Ten serial ma 100 proc. na Rotten Tomatoes. Właśnie wpadł na Netfliksa

„Moja wspaniała kariera” to nowy australijski serial kostiumowy oparty na kultowej powieści Miles Franklin. Produkcja właśnie debiutuje na Netflix, a już teraz może pochwalić się znakomitym wynikiem w serwisie Rotten Tomatoes.

„Moja wspaniała kariera”. Serialowa adaptacja kultowej powieści

Główną bohaterką serialu jest Sybylla, ambitna, inteligentna i bezkompromisowa młoda kobieta żyjąca w Australii na początku XX wieku. Jej największym marzeniem jest zostanie pisarką. Problem w tym, że jej rodzina ma wobec niej zupełnie inne plany. W tamtych czasach od młodej kobiety oczekuje się przede wszystkim znalezienia męża i zajęcia się domem.

Sybylla nie zamierza jednak podporządkować się obowiązującym zasadom. Jest pełna energii, lubi przygody i próbuje znaleźć własną drogę do niezależności. Początkowo wybór między małżeństwem a twórczością wydaje się dla niej oczywisty. Wszystko komplikuje się jednak wtedy, gdy bohaterka się zakochuje.

Przed Sybyllą pojawia się więc trudna decyzja: wybrać życie u boku ukochanego czy zaryzykować wszystko, aby zachować możliwość realizowania własnych ambicji.

„Moja wspaniała kariera” jest kolejną ekranizacją powieści Miles Franklin. Nie jest to jednak pierwsza próba przeniesienia historii Sybylli na ekran. W 1979 roku powstał film z Judy Davis w roli głównej oraz Samem Neillem jako Harrym Beechamem. Produkcja zdobyła w 1980 roku nominację do Oscara w kategorii najlepsze kostiumy.

Nowy serial ponownie zabiera widzów do Australii początku XX wieku, przedstawiając historię młodej kobiety próbującej wyrwać się z narzuconych jej oczekiwań.

„Moja wspaniała kariera” z bardzo dobrym wynikiem. Będzie serialem roku?

W roli Sybylli występuje Philippa Northeast, znana z „Terytorium” oraz „The Newsreader”. Jej ekranowym partnerem jest Christopher Chung, który wciela się w Harry'ego. Aktor występował wcześniej między innymi w „Kulawych koniach”. W obsadzie znalazły się również Anne Chancellor, znana z „Mojej Lady Jane”, oraz Genevieve O'Reilly, którą widzowie mogą kojarzyć z roli Mon Mothmy w „Andorze”.

Nowa produkcja Netfliksa może mieć jeszcze jeden argument, aby przyciągnąć uwagę widzów. „Moja wspaniała kariera” uzyskała 100 proc. na Rotten Tomatoes. „Poczucie humoru i bezgraniczna empatia tej adaptacji, dodatkowo wzmocnione przez fenomenalną grupę aktorów, czynią ten serial najlepszym w tym roku” – pisze krytyk Tomatometer.

Kiedy premiera „Mojej wspaniałej kariery”?

Serial zadebiutuje w Netfliksie 13 sierpnia. Produkcja może zainteresować przede wszystkim widzów, którzy lubią kostiumowe historie o niezależnych bohaterkach, ale jej twórcy stawiają również na humor, emocje i konflikt między osobistymi ambicjami a oczekiwaniami społeczeństwa.

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