Najlepsze filmy obyczajowe na Netflix. Nasze TOP 10

Czasem największe wrażenie robią historie, które mogłyby wydarzyć się naprawdę – o miłości, rodzinie, przyjaźni, trudnych decyzjach czy szukaniu swojego miejsca w życiu. Właśnie dlatego filmy obyczajowe od lat mają tak wierne grono fanów. Można oglądać je w samotności lub całą rodziną, ponieważ mało kto powie, że to gatunek, którego nie znosi. W tym zestawieniu zebraliśmy 10 najlepszych filmów obyczajowych, z ciekawymi bohaterami i historiami, z którymi łatwo się utożsamić. Sprawdźcie te najwyżej oceniane produkcje i wybierzcie coś specjalnego na wieczorny seans.

Netflix i jego 10 najlepszych filmów obyczajowych. I wszyscy będą zadowoleni

„Drapacz chmur”



Edith, niewidoma od urodzenia córka sklepikarza, nie tylko nie odróżnia kolorów bielizny i szminek, nie dostrzega również drwiących uśmiechów rówieśników. Ma tylko jedno marzenie – stracić dziewictwo w czasie nadchodzącej imprezy. Jon ma 17 lat i jest zakałą sennego miasteczka. Jego ojciec, Big Daddy, miał kiedyś duży zakład i rządził miastem. Jednak wypadek, do którego przyczynił się Jon, pozbawił go zarówno władzy, jak i męskości. Teraz, jako samozwańczy król eteru, sprawuje rządy przez radiowy mikrofon. Matka Jona, Vivi, z jednakowym zapałem kastruje świnie i opróżnia kolejne butelki. Jest fatalnym weterynarzem i jeszcze gorszą panią domu. Oboje uważają, że wszystkiemu winien jest Jon. Życie nabiera prawdziwych rumieńców, kiedy Jon i Edith, uzbrojeni w filmy instruktażowe z lokalnej wypożyczalni, postanawiają ukradkiem zasmakować dorosłego życia. Wszystko zmieni się jednak w chwili, w której oboje wylądują w łóżku…



„Rachel wychodzi za mąż”



Kym (Anne Hathaway, „Diabeł ubiera się u Prady") wraca do domu na ślub swojej siostry Rachel (Rosemarie Dewitt, serial "Mad Men"). Rozpoczyna się pełne muzyki i miłości doniosłe wydarzenie, na które przybywają liczni krewni i przyjaciele. Kym nie jest jednak w stanie oddać palmy pierwszeństwa pannie młodej. Wkrótce tłamszone w rodzinie napięcia zaczynają doprowadzać do wrzenia. Mimo, że weekend wypełniony zostaje kryzysami i konfliktami, odwaga i szczerość dwóch sióstr łączą rodzinę w celebracji. Rachel wychodzi za mąż to intymny i inspirujący portret dysfunkcyjnej rodziny starającej poradzić się z tragediami i nowymi początkami. To emocjonalna i czasem bardzo śmieszna podróż w głąb serca i ducha każdej międzyludzkiej relacji.



„Bo we mnie jest seks”



Rok 1963. Gwiazda Kaliny Jędrusik (Maria Dębska) świeci pełnym blaskiem. Aktorka jest szczęśliwą żoną Stanisława Dygata (Leszek Lichota), ma gorący romans z młodym piosenkarzem, którego jej mąż całkowicie akceptuje. Jednak jej bezwstydna radość życia wielu razi i oburza. Po występie na Barbórce Kalina dowiaduje się, że krzyż, który wyeksponowała na dekolcie, zbulwersował władze ludowe. Dostaje zakaz występów telewizyjnych, który dla wysokiego rangą urzędnika pracującego w telewizji jest okazją do zemsty za nieodwzajemnione uczucie. Co w tej sytuacji zrobi Kalina? Czy uda jej się zachować niezależność?



„Małe kobietki”



W uroczym domu zwanym Orchard House mieszka od pokoleń rodzina Marchów. Gdy ojciec walczy w wojnie secesyjnej, opiekę nad czterema wyjątkowymi córkami pełni ich matka, Marmee (Susan Sarandon). Kobieta stara się iść z duchem czasu, a nawet myśleniem wyprzedza swoją epokę, wplatając młodym kobietkom ideały wolności i niezależności. Pragnie, aby córki podążały własną, samodzielną ścieżką i poszukiwały swojego miejsca na ziemi. Sprawa jednak, nie jest taka prosta, ponieważ każda z dziewcząt jest inna i matka będzie musiała każdej z nich stawić czoła – żywiołowej Jo (Winona Ryder), pięknej Meg (Trini Alvarado), kruchej Beth (Claire Danes) oraz romantycznej Amy (Kirsten Dunst). Gdy pewnego dnia jedna z sióstr ciężko zachoruje, kobiety będą mogły przekonać się, jak trwałe i silne są ich rodzinne więzi.



