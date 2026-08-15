Zdrada, zazdrość i ten trzeci. Hity Netflix z trójkątami miłosnymi

Istnieje mnóstwo motywów romantycznych: od wrogów do kochanków, przez udawane związki, wymuszoną bliskość… i trójkąty miłosne. Ten ostatni jest ulubionym motywem twórców filmowych i telewizyjnych od cóż, samego początku, ponieważ trójkąty miłosne to gotowy przepis na dramat.

Trójkąty miłosne w filmach i serialach

Zdrada, zranione uczucia, niepewność – jest w nich wszystko! Wystarczy usiąść i obstawiać, która perspektywa romantyczna okaże się finałem. Wystarczy troje bohaterów, uczucia, których nie da się łatwo uporządkować, i od razu pojawiają się zazdrość, zdrada, niepewność oraz pytanie, kto ostatecznie zostanie z kim.

Na platformie Netflix nie brakuje produkcji, w których romantyczne komplikacje potrafią całkowicie odmienić życie bohaterów. Od szkolnych zauroczeń, przez relacje w małych miasteczkach, aż po historie rozgrywające się w świecie dystopii i nadprzyrodzonych wydarzeń. Miłosne trójkąty pozwalają twórcom komplikować losy bohaterów i zmuszać ich do podejmowania trudnych decyzji. W tych produkcjach uczucia rzadko układają się zgodnie z planem. Może właśnie dlatego tak łatwo się w nie wciągnąć.

7 filmów i seriali z miłosnymi trójkątami. Na Netflix

„Ransom Canyon”



Drugi sezon „Ransom Canyon” jeszcze mocniej komplikuje relacje mieszkańców niewielkiego miasteczka w Teksasie. W serialu pojawiają się aż trzy miłosne trójkąty.

Staten i Quinn nadal pozostają w relacji pełnej niedopowiedzeń. Ich sytuację dodatkowo komplikuje Oliver, który już w pierwszym odcinku sezonu oświadcza się Quinn. Staten nie zamierza jednak łatwo rezygnować z kobiety.

Problemy pojawiają się również w związku Yancy’ego i Ellie. Tajemnicza kobieta z końca pierwszego sezonu okazuje się jego żoną, Sidney. Jej powrót rzuca cień na przyszłość Yancy’ego i Ellie, która jest w ciąży.

Swoje miłosne komplikacje mają także młodsi bohaterowie. Lucas i Lauren wydawali się zmierzać do szczęśliwego zakończenia, jednak sytuację komplikuje Kit, tajemniczy starszy brat Lucasa.



„Jezioro marzeń”



„Jezioro marzeń” to jeden z najpopularniejszych młodzieżowych seriali obyczajowych. Produkcja Kevina Williamsona opowiada o grupie przyjaciół dorastających w prowincjonalnym Capeside.

Dawson Leery jest marzycielem zafascynowanym filmami, Joey Potter skrywa niepewność pod maską ironicznej obserwatorki, a Jen próbuje zmierzyć się ze swoją przeszłością. W grupie są również Pacey, który odkrywa własne możliwości, oraz Jack, mierzący się z obawą przed ostracyzmem.

W kolejnych odcinkach relacje między bohaterami stają się coraz bardziej skomplikowane, a uczuciowe wybory potrafią wystawić przyjaźnie na ciężką próbę.



„Emily w Paryżu”



Emily Cooper przyjeżdża do Paryża, gdy otrzymuje wyjątkową zawodową propozycję. W nowym mieście szybko poznaje Gabriela, atrakcyjnego młodego szefa kuchni mieszkającego w jej budynku, oraz Camille, która jako jedna z pierwszych osób okazuje jej życzliwość.

Problem pojawia się w momencie, gdy Emily odkrywa, że Gabriel, którym zaczyna się interesować, jest związany z Camille. Nowa przyjaźń i rodzące się uczucie zostają wystawione na poważną próbę.



„Igrzyska śmierci”



W przypadku „Igrzysk śmierci” romantyczne komplikacje są tylko jednym z elementów historii, w której stawką jest życie. Katniss pochodzi z Dwunastego Dystryktu. Gdy jej młodsza siostra zostaje wylosowana do udziału w Głodowych Igrzyskach, dziewczyna zgłasza się za nią.

Katniss musi zostawić rodzinę oraz Gale’a, który wydaje się być dla niej kimś więcej niż tylko przyjacielem. W samych Igrzyskach poznaje Peetę. Ich wspólna walka o przetrwanie prowadzi do narodzin uczucia, które dodatkowo komplikuje sytuację.

Katniss musi nie tylko walczyć o życie, ale również zmierzyć się z rolą symbolu buntu przeciwko władzy.



„Lucyfer”



Detektyw Chloe Decker i jej cywilny konsultant Lucyfer są coraz bliżej romantycznego finału. Sytuacja komplikuje się, gdy w życiu Lucyfera ponownie pojawia się Ewa, jego była partnerka i pierwsza kobieta.

Lucyfer angażuje się w śledztwo Chloe, pojawiając się na aukcji w towarzystwie Ewy. Powrót dawnej miłości sprawia, że zaczyna zastanawiać się nad swoją przeszłością i uczuciami do Chloe.



„Moje życie z Walterami”



15-letnia Jackie Howard traci rodzinę w tragicznym wypadku i musi opuścić dotychczasowe życie na Manhattanie. Przeprowadza się do Silver Falls w Kolorado, gdzie zamieszkuje z Katherine Walter, najlepszą przyjaciółką swojej matki ze studiów.

Jackie jest znakomitą uczennicą i marzy o dostaniu się na Princeton. Z czasem zaczyna jednak coraz mocniej angażować się w życie nowej rodziny. Szczególnie komplikuje je relacja z dwoma braćmi.

Alex jest spokojnym molem książkowym, podczas gdy Cole uchodzi za kłopotliwego buntownika. Obaj zaczynają rywalizować o względy Jackie, co wystawia na próbę również ich braterską relację



„Sex Education”



Otis jest nieśmiałym licealistą, którego matka Jean pracuje jako seksuolożka. Chłopak zaczyna udzielać kolegom porad dotyczących seksu i związków, chcąc zaimponować Maeve.

Z czasem szkolny biznes rozwija się coraz bardziej, a Otis odkrywa, że problemy uczuciowe jego rówieśników są znacznie bardziej skomplikowane, niż sugerowałyby książki psychologiczne.

Sam również przekonuje się, że nie jest odporny na romantyczne komplikacje. Jego relacja z Maeve zostaje wystawiona na próbę, gdy na horyzoncie pojawia się Ola. Czytaj też:

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