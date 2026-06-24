Al Pacino od dziś w nowości na Netflix! 2 hity też od HBO Max!

Jeżeli lubicie być na bieżąco z serialowymi i filmowymi nowościami na platformach streamingowych, ta prezentacja jest dla was. W środę 24 czerwca na HBO Max i Netflix wpadły cztery nowości, których nie chcecie przegapić. Jedna z nich to nowy dramat, w którym zagrali między innymi Al Pacino czy John Malkovich. Oprócz tego od dziś zobaczymy też między innymi kontynuację uwielbianego tureckiego serialu. Co warto włączyć, żeby być na czasie? Oto pełna lista.

Nowości na Netflix i HBO Max. Co nowego dziś warto włączyć?

„Ręką Dantego” (Netflix)



Uczony Nick, zatrudniony w celu potwierdzenia autentyczności dokumentu, kradnie go złodziejom i wraz z ukochaną Giuliettą odbywa symboliczną podróż od piekła ku rajowi.



„Inna ja”, 3. sezon (Netflix)



Ada wraca do Ayvalık, by zacząć od nowa, lecz ktoś z jej przeszłości kieruje ją na inną drogę. Sevgi kwestionuje marzenie o rodzinie, a Leyla swój związek.



„Bumerang” (HBO Max)



Wciągające studium relacji – dawnych i nowych – oraz fascynujący portret współczesnego życia i obyczajów w Teheranie.



„Jajo larwa motyl” (HBO Max)



W świecie o chaotycznym czasie związek pary zostaje wystawiony na próbę przez nieustannie zmieniające się wspomnienia.Czytaj też:

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