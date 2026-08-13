Te nawiedzone domy przyprawiają o ciarki. Top filmów i seriali na Netflix

Cztery ściany mogą stać się więzieniem, kryjówką dla demonów albo miejscem, w którym bohaterowie zaczynają tracić kontakt z rzeczywistością. Oto pięć produkcji, które pokazują, że czasem najlepiej byłoby po prostu uciec.

Filmowe i serialowe domy, w których straszy

Motyw nawiedzonego domu od lat jest jednym z najważniejszych elementów kina grozy. Klasyczne historie o duchach, takie jak „Paranormal Activity” czy „Lśnienie”, wykorzystują przestrzeń domu do budowania strachu. Z kolei współczesne produkcje coraz częściej eksperymentują z tym schematem.

Nawiedzony dom może być przecież rezydencją pełną rodzinnych sekretów, hotelem zamieszkanym przez duchy, a nawet statkiem kosmicznym, z którego nie ma ucieczki. Wśród takich historii znalazł się także „Ostatni dom”, thriller science fiction Louisa Leterriera o rodzinie uwięzionej we własnym domu.

Gdy własny dom przestaje być bezpieczny

Nawiedzone domy nie muszą wyglądać tak samo. Czasem są pełnymi duchów rezydencjami, innym razem stają się miejscem rodzinnej traumy, nadprzyrodzoną pułapką albo przestrzenią, w której bohaterowie muszą zmierzyć się z własną przeszłością.

Wspólny pozostaje jeden element: miejsce, które powinno zapewniać bezpieczeństwo, nagle staje się największym zagrożeniem. W wtedy hasło „Wyciągnijcie mnie stąd!” zaczyna brzmieć wyjątkowo naturalnie.

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„Ostatni dom”



W tym thrillerze science fiction dom staje się jednocześnie schronieniem i więzieniem. Jason, Ann oraz ich dwoje dzieci zostają fizycznie uwięzieni w podmiejskim domu przez tajemniczą siłę.

Rodzina próbuje zachować bezpieczeństwo i zdrowie psychiczne, ale z czasem zaczyna brakować jej zasobów. Najgorsze jest jednak to, że bohaterowie odkrywają, iż cokolwiek trzyma ich w środku, znajduje się również po drugiej stronie ścian.

W filmie występują Wagner Moura i Greta Lee, a także Riley Chung, Emma Ho, Noah Alexander Sosnowski i Gabriel Barbosa.



„Nawiedzony dom na wzgórzu”



Mike Flanagan stworzył historię rodziny Crainów, której życie na zawsze zmienia się po przeprowadzce do podupadłego Hill House. Hugh i Olivia postanawiają odnowić dawniej okazałą posiadłość, ale z czasem pobyt w domu zaczyna coraz mocniej wpływać na ich zdrowie psychiczne.

Tragiczne wydarzenie zmusza rodzinę do ucieczki w środku nocy. Lata później dorosłe dzieci Crainów wciąż próbują poradzić sobie z traumą.

Steven, Shirley, Theo, Luke i Nell radzą sobie z przeszłością na różne sposoby. Problem w tym, że wspomnienia nawiedzonego domu nie chcą zniknąć. W ich życiu pojawiają się także dosłowne duchy przeszłości.



„Nawiedzony biznes”



Tym razem nawiedzony zostaje nie dom, lecz hotel. Undervale zamieszkują między innymi duchy oraz Abaddon, starożytny demon uwięziony w ciele XVIII-wiecznego kolonialnego dziecka.

Historia zaczyna się, gdy samotna matka Katherine Freeling przejmuje podupadły hotel po śmierci starszego brata Nathana. Śmierć nie oznacza jednak jego całkowitego zniknięcia. Nathan pozostaje w hotelu jako duch.

Wraz z Katherine pojawiają się jej dzieci: nieśmiały nastolatek Ben oraz Esther, nastolatka zafascynowana czarną magią. Dla nich nadprzyrodzone osobliwości nowego domu szybko stają się czymś niemal normalnym. Niektóre z zamieszkujących hotel istot mogą mieć nawet własne pomysły na uratowanie podupadającego biznesu.



„Czyj to dom?”



Bolu i Rial są małżeństwem uchodźców, które przeprowadza się z Sudanu Południowego do Wielkiej Brytanii. Para próbuje rozpocząć nowe życie, jednocześnie mierząc się z rasizmem ze strony sąsiadów oraz pracownika socjalnego Marka.

Bohaterowie przeżywają również żałobę po córce Nyagak, która zmarła podczas ich drogi do azylu. W nowym, opuszczonym domu sytuacja zaczyna przybierać jeszcze bardziej niepokojący obrót.

Małżonkowie doświadczają nadprzyrodzonych wydarzeń i niepokojących wizji. Rial jest przekonana, że podążył za nimi apeth, nazywany również „nocną wiedźmą”. Według niej tajemnicza istota domaga się spłacenia długu.

Stawka jest ogromna. Jeśli małżonkowie spełnią żądania apeth, być może odzyskają córkę.



„Tu zdarzy się coś strasznego”



Rachel i jej narzeczony Nicky wybierają się do wystawnego domu jego rodziny na kameralne przyjęcie weselne. Od początku trudno jednak mówić o sielankowej atmosferze.

Posiadłość znajduje się w środku zaśnieżonego lasu, miejscowi zachowują się nieprzyjaźnie, a rodzina Nicky'ego okazuje się wyjątkowo ekscentryczna. Niepokój Rachel narasta, gdy matka i siostra jej narzeczonego zaczynają ingerować w plany ślubne, kierując się własnymi interesami.

Sytuacja komplikuje się jeszcze bardziej, gdy Rachel odkrywa, że tajemnicza przeszłość jej własnej rodziny może mieć związek ze zbliżającą się katastrofą. Wtedy pojawia się pytanie, które trudno zignorować: jak poważne mogą być konsekwencje poślubienia niewłaściwej osoby? Czytaj też:

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