9 czarnych komedii, które rozbawią cię do łez. Na Netflix prawdziwe perełki

Ponure czasy wymagają odpowiednio ponurego poczucia humoru. Czarny humor nie zna granic, a właśnie dlatego bywa tak skutecznym sposobem na oswojenie tego, co naprawdę mroczne.

Czarny humor bawi do łez

Mel Brooks, legenda komedii, powiedział kiedyś: „Tragedia to skaleczenie palca. Komedia to wpadnięcie do otwartego kanału i śmierć”. Komedia i tragedia to dwie strony tej samej maski. Nic więc dziwnego, że nawet w najciemniejszych chwilach potrafimy znaleźć powód do śmiechu. Filmy i seriale z gatunku czarnej komedii pozwalają spojrzeć na ponure strony świata z bezpiecznej perspektywy ekranu. Czasem są mechanizmem radzenia sobie z trudnymi tematami, a czasem po prostu przypominają, że życia nie zawsze trzeba traktować śmiertelnie poważnie.

Wśród tych produkcji znalazły się zarówno historie o bardzo realnych problemach, jak żałoba, uzależnienie czy kryzys tożsamości, jak i kompletnie absurdalne opowieści o pętlach czasu, sektach czy nadciągającej zagładzie. Wspólny mianownik? Satyra, cynizm, makabryczny humor i bohaterowie, którzy zdecydowanie nie mają łatwego życia. Oto dziewięć czarnych komedii, które udowadniają, że czasem najlepiej śmiać się właśnie wtedy, gdy sytuacja wygląda wyjątkowo źle.

9 filmów i seriali pełnych czarnego humoru. Na Netflix

„Awantura”



W drugim sezonie uznanego przez krytyków serialu antologicznego Lee Sung Jina występują Charles Melton i Cailee Spaeny jako nowo zaręczona para pracująca w luksusowym klubie wiejskim w Ojai. Kiedy młodzi pracownicy są świadkami niepokojącej kłótni między szefem a jego żoną, w których role wcielają się Oscar Isaac i Carey Mulligan, zostają wciągnięci w rozpadające się małżeństwo.

Sytuacja komplikuje się jeszcze bardziej, gdy międzynarodowy skandal dotyka nowego miliardera będącego właścicielem klubu. Rozpoczyna się pełna zdrad i szantażu wojna, w której nic nie jest tak proste, jak mogłoby się wydawać. Drugi sezon otrzymał 16 nominacji do nagród Emmy, w tym w kategorii najlepszego serialu limitowanego lub antologicznego.



„BoJack Horseman”



Animacja okazuje się zaskakująco dobrym formatem dla czarnej komedii, czego jednym z najlepszych przykładów jest „BoJack Horseman”. Akcja rozgrywa się w świecie zamieszkanym przez ludzi i antropomorficzne zwierzęta, a głównym bohaterem jest BoJack, były telewizyjny gwiazdor, który w średnim wieku zmaga się z kryzysem tożsamości i próbuje wrócić do dawnej sławy.

BoJack pracuje nad autobiografią wraz z ghostwriterką Diane Nguyen. W świecie, w którym Hollywood staje się Hollywoo, a litera „d” została skradziona, nie brakuje absurdalnych sytuacji. Bohaterowi towarzyszą między innymi jego ludzki współlokator, nadmiernie natarczywa kocia agentka oraz aktorski rywal, golden retriever Mr. Peanutbutter. Za komediową warstwą kryją się jednak znacznie poważniejsze tematy, między innymi uzależnienie, depresja i narcyzm. Dzięki temu historia BoJacka, choć opowiedziana z udziałem gadającego konia, pozostaje wyjątkowo ludzka.



„Już nie żyjesz”



Żałoba raczej nie kojarzy się z komedią, ale właśnie z tego trudnego doświadczenia „Już nie żyjesz” buduje swój czarny humor. Jen Harding, grana przez Christinę Applegate, opłakuje śmierć męża, który zginął w wypadku samochodowym. Sprawca uciekł z miejsca zdarzenia.

Podczas spotkań grupy wsparcia Jen poznaje Judy Hale, w którą wciela się Linda Cardellini. Judy również doświadczyła straty, jednak jej charakter jest zupełnie inny. Jen pozostaje wściekła i nieprzejednana, podczas gdy Judy jest pełna optymizmu. Mimo różnic kobiety nawiązują przyjaźń, która pomaga im przejść przez trzy sezony pełne kłamstw, szokujących sekretów i morderstwa.



„Nie patrz w górę”



Co może być zabawnego w wizji końca świata? W „Nie patrz w górę” okazuje się, że całkiem sporo. Jennifer Lawrence i Leonardo DiCaprio wcielają się odpowiednio w Kate Dibiasky i doktora Randalla Mindy'ego, astronomów, którzy odkrywają kometę zmierzającą w kierunku Ziemi. Jej uderzenie może doprowadzić do zagłady planety.

