50 kultowych kryminałów, które kiedyś oglądaliśmy w tv, a teraz są online. Lista 50 perełek gatunku

Były obowiązkowym punktem wieczoru, przyciągały przed telewizory miliony widzów i sprawiały, że następnego dnia wszyscy rozmawiali o najnowszym odcinku. Kultowe kryminały przez lata królowały w ramówkach stacji telewizyjnych, dostarczając emocji, zagadek i niezapomnianych bohaterów. Dziś nie musimy już czekać na emisję o konkretnej godzinie ani śledzić programu telewizyjnego – wiele z tych klasycznych seriali i filmów można obejrzeć w dowolnym momencie na platformach streamingowych.

Przygotowaliśmy zestawienie 50 kultowych kryminałów, które kiedyś oglądaliśmy w telewizji, a dziś są dostępne online. Znajdziecie tu zarówno legendarne produkcje sprzed lat, jak i nowsze tytuły, które szybko zdobyły status współczesnej klasyki. Teraz można je obejrzeć na Netfliksie, HBO Max, CANAL+, Disney+, Prime Video i innych serwisach.

50 najbardziej kultowych kryminałów. Teraz obejrzycie je w sieci

„Milczący świadek”



Zespół patologów angielskiej policji bada tajemnice zbrodni. Korzystając z osiągnięć nauki i nowoczesnego laboratorium starannie poszukują wskazówek mogących doprowadzić policję do sprawców przestępstw. Badają zarówno miejsce zbrodni jak i każdą ofiarę – tytułowego „milczącego świadka”. Zaangażowanie w doprowadzaniu przestępców przed oblicze sprawiedliwości sprowadza niekiedy zagrożenie na nich samych.



„Bez powrotu”



Bohaterką jest Mary McCormack (Mary Shannon), dzięki której poznamy pracę agentów federalnych. Jej praca polega nad nadzorowaniu świadków koronnych, na których czyhają mordercy.



„Z premedytacją”



Świat przestępstw finansowych i zbrodni, jakie zdolni są popełnić oszuści i korporacyjni magnaci w pogoni za bogactwem. Losy duńskiej grupy zadaniowej, która zrobi wszystko, by ich powstrzymać.



„Veronika Mars”



Veronica Mars, prywatny detektyw, powraca, by rozwiązać kolejną zagadkę.



„Rosewood”



Patolog dr Beaumont Rosewood Junior za pomocą swojego supernowoczesnego sprzętu odkrywa tajemnice, które skrywają ludzkie ciała.



„Zdążyć przed zmrokiem”



W podmiejskim lesie giną dzieci. Aby rozwiązać sprawę, pracujący nad nią detektyw musi skonfrontować się z przeszłością.



„DNA”



Duński gliniarz na czele międzynarodowego śledztwa, którego stawką jest los jego córki i innych dzieci znajdujących się w sidłach handlarzy ludźmi.



„Prawo i porządek: Sekcja specjalna”



Kierowana przez odważną i wrażliwą Kapitan Olivię Benson elitarna jednostka specjalna nowojorskiej policji prowadzi śledztwa i szuka sprawiedliwości w imieniu ofiar i ocalałych ohydnych zbrodni.



„Bad Blood”



Dramat kryminalny opowiadający prawdziwą historię rodziny Rizzuto i jej wspólników, którzy przez dziesiątki lat stali na czele montrealskiej mafii.



„Ręka Boga”



Zawodowy sędzia doznaje religijnego przebudzenia i podejrzewa, że przemawia do niego sam Bóg



„Krok od domu”



Młoda prokurator rozwiązuje skomplikowane zagadki kryminalne na przedmieściach Hrabstwa Marion.



„Vera”



Nieustępliwa inspektor policji, Vera Stanhope, i jej zaufany sierżant, Joe Ashworth, rozwiązują zagadki skomplikowanych zbrodni popełnionych w fikcyjnym okręgu Northumberland.



„Orły z Bostonu”



Alan Shore dołącza do wielkiej kancelarii prawniczej za radą przyjaciela i mentora, Denny Crane'a. Obaj często wygrywają sprawy, nie licząc się z zasadami moralnymi.



„Medium”



Allison DuBois, posiadając dar kontaktowania się ze zmarłymi, próbuje rozwiązywać zagadki tajemniczych morderstw.



„Morderca z Whitechapel”



Stojący u progu kariery, inspektor Joseph Chandler, wraz z doświadczonym sierżantem i zapalonym badaczem historycznych zbrodni rozwiązują skomplikowane zagadki morderstw popełnionych w londyńskiej dzielnicy Whitechapel.



„Gliniarze z Southland”



Southland to Los Angeles: piaszczyste plaże, rezydencje Bel-Air, gdzie handel narkotykami wymknął się spod kontroli. To miejsce, gdzie rekruci i weterani Departamentu Policji Los Angeles bezsilnie obserwują rosnącą przestępczość w mieście.



