6 seriali, które wszyscy Polacy oglądają teraz na Netflix

Netflix ponownie trafił w gusta polskich widzów, a kilka produkcji błyskawicznie wspięło się na szczyt list oglądalności. W mediach społecznościowych trudno uniknąć spoilerów, znajomi polecają kolejne odcinki, a niektóre tytuły w zaledwie kilka dni stały się prawdziwym fenomenem. Sprawdziliśmy, które seriale obecnie przyciągają przed ekrany najwięcej Polaków i dlaczego właśnie o nich mówi dziś cały internet. Oto 6 hitów, które podbijają Netfliksa.

Są teraz na topie na Netflix. 6 seriali, które podbijają rankingi

„Gliniarze z Southland”



Southland to Los Angeles: piaszczyste plaże, rezydencje Bel-Air, gdzie handel narkotykami wymknął się spod kontroli. To miejsce, gdzie rekruci i weterani Departamentu Policji Los Angeles bezsilnie obserwują rosnącą przestępczość w mieście.



„Everwood”



Serial opowiada o losach znanego neurochirurga, Andy'ego Browna, którego życie zmienia się drastycznie po nagłej śmierci żony. Andy - wcześniej wiecznie zajęty lekarz poświęcający mało czasu swojej rodzinie - postanawia z dnia na dzień spakować walizki i przenieść się wraz z dwójką dzieci z hałaśliwego Nowego Jorku do malutkiego, idyllistycznego miasteczka Everwood.



„Słodkie Magnolie”



Wieloletnie przyjaciółki Maddie, Helen i Dana Sue z miasteczka Serenity na południu USA wspierają się w trudnych chwilach, dotyczących związków, życia rodzinnego i pracy.



„Dam ci lekcję”



Gdy w szkołach brakuje szacunku, do akcji wkraczają niekonwencjonalni inspektorzy, aby dać ostre lekcje, których próżno szukać w podręcznikach.



„Poligamista”



Gwiazda mediów społecznościowych, Joyce, prowadzi życie małżeńskie jak z obrazka – do czasu, gdy miłosne podboje jej męża wywołują skandal i kryzys emocjonalny.



„Jedyny świadek”



Partner Rachel Nickell usiłuje chronić ich dwuletniego syna, jedynego świadka morderstwa matki, podczas źle prowadzonego śledztwa. Serial oparty na faktach. Czytaj też:

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