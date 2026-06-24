Colin Farrell bryluje w tym nowym serialu. „Oglądasz sobie i nagle dzieje się coś, co rozwala mózg”

Pierwszy sezon serialu „Sugar” określany jest przez krytyków jako „jeden z najlepszych neo-noirowych thrillerów ostatnich lat” z „najlepszymi zwrotami akcji w historii współczesnej telewizji”.

„Mój kinofilski duszek ze starego Hollywood został porządnie nakarmiony. Takich gentlemanów jak bohater Farrella można już znaleźć tylko w odległej galaktyce”; „Oglądasz sobie spokojnie serial, wkręcasz się w kryminalny klimacik, aż nagle dzieje się coś co rozwala mózg”; „Zabawa z konwencją kryminału kina noir. Wyśmienita gra z widzem, gdzie fabuła ilustrowana jest wstawkami z legendarnych tytułów klasycznego kina noir. Twist zmieniający kierunek opowiadanej historii i niepokojący, melancholijny Farrell, wyjęty jak z powieści Chandlera. Serial wykraczający poza znane schematy” – piszą o nim polscy widzowie.

Nowa-stara perełka Apple TV+. Serial bije na głowę inne tego typu opowieści

„Sugar” zadebiutował z 1. sezonem w 2024 roku i od razu zjednał sobie całą masę widzów. To współczesne, unikalne spojrzenie na jeden z najpopularniejszych i najważniejszych gatunków w historii literatury, filmu i telewizji: opowieść o prywatnym detektywie. Nominowany do Oscara Colin Farrell wciela się tu w postać Johna Sugara, amerykańskiego prywatnego detektywa, który ściga się z czasem, aby wyjaśnić tajemnicze zaginięcie Olivii Siegel, ukochanej wnuczki legendarnego hollywoodzkiego producenta Jonathana Siegela. Podczas gdy Sugar stara się ustalić, co stało się z Olivią, odkrywa również rodzinne sekrety Siegelów – niektóre bardzo świeże, inne od dawna skrywane.

Pierwszy sezon serialu liczył osiem odcinków, a druga odsłona, z której pierwszy epizod ma ocenę 8,2/10 na Filmwebie, zadebiutował 19 czerwca. Odcinki emitowane są co tydzień, a ostatni pojawi się 7 sierpnia 2026 roku.

Serial „Sugar” jest produkcją oryginalną platformy Apple TV+ i tam właśnie znajdziecie jego wszystkie odcinki.

Czytaj też:

Masz Apple TV+? To 10 najlepszych seriali na tej platformieCzytaj też:

Ten nowy serial znalazł się na szczycie globalnej listy! Wszyscy go oglądają