Kiedy próbują ostrzec prezydenta USA, spotykają się z apatią i politycznymi kalkulacjami. Ostatecznie postanawiają poinformować opinię publiczną o zagrożeniu i występują w programie telewizyjnym. Ich ostrzeżenia spotykają się jednak ze sceptycyzmem, a do sprawy zostają zaangażowani eksperci mający siać wątpliwości. Kolejne absurdalne wydarzenia tworzą satyryczny obraz problemów aż nazbyt podobnych do tych znanych z rzeczywistego świata.



„O wszystko zadbam”



Rosamund Pike wciela się w Marlę Grayson, oszustkę, która znalazła wyjątkowo cyniczny sposób na zdobywanie pieniędzy. Wykorzystuje lukę prawną, dzięki której może przejmować opiekę nad starszymi osobami. W praktyce pozwala jej to kontrolować ich finanse i majątek, a nawet ograniczać rodzinie dostęp do bliskich.

Marla dowiaduje się o starszej kobiecie o imieniu Jennifer, granej przez Diane Wiest. Kobieta nie ma rodziny, więc Marla szybko uzyskuje nad nią opiekę i zaczyna pozbywać się jej majątku. Problem w tym, że Jennifer nie jest tym, za kogo Marla ją uważa. Kobieta ma rodzinę, a jej członkowie okazują się bardzo niebezpieczni. Trudno jednoznacznie wskazać, komu kibicować, gdy konflikt toczy się między równie bezwzględnymi bohaterami. I właśnie ta moralna niejednoznaczność napędza czarny humor filmu.



„Maniac”



W niedalekiej przyszłości dwoje głęboko zaniepokojonych ludzi bierze udział w psychologicznym eksperymencie farmaceutycznym. Owen Milgrim, grany przez Jonaha Hilla, pochodzi z bogatej rodziny i zmaga się z problemami psychicznymi. Annie Landsberg, w tej roli Emma Stone, cierpi z powodu zaburzeń osobowości i uzależnienia od leków.

Eksperyment ma uporządkować ich umysły i zapewnić im stabilność oraz szczęście. Zamiast tego bohaterowie doświadczają intensywnych retrospekcji i halucynacji, które z czasem zaczynają się łączyć. Wspólne, surrealistyczne wizje pozwalają Owenowi i Annie zmierzyć się z własnymi demonami. Wśród mrocznych i absurdalnych sytuacji rodzi się między nimi prawdziwa przyjaźń.



„Russian Doll”



Śmierć trudno uznać za zabawny temat, ale sytuacja zmienia się, gdy ta sama osoba umiera wciąż od nowa. Nadia, grana przez Natashę Lyonne, po swoich 36. urodzinach szuka kota o imieniu Oatmeal. W pewnym momencie zostaje potrącona przez taksówkę, po czym budzi się ponownie w łazience na swojej imprezie. Wieczór zaczyna się od początku.

Uwięziona w pętli czasu Nadia próbuje zrozumieć, co się dzieje i dlaczego wciąż przeżywa tę samą noc. Sprawa komplikuje się jeszcze bardziej, gdy spotyka inną osobę, która również znajduje się w identycznej sytuacji. Serial łączy czarny humor z fantastyką, a przy okazji podejmuje tematy żałoby i tożsamości.



„Syreny”



Są historie, w których już sama perspektywa osoby z zewnątrz wystarcza, by dostrzec absurd sytuacji. „Syreny” zabierają widza do świata sekty i bogactwa. Devon, grana przez Meghann Fahy, wyrusza na odległą wyspę, by odnaleźć swoją młodszą siostrę Simone, w którą wciela się Milly Alcock. Kobieta straciła kontakt ze światem zewnętrznym.

Na miejscu Devon poznaje przełożoną Simone, Michaelę „Kiki” Kell, graną przez Julianne Moore. Kobieta mieszka w ogromnej posiadłości, a Simone pod jej wpływem całkowicie się zmieniła. Zaczęła ubierać się w eleganckie pastele, pozbyła się tatuaży i nawiązała romans z bogatym, starszym sąsiadem. Devon nabiera przekonania, że za tą przemianą kryje się coś więcej. Podczas weekendowego pobytu próbuje więc odkryć, kim naprawdę jest Kiki i jak uwolnić siostrę spod jej wpływu.



„The End of the F***ing World”



Brytyjczycy od dawna mają szczególny talent do suchego, absurdalnego humoru, dlatego ich produkcje doskonale odnajdują się w konwencji czarnej komedii. „The End of the F***ing World” opowiada o Jamesie i Alyssie, którzy uciekają razem z domu.

James, grany przez Alexa Lawthera, uważa się za psychopatę. Twierdzi, że nie doświadcza zbyt wielu emocji i czerpie przyjemność z zabijania małych zwierząt. Kiedy poznaje Alyssę, graną przez Jessicę Barden, uznaje ją za idealną kandydatkę na swoją pierwszą ofiarę. Nie spieszy mu się jednak, więc postanawia najpierw dołączyć do dziewczyny podczas jej ucieczki z miasta.

Jej bezpośredniość i impulsywny gniew zestawione z jego spokojem tworzą zaskakująco skuteczny duet. Historia przeradza się w mroczny romans, w którym makabryczne poczucie humoru idzie w parze z opowieścią o dwojgu młodych ludzi próbujących odnaleźć swoje miejsce. Czytaj też:

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