6 idealnych nowości w streamingu. Te filmu musicie zobaczyć

Budzący najwięcej dyskusji w tym roku horror, który przyciągnął do kin i zachwycił nawet tych, którzy nie są fanami gatunku, hollywoodzkie widowisko z uwielbianymi Colinem Firthem i Emily Blunt, mocny thriller czy jeden z najbardziej intrygujących filmów ostatnich miesięcy. We wrześniu na CanalVOD pojawiła się cała masa dobrych filmów – jednak perełki z naszej listy to absolutny „must-watch”.

Topowe filmowe nowości z września w streamingu. To musicie obejrzeć

„Obsesja”



Bear, skromny pracownik sklepu muzycznego, skrycie podkochuje się w swojej przyjaciółce Nikki. Żeby zdobyć jej serce, planuje kupić efektowny naszyjnik, ale zamiast biżuterii trafia na... magiczną gałązkę wierzby. Legendarny artefakt spełnia jedno życzenie tego, kto go przełamie. Bear nie się zastanawia: łamie gałązkę i wypowiada jedno życzenie – chce, by Nikki pokochała go tak, jak nikt inny. Czar działaja od razu, lecz potężna miłość szybko zmienia się w obezwładniającą obsesję. Zachowanie Nikki zaczyna przeraża Beara, który szybko żałuje swojej impulsywnej decyzji.



„Dzień objawienia”



Fabuła filmu przedstawia studium ludzkich postaw w obliczu nagłego kryzysu, wywołanego niecodziennym zachowaniem prezenterki pogody. W czasie transmisji na żywo, kobieta nagle zaczyna mówić w tajemniczym, nikomu nieznanym języku, co wywołuje spekulacje na temat jej kontaktu z istotami pozaziemskimi. W sprawę angażuje się agencja do spraw cyberbezpieczeństwa, której działania sabotuje rząd. Rozpoczyna się niebezpieczna walka, której ofiarami mogą stać się zwykli ludzie.



„Historie równoległe”



W poszukiwaniu weny Sylvie zaczyna podglądać sąsiadów: dwóch braci i ich tajemniczą przyjaciółkę. Wszystko się zmienia, gdy w jej życiu pojawia się młody Adam. Zamiast być pomocą w domu, mężczyzna zaczyna mieszać fikcję z powstającej powieści, którą pisze Sylvie, z realnym i coraz bardziej niebezpiecznym trójkątem miłosnym.



„Vaiana”



Disney prezentuje aktorską reinterpretację swojego flagowego hitu animowanego. Film śledzi losy młodej bohaterki, która podążając za głosem oceanu, po raz pierwszy opuszcza rodzinną wyspę Motunui, by stawić czoła niebezpieczeństwom i walczyć o swoje plemię. W tej pełnej magii i widowiskowych przygód podróży towarzyszy jej krnąbrny półbóg, Maui.



„Koniec ulicy Dębowej”



Niewyjaśnione wydarzenie w przestrzeni kosmicznej doprowadza do anomalii, w wyniku której podmiejskie osiedle przy ulicy Dębowej zostaje odcięte od reszty świata i przeniesione w nieznaną, prehistoryczną erę. Główna bohaterka powieści, Denise Platt, wraz z mężem Gregiem i dziećmi, zostaje zmuszona do walki o przetrwanie w otoczeniu niebezpiecznych stworzeń. Kluczem do ocalenia okazuje się porzucenie dotychczasowych konfliktów i nawiązanie współpracy z sąsiadami.



„Zaproszenie”



Joe i Angela sprawiają wrażenie małżeństwa z obrazka. Żyją spokojnie, dostatnio i bez większych wstrząsów. To jednak tylko pozory. W rzeczywistości ich relację zjada rutyna, skrywane pretensje i brak namiętności. Przełom następuje podczas kameralnej kolacji z nowymi, tajemniczymi sąsiadami. Z pozoru luźna rozmowa błyskawicznie przekształca się w pełną napięcia grę psychologiczną. Na jaw wychodzą głęboko skrywane pragnienia, a granica między dopuszczalnym a zakazanym zaczyna się niebezpiecznie zacierać. Czytaj też:

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