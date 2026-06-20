11 nowości na Netflix i aż 13 na HBO Max. Premiery na weekend

W tym tygodniu dwie najpopularniejsze platformy streamingowe w Polsce szczególnie rozpieściły swoich subskrybentów. Jeżeli nie mieliście czasu na tygodniowe seanse – oto, co powinniście sprawdzić w weekend.

Nowości tego tygodnia na Netflix i HBO Max. Co oglądać?

„Ulubienice Ameryki: Cheerleaderki Dallas Cowboys”, 3. sezon (Netflix)



Śledź drogę cheerleaderek Dallas Cowboys od rekrutacji przez obóz treningowy po występy na meczach NFL. Które z dziewczyn dogonią marzenia i na stałe trafią do zespołu?



„Dexter”, sezony 1-8 (Netflix)



Dexter prowadzi podwójne życie. Za dnia jest cenionym specjalistą ds. krwi w departamencie policji, a nocą zabija złoczyńców, którzy wymykają się organom sprawiedliwości.



„Za wszelką cenę” (Netflix)



Niewinny ojciec odsiadujący dożywocie za morderstwo własnego syna otrzymuje dowody, że jego dziecko być może nadal żyje — i musi wydostać się z więzienia, aby odkryć prawdę.



„To skomplikowane” (Netflix)



Dwoje rozwodników decyduje się na podtrzymanie seksualnej relacji pomimo związków z nowymi partnerami.



„Finding Forrester” (Netflix)



William Forrester (Sean Connery) blisko cztery dekady temu napisał książkę, która przyniosła mu ogromną sławę i uznanie. Potem jednak słuch o nim zaginął. Mężczyzna żyje w samotności i przez wielu uważany jest za szaleńca. Pewnego dnia do jego domu zakrada się pewien marzący o pisaniu licealista Jamal Wallace (Rob Brown) i przez przypadek zostawia plecak pełen swojej twórczości. Forrester jest pod wrażeniem talentu młodego człowieka i staje się jego mentorem. Szybko jednak ich przyjaźń zostaje wystawiona na próbę.



„Podróż w niepamięć” (Netflix)



Owdowiały Amadeus (Nick Nolte) jest coraz bardziej sfrustrowany tym, że z powodu choroby Alzheimera coraz gorzej pamięta bliskich. Wkrótce jednak wyrusza w niezwykłą podróż z wnuczką (Sophia Lane Nolte), która zabiera go do Wenecji, gdzie spędził swój miesiąc miodowy.



„Wiadomości dla Isabelle” (Netflix)



Po śmierci siostry Jill zostawia na jej poczcie głosowej serię nagrań będących kroniką jej chaotycznego życia w San Francisco. Kiedy numer zostaje przypisany do kogoś innego, pewien agent nieruchomości z Austin zaczyna otrzymywać zabawne, pełne szczerych wyznań wiadomości.



„Kolorowanka” (Netflix)



Oddany samotny ojciec przystosowuje się do życia po śmierci żony, wychowując jednocześnie syna z zespołem Downa.



„Oaza” (Netflix)



„Oaza” to najbardziej luksusowy kurort wypoczynkowy w kraju — raj zarezerwowany dla najbogatszych rodzin, z prywatnymi plażami, strefami VIP i skuteczną ochroną. Idealne miejsce, by przeżyć najlepsze wakacje życia. Wszystko jednak rozpada się w jednej chwili, gdy policja wkracza do ośrodka, by zbadać tajemnicze zaginięcie. W tym ekskluzywnym miejscu każdy jest podejrzany — i nikt nie może go opuścić, dopóki nie zostanie znaleziony sprawca.



„Dirty Dancing 2” (Netflix)



Rodzina Katey przeprowadza się na Kubę, gdzie dziewczyna bierze udział w konkursie tańca.



„Zwycięskie losy Jerry'ego i Marge” (Netflix)



Oparta na faktach historia Jerry'ego i Marge Salbee, którzy wygrali na loterii, a pieniądze postanowili przeznaczyć na ożywienie swojego małego miasteczka.



„Droga Anglio” (HBO Max)



Nękany latami porażek Gareth Southgate zostaje selekcjonerem Anglii i sięga po psychologię, by zmierzyć się ze strachem i walczyć o zwycięstwo.



„Ultrasi, pasja i śmierć” (HBO Max)



Serial dokumentalny bada brutalny ruch kibiców „ultras” w Hiszpanii, pokazując trzy przestępstwa, które wstrząsnęły krajem i futbolem.



„Vitrival” (HBO Max)



Spokojną wioską wstrząsają akty wandalizmu z wulgarnym graffiti, a jednocześnie narasta niepokój z powodu rosnącej liczby samobójstw.



„Victor Frankenstein” (HBO Max)



Victor Frankenstein i jego uczeń chcą pomóc ludzkości, badając nieśmiertelność, lecz eksperymenty Victora mają przerażające skutki.



„Król rozrywki” (HBO Max)



Gwiazdorska obsada w odważnym musicalu o narodzinach show‑biznesu, inspirowanym historią P.T. Barnuma.



„Kłamca kłamca” (HBO Max)



Fletcher Reede jest prawnikiem i patologicznym kłamcą, który musi mówić prawdę i tylko prawdę przez całe 24. godziny, aby spełnić urodzinowe życzenie swojego syna. Szczerość może okazać się poważną komplikacją w życiu zawodowym i prywatnym.



„Lisa Frankenstein” (HBO Max)



Niezrozumiana nastolatka zakochuje się w przystojnym chłopaku ze szkoły i rusza w zabójczą podróż.



„Sisu: Droga do zemsty” (HBO Max)



Zdeterminowany ocalały przemierza kraj ogarnięty wojną, by uczcić rodzinę i uciec przed bezwzględnym wrogiem.



„Kaskader” (HBO Max)



Kaskader ma odnaleźć zaginioną gwiazdę filmu, lecz zostaje wrobiony w morderstwo i musi oczyścić swoje imię, demaskując prawdziwego sprawcę.



„Eleanor Wspaniała” (HBO Max)



Pełna energii 94‑letnia June Squibb opowiada historię, która nabiera niebezpiecznego, niekontrolowanego tempa.



„Wybór pianisty” (HBO Max)



Na początku II wojny światowej pianista François Touraine jedzie grać do Niemiec, by ocalić ukochaną nauczycielkę.



„Przeznaczenie: Historia Pogány Induló” (HBO Max)



Nastolatek z małego węgierskiego miasta zostaje gwiazdą rapu przed 18. rokiem życia, ale sława przynosi presję, uzależnienie i wyrzeczenia.



„Krokodyle łzy” (HBO Max)



Spokojną wioską wstrząsają akty wandalizmu z wulgarnym graffiti, a jednocześnie narasta niepokój z powodu rosnącej liczby samobójstw.Czytaj też:

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