egertona, pracuje jako pozbawiony większej motywacji agent TSA na lotnisku LAX w Los Angeles. Jego życie nabiera jednak nowego znaczenia, ponieważ wraz z dziewczyną Norą, graną przez Sofię Carson, oczekują pierwszego dziecka.

W Wigilię Ethan przekonuje przełożonego, w którego wciela się Dean Norris, aby powierzył mu zadanie monitorowania bagażu. Liczy, że będzie to krok w stronę awansu.

Sytuacja błyskawicznie wymyka się spod kontroli. W pojemniku na słuchawki pojawia się jedna z nich, a Ethan otrzymuje tajemniczą wiadomość nakazującą mu ją założyć. Po drugiej stronie znajduje się śmiertelnie niebezpieczny najemnik znany jako „Podróżnik”, którego gra Jason Bateman. Mężczyzna zmusza Ethana do przepuszczenia niebezpiecznego bagażu podręcznego. Odmowa oznacza śmierć Nory.



„Chaos”



Tom Hardy wciela się w detektywa wydziału zabójstw Walkera, który po nieudanej transakcji narkotykowej musi wkroczyć w kryminalny świat miasta. Jego zadaniem jest odnalezienie syna polityka, z którym nie utrzymuje kontaktów.

Poszukiwania prowadzą go coraz głębiej w środowisko przestępcze, a przy okazji zmuszają do konfrontacji z demonami przeszłości. To propozycja dla widzów, którzy w thrillerach szukają przede wszystkim brutalności, chaosu i szybkiej akcji.



„Powstrzymać mrok”



Russell Core, grany przez Jeffreya Wrighta, jest pisarzem i ekspertem od wilków. Trafia do fikcyjnego miasteczka Keelut na Alasce, aby zbadać zaginięcie trojga małych dzieci.

Medora Slone, w którą wciela się Riley Keough, uważa, że za zniknięcie jej sześcioletniego syna Baileya odpowiadają wilki. Tymczasem jej mąż Vernon, grany przez Alexandra Skarsgårda, przebywa w Iraku. Uraz oraz zaginięcie dziecka sprawiają, że wraca do domu.

W sprawę angażują się policjanci oraz mieszkańcy miasteczka. Z czasem coraz trudniej jednak ocenić, kto jest zdolny do bardziej brutalnych zachowań: zwierzęta czy ludzie.



„Dom pełen dynamitu”



Jeden nieznany pocisk zostaje wystrzelony w kierunku Stanów Zjednoczonych. W Waszyngtonie rozpoczyna się wyścig z czasem, którego stawką jest uniknięcie nuklearnej katastrofy.

Za reżyserię odpowiada laureatka Oscara Kathryn Bigelow. Film przedstawia 18-minutowe okno na podjęcie decyzji i pokazuje wydarzenia z perspektywy różnych uczestników kryzysu, aż po samego prezydenta Stanów Zjednoczonych, którego gra Idris Elba.

W obsadzie znaleźli się również Rebecca Ferguson, Anthony Ramos, Greta Lee, Moses Ingram, Kaitlyn Dever, Jared Harris i Tracy Letts.



„Ostatni dom”



Dom powinien być miejscem, w którym można czuć się bezpiecznie. Dla Jasona, Ann i ich dwójki dzieci staje się jednak pułapką.

Bohaterowie, grani przez Wagnera Mourę i Gretę Lee, zostają fizycznie uwięzieni w swoim podmiejskim domu przez tajemniczą siłę. Muszą dbać o bezpieczeństwo rodziny, jednocześnie obserwując, jak kurczą się ich zapasy.

Najgorsze odkrycie dopiero przed nimi. To, co zatrzymało ich w domu, znajduje się tuż za jego ścianami.

W filmie występują również Riley Chung, Emma Ho, Noah Alexander Sosnowski i Gabriel Barbosa.



„Gad”



Tom Nichols, w którego wciela się Benicio Del Toro, jest doświadczonym detektywem prowadzącym sprawę śmierci młodej agentki nieruchomości. Kobieta zostaje znaleziona martwa w jednej z oferowanych przez siebie nieruchomości.

Jej chłopak, Will Grady, grany przez Justina Timberlake'a, jest synem rodziny kontrolującej imperium nieruchomości. Z pozoru pogrążony w rozpaczy mężczyzna skrywa jednak coś, co zwraca uwagę Nicholsa.

Śledztwo prowadzi detektywa do sieci korupcji, która zaczyna wpływać również na jego własne życie. Ważną rolę odgrywa Judy, żona Nicholsa, grana przez Alicię Silverstone. Kobieta okazuje się jego niezwykle zaufaną partnerką.



„Rebel Ridge”



Terry Richmond, były żołnierz piechoty morskiej grany przez Aarona Pierre'a, przyjeżdża do niewielkiego Shelby Springs, aby wyciągnąć kuzyna z więzienia za kaucją. Podczas jazdy rowerem zostaje potrącony przez radiowóz.

Policjanci konfiskują jego pieniądze przeznaczone na kaucję oraz środki, które Terry chciał wykorzystać przy zakładaniu nowego biznesu. Bohater próbuje dochodzić swoich praw, a po spotkaniu z początkującą prawniczką Summer McBride, graną przez AnnęSophia Robb, zaczyna odkrywać skalę problemu.

Okazuje się, że korupcja sięga znacznie wyżej, niż początkowo przypuszczał. Jej symbolem jest komendant Burnne, którego gra Don Johnson. Tym razem skorumpowani funkcjonariusze trafili jednak na przeciwnika, który nie zamierza się wycofać.



„Wyjazd na weekend”



Beth i Kate, grane przez Leighton Meester i Christinę Wolfe, wybierają się na wakacje do Chorwacji. Piękne widoki, luksusowe Airbnb, jedzenie i atmosfera idealnego urlopu szybko ustępują miejsca znacznie bardziej niepokojącym wydarzeniom.

Beth niedawno urodziła dziecko i przeżywa kryzys w małżeństwie z Robem, którego gra Luke Norris. Kate z kolei jest świeżo po nieudanym związku.

Po jednej z nocnych imprez Beth budzi się i odkrywa, że Kate zniknęła. Na podłodze znajduje krew. Musi ustalić, co wydarzyło się poprzedniej nocy, a jedyną osobą, która może jej pomóc, jest taksówkarz Zain, grany przez Ziadowa Bakriego.

Problem robi się jeszcze poważniejszy, gdy policja zaczyna traktować Beth jako główną podejrzaną w sprawie zaginięcia przyjaciółki.



„Kobieta z kabiny dziesiątej”



Luksusowy superjacht powinien być idealnym miejscem na odpoczynek. Dla dziennikarki podróżniczej, granej przez Keirę Knightley, rejs zamienia się jednak w koszmar.

Kobieta pewnej nocy widzi, jak jeden z pasażerów zostaje wyrzucony za burtę. Kiedy próbuje wyjaśnić, co się wydarzyło, dowiaduje się, że wszyscy pasażerowie zostali uratowani. Zaczyna więc podejrzewać, że to, co zobaczyła, mogło być tylko snem.

Nie zamierza jednak na tym poprzestać. Postanawia samodzielnie poszukać odpowiedzi, ryzykując własne życie. Film powstał na podstawie powieści Ruth Ware z 2016 roku. W obsadzie znaleźli się także Guy Pearce, Hannah Waddingham, Kaya Scodelario i Gugu Mbatha-Raw. Czytaj też:

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