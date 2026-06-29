Ranking: 8 najdoskonalszych seriali Netfliksa. Absolutna czołówka

Netflix jest teraz jednym z największych gigantów branży, który od 2013 roku wyprodukował niezliczoną ilość oryginalnych seriali, filmów i programów. Ponad dekadę od startu serwisu, niemal codziennie pojawiają się w jego bibliotece nowości. Tymczasem my chcemy przypomnieć wam klasyki, które ma na swoim koncie Netflix, i których – do tej pory – nic nie przebiło. Oto nasz ranking najlepszych produkcji w historii serwisu.

8 najlepszych seriali wszech czasów na Netflix

„Arcane”



Opowieść o delikatnej równowadze między bogatym Piltover i obskurnym Zaun. Napięcie między tymi miastami rośnie, gdy w Piltover wynaleziona zostaje nowa technologia, która pozwala każdemu śmiertelnikowi kontrolować magiczną energię, a w Zaun – nowa substancja zmieniająca ludzi w potwory. Rywalizacja między nimi rozdziela rodziny i przyjaciół. W „Arcane” ożywają relacje, które ukształtowały niektórych znanych bohaterów „League of Legends”, takich jak Vi, Jinx, Caitlyn, Jayce i Viktor. W złożonym świecie animowanego serialu, którego akcja toczy się w uniwersum gry „League of Legends”, nie brakuje trudnych decyzji, zapierających dech w piersiach animacji i wciągających opowieści.



„Ripley”



Tom Ripley, oszust z trudem wiążący koniec z końcem w Nowym Jorku we wczesnych latach 60. XX wieku, zostaje wynajęty przez pewnego bogacza, by nakłonić jego syna lekkoducha do powrotu z Włoch. Tom decyduje się udać do Italii, co rozpocznie w jego życiu skomplikowaną ścieżkę oszustw, szalbierstw i morderstw. Miniserial dramatyczny na podstawie bestsellerów o Tomie Ripleyu autorstwa Patricii Highsmith.



„Awantura”



Młoda para jest świadkiem niepokojącej kłótni między swoim szefem i jego żoną, która wywołuje lawinę przysług i wymuszonych działań w elitarnym świecie prestiżowego klubu i jej koreańskiej właścicielki — miliarderki.



„Mindhunter”



Jest rok 1979. Dwóch agentów FBI zostaje wyznaczonych, aby przesłuchać osadzonych w więzieniu seryjnych morderców i wykorzystać pozyskaną wiedzę do zamknięcia nierozwiązanych spraw.



„BoJack Horseman”



Serial opisuje historię antropomorficznego człowieka-konia BoJacka Horsemana, gwiazdy popularnego w w latach 90. sitcomu Rozbrykani, którego życie po zakończeniu prac nad sitcomem zamieniło się w ciąg przypadkowych rauszy. Po kilku latach staczania się postanawia rozpocząć karierę od nowa, wciąż zmagając się z uzależnieniami i wynikającymi z nich tragikomicznymi sytuacjami. W powrocie na szczyt pomagać mu będą jego współlokator Todd Chavez, agentka Carolyn i ghostwriterka Diane Nguyen.



„Dom z papieru”



Grupa przebywa w Banku Hiszpanii od ponad 100 godzin. Udało im się uratować Lizbonę, ale doświadczyli też bolesnej straty. Profesor został schwytany przez Sierrę i po raz pierwszy w życiu nie ma planu ucieczki. Kiedy wydaje się, że już gorzej być nie może, na scenie pojawia się nowy, znacznie potężniejszy od dotychczasowych, wróg — wojsko. Największy skok wszech czasów dobiega końca, a to, co zaczęło się jako napad rabunkowy, zamienia się w wojnę. Pierwsza połowa 5. części kultowego serialu będzie dostępna od 3 września 2021 roku. Drugą połowę będzie można obejrzeć od 3 grudnia 2021 roku.



„Dark”



„Dark” to niezwykła saga rozgrywająca się we współczesnych Niemczech. Zaginięcie dwojga małych dzieci wydobywa na światło dzienne skrywane sekrety czterech rodzin i zaburzone relacje pomiędzy ich członkami. Wypadki przedstawione w dziesięciu godzinnych odcinkach przybierają nadprzyrodzony obrót niepozostający bez związku z wydarzeniami, które miały miejsce w miasteczku w 1986 r.



„Narcos”



Ten naturalistyczny, mocny serial przedstawia prawdziwą historię narkotykowych bossów z końca lat 80. oraz wysiłki stróżów prawa, które prowadzą do brutalnej konfrontacji. Serial dokumentuje wiele często sprzecznych ze sobą interesów różnych grup społecznych: prawników, polityków, policji, wojska i zwykłych ludzi, które ścierają się w walce o kontrolę nad rynkiem jednego z najcenniejszych towarów świata - kokainy. Czytaj też:

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