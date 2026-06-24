Disney+ ogłosił 2 nowe polskie produkcje! Wraca też ta rodzima perełka

Nowym projektem, który został zamówiony przez Disney+ jest komediodramat „Wszystko pod kontrolą” (tytuł roboczy) produkowany przez Opus TV. Serial opowiada o młodej kobiecie pragnącej stać się lepszą wersją samej siebie. Jej plan nabiera realnych kształtów za sprawą niespodziewanego wydarzenia.

Kolejną zapowiedzianą nową produkcją jest thriller „Gra” (tytuł roboczy) realizowany przez Aurum Film. Ekscytująca przygoda zmienia się w walkę o przetrwanie, gdy grupa nieznajomych staje w obliczu niespodziewanego zagrożenia w samym środku lasu.

Na Disney+ wraca znany polski serial. Co wiemy?

Wreszcie, drugi sezon serialu „Breslau”, docenionego zarówno w kraju, jak i za granicą. Franz Podolsky zostaje niespodziewanie zwolniony z więzienia i mimowolnie wciągnięty w śledztwo w sprawie morderstwa kobiety. Sprawa wydaje się być powiązana z dochodzeniem, którego komisarz nie zdołał rozwiązać przed laty. W drugim sezonie powrócą postacie grane przez Tomasza Schuchardta, Adama Bobika, Agatę Kuleszę, Ireneusza Czopa i Przemysława Bluszcza.

– Bardzo wierzymy w potencjał polskiego rynku oraz istotną rolę jaką odgrywają na nim lokalne produkcje. Ogłoszone dzisiaj tytuły doskonale uzupełnią naszą globalną ofertę, odpowiadając jednocześnie na oczekiwania widzów. Współpraca z gronem wybitnych polskich twórców – cenionych w branży za kreatywność i najwyższy poziom artystyczny – jest niezwykle inspirująca – powiedziała Angela Jain, szefowa oryginalnych produkcji Disney+ w regionie EMEA.

Produkcje oryginalne Disney+. Te seriale odniosły sukces

Pierwsza oryginalna produkcja Disney+ w regionie EMEA zadebiutowała w 2022 roku. W ciągu ostatnich czterech lat platforma zamówiła w regionie szeroki wachlarz produkcji, obejmujący seriale dramatyczne, komediowe, dokumentalne oraz programy typu reality show. Do najpopularniejszych oryginalnych tytułów w regionie EMEA należą: francuska komedia „bref.2”, hiszpański dramat fantasy „Niewidzialny”, brytyjski dramat „Rywale” oraz włoski dramat „This is not Hollywood”.

Nadchodzące produkcje oryginalne w regionie EMEA są dostępne pod marką Hulu a wśród tych, które trafią do oferty Disney+, znajdują się: francuski mockument „Minimum Security”, niemiecki thriller „City of Blood” oraz brytyjski program reality show „The Rooney’s” (tytuł roboczy).

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