„Okruchy dnia”



Stevens (Hopkins) to angielski lokaj w każdym calu, który fanatycznie służy swojemu panu, lordowi Darlingtonowi (James Fox). Darlington, podobnie jak wielu innych przedstawicieli angielskiej arystokracji lat 30. XX wieku, sympatyzuje z nazistami, którzy chcą zdobyć wpływy w rządzie brytyjskim. Thompson wciela się w rolę panny Kenton - gospodyni Lorda - energicznej i niezależnej młodej kobiety, która z rosnącym przerażeniem obserwuje poczynania swego pana. Z upływem lat panna Kenton i Stevens zakochują się w sobie. Nie mają jednak odwagi wyznać miłości, a targające nimi uczucia dochodzą do głosu tylko podczas gwałtownych kłótni, których sobie nie szczędzą.



„Ziemia obiecana”



Adaptacja powieści Władysława Reymonta. Epicki obraz konfliktów kapitalistycznej Łodzi końca XIX w. ukazany poprzez dzieje kariery trzech zaprzyjaźnionych przemysłowców Polaka, Żyda i Niemca, którzy za cenę rezygnacji z młodzieńczych ideałów i przejęcia bezwzględnych reguł walki o pieniądz zdobywają fortunę. Jest to nowa, skrócona o 20 minut, reżyserska wersja klasycznego już filmu z 1974 roku.



„Kler”



Przed kilkoma laty tragiczne wydarzenia połączyły losy trzech księży katolickich. Teraz, w każdą rocznicę katastrofy, z której cudem uszli z życiem, duchowni spotykają się, by uczcić fakt swojego ocalenia. Na co dzień układa im się bardzo różnie. Lisowski (Jacek Braciak) jest pracownikiem kurii w wielkim mieście i robi karierę, marząc o Watykanie. Problem w tym, że na jego drodze staje arcybiskup Mordowicz (Janusz Gajos), pławiący się w luksusach dostojnik kościelny, używający politycznych wpływów przy budowie największego sanktuarium w Polsce... Drugi z księży – Trybus (Robert Więckiewicz) w odróżnieniu od Lisowskiego jest wiejskim proboszczem. Sprawując posługę w miejscu pełnym ubóstwa, coraz częściej ulega ludzkim słabościom. Niezbyt dobrze wiedzie się też Kukule (Arkadiusz Jakubik), który – pomimo swojej żarliwej wiary – właściwie z dnia na dzień traci zaufanie parafian. Wkrótce historie trójki duchownych połączą się po raz kolejny, a wydarzenia, które będą mieć miejsce, nie pozostaną bez wpływu na życie każdego z nich.



„Drogówka”



Fabuła obejmuje wypadki rozgrywające się podczas jednego tygodnia. Grupa bohaterów to siedmiu kolegów, których łączą praca zawodowa i wspólne pasje. Film to wyrazisty portret Warszawy; utrzymany w charakterystycznym dla reżysera stylu. Opowiadać będzie również o pasji do szybkich samochodów. Równie ważny będzie wątek kryminalny - przypowieść o korupcji, która wedle słów samego reżysera rozpoczyna się na tylnym siedzeniu radiowozu, a kończy w... Brukseli.



„Boże ciało”



Daniel ma jedynie dwadzieścia lat. Trafia do więzienia i w tym, zdawałoby się zapomnianym przez Boga miejscu, przeżywa duchowe odrodzenie. Jednak przeszłość nie zapomina, a kryminalne dossier staje na drodze marzeniu o oddaniu się służbie Bogu. Gdy nadarza się okazja, chłopak decyduje się na oszustwo. Udając absolwenta seminarium, zastępuje chorego pastora w parafii małego prowincjonalnego miasteczka. Często improwizując i uzupełniając niedostatek wiedzy w liturgii niepodrabianą pasją i szczerością, przyciąga i zrzesza wokół siebie ludzi. Nieświadomie staje się spoiwem dla podzielonego przez niedawną tragedię lokalnego społeczeństwa. Aczkolwiek należy pamiętać, że żaden dobry uczynek nie pozostaje bezkarny.



„The Social Network”



Wyreżyserowany przez Davida Finchera film „The Social Network” to fascynująca historia nowego rodzaju kulturowej ewolucji. To opowieść o młodym geniuszu, który zainicjował rewolucję i zmienił oblicze ludzkich interakcji nie tylko w swoim pokoleniu, ale być może na zawsze. Przesiąknięty emocjonalną brutalnością i swoistym humorem, ten mistrzowsko zrealizowany film jest kroniką powstawania portalu Facebook oraz zapiskiem z wojny o prawo do jego własności, która rozpętała się po nieoczekiwanym, spektakularnym sukcesie nowej strony internetowej. Wybitnie przenikliwy scenariusz Aarona Sorkina i genialna obsada, wśród której znajdują się Jesse Eisenberg, Andrew Garfield i Justin Timberlake to bezdyskusyjne atuty produkcji „The Social Network”, dzięki której zobaczysz narodziny pomysłu, który utkał nową strukturę społeczną, rozplątując jednocześnie więzi przyjaźni między swoimi twórcami. Czytaj też:

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