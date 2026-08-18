Wrzesień pod znakiem wielkich emocji przed ekranem! Znamy hitowe nowości i kultowe powroty

Wrześniowa oferta kanałów BBC Studios obejmuje szeroki wybór gatunków i tematów. Widzowie zainteresowani kryminałami znajdą propozycje na BBC First, BBC Brit postawi na historię, motoryzację i dokumentalne opowieści, BBC Earth zabierze publiczność w odległe zakątki świata, a BBC Lifestyle zaprosi do odkrywania lokalnych smaków i kultur. Z kolei CBeebies przygotuje programy dla najmłodszych.
BBC First. Mocne kryminały i policyjne śledztwa
Wśród wrześniowych propozycji BBC First szczególną uwagę zwraca wielokrotnie nagradzany serial „Line of Duty – Wydział wewnętrzny”. Produkcja przedstawia pracę jednostki AC-12, której zadaniem jest walka z korupcją w szeregach policji. Serial przez wielu widzów i krytyków uznawany jest za jeden z najlepszych brytyjskich przedstawicieli gatunku policyjnego.
Miłośnicy kryminałów będą mogli sięgnąć także po „Zbrodnie na Szetlandach” oraz „Ellis”. Wrześniowa oferta BBC First stawia więc przede wszystkim na historie pełne śledztw, tajemnic i policyjnych zagadek.
BBC Brit. Historia, motoryzacja i niezwykłe opowieści
Na ciekawą ofertę mogą liczyć również widzowie BBC Brit. 1 września, w ramach upamiętnienia wybuchu II wojny światowej, stacja pokaże wszystkie 10 odcinków programu „II wojna światowa w kolorze”.
Dwa dni później na antenie premierowo pojawi się pierwszy odcinek programu „Zagubione historie”. Wśród wrześniowych propozycji BBC Brit znalazły się również „Robota dla twardzieli: Guy Martin w akcji” oraz „Samochód roku”.
BBC Earth zabierze widzów w podróż
We wrześniowej ramówce BBC Earth nie zabraknie produkcji poświęconych podróżom i odkrywaniu niezwykłych miejsc. Widzowie będą mogli obejrzeć m.in. „Przez nieznaną Afrykę”, „Niezwykłe wyspy tropikalne” oraz „Ben Fogle na szkockich wyspach”.
BBC Lifestyle. Smaki z całego świata
Kulinarne i podróżnicze propozycje znajdą się także w BBC Lifestyle. Jedną z nich będzie „12 smaków miasta”. W programie raper Big Zuu wraz z zaproszonymi gośćmi odwiedza 12 różnych miast, poznając ich lokalną kuchnię oraz kulturę.
CBeebies dla najmłodszych
Nie zapomniano również o młodszej widowni. We wrześniu CBeebies pokaże takie produkcje jak „JoJo i Babcia”, „Noddy: detektyw w krainie zabawek”, „Nikhil i Jay” oraz uwielbianą przez dzieci „Blue”.
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