„Kamuflaż”



Pewnego dnia Anne Walker (Piper Perabo) poznaje na Sri Lance nieznajomego i oboje zakochują się w sobie. Niestety ukochany znika pozostawiając po sobie tylko kartkę z krótką notatką. Anne wraca do kraju i postanawia wstąpić do CIA. Z treningu jest wezwana do głównej kwatery agencji i zostaje wcielona jako agentka terenowa. Pewnego dnia od śmierci ratuje ją nikt inny jak nieznajomy poznany na wyspie. Jak się okazuje CIA jest bardzo nim zainteresowana..



„Zamęt”



Losy młodego mężczyzny, który powraca do rodzinnego Memphis z wojny w Wietnamie i próbuje odnaleźć się w normalnym życiu. Odrzucony przez bliskich, rozpoczyna współpracę z gangsterami.



„Pułapki umysłu”



Dr Daniel Pierce jest ekscentrycznym neurobiologiem, który wykorzystuje swój unikalny sposób postrzegania, by pomóc agentom federalnym w rozwiązywaniu spraw kryminalnych.



„Cormoran Strike”



Weteran wojenny zakłada w Londynie agencję detektywistyczną. Doświadczenie umożliwia mu rozwiązywanie spraw, z którymi nie radzi sobie policja.



„Anatomia prawdy”



Jako patolog sądowy współpracujący z policją filadelfijską, doktor Megan Hunt musi sobie radzić z problemami osobistymi jednocześnie łamiąc zasady obowiązujące podczas pracy w policji, aby ukarać przestępców oraz ulżyć ofiarom i ich rodzinom.



„Wallander”



Komisarz policji Kurt Wallander rozstaje się z żoną i szuka zapomnienia w pracy.



„Pustkowie”



Pewnego dnia niespodziewanie i w niewyjaśnionych okolicznościach znika czternastoletnia córka Hany. Kobieta nie spocznie, póki nie odnajdzie dziewczyny oraz osób odpowiedzialnych za jej zniknięcie.



„Paradoks”



Do zespołu inspektora Marka Kaszowskiego dołącza funkcjonariuszka Joanna Majewska, która ma przeprowadzić śledztwo w sprawie swojego przełożonego.



„Columbo”



Niepozorny porucznik Columbo, którego znakami rozpoznawczymi są podniszczony prochowiec i cygaro, rozwiązuje kryminalne zagadki.



„Ekstradycja”



Halski to typowy „glina” z problemami. Świetny w swoim fachu, lecz nieustannie podpadający przełożonym. Gorzkie doświadczenia życiowe nauczyły go cynizmu i częstego sięgania po butelkę. Ma powodzenie u kobiet, ale nie może pochwalić się udanym życiem rodzinnym. Żona go opuściła, małą córeczkę wychowuje zamożna siostra. Oprócz Kondrata interesujące kreacje stworzyli też Witold Dębicki jako zwierzchnik Halskiego, Krzysztof Kolberger w roli szefa UOP-u i Lew Rywin – znany producent filmowy jako boss rosyjskiej mafii.



„The Killing”



Detektyw Sara Lund odbywa ostatnie dni służby. Zbrodnia na dziewiętnastoletniej dziewczynie sprawia, że kobieta rozpoczyna śledztwo.



„Dowody zbrodni”



Zespół detektywów z filadelfijskiej policji rozwiązuje niewyjaśnione sprawy morderstw sprzed lat.



„Oficer”



Kruszon, oficer policji, otrzymuje zadanie polegające na wniknięciu w struktury zorganizowanej przestępczości.



„Glina”



Policjanci z Wydziału Zabójstw Komendy Stołecznej Policji w Warszawie mierzą się z zagadkami kryminalnymi i trudami życia prywatnego, jakie niesie ze sobą niebezpieczna praca.



„Castle”



Poszukujący inspiracji pisarz otrzymuje pozwolenie na przyłączenie się do jednego zespołu z wydziału zabójstw nowojorskiej policji.



„The Following”



Seryjny morderca ucieka z więzienia. FBI zwraca się o pomoc do emerytowanego agenta, który kilka lat wcześniej aresztował zbiega.



„Deadwood”



Lipiec 1876. W opanowanym gorączką złota Deadwood zjawiają się obcy, którzy chcą tu rozpocząć nowe życie.



„Wybrani”



Były agent CIA zostaje zwerbowany przez tajemniczego miliardera, by zapobiegać morderstwom, które mają się wydarzyć.



„Elementary”



Londyński detektyw Sherlock Holmes wraz ze swoją terapeutką Joan Watson pomagają nowojorskiej policji w rozwiązywaniu najtrudniejszych zagadek kryminalnych.



„Odwróceni”



Policjanci rozpracowujący gang pruszkowski próbują pozyskać informatora z wewnętrznego kręgu. Okazja nadarza się, gdy stojący wysoko w mafijnej hierarchii „Blacha” zostaje oskarżony o gwałt.



„Banshee”



Po spędzeniu piętnastu lat w więzieniu bezimienny złodziej wychodzi na wolność. Oszustwo sprawia, że zostaje szeryfem małego miasteczka, gdzie mieszka jego dawna wspólniczka, Anastasia.



„Most nad Sundem”



Szwedzka policjantka i duński inspektor prowadzą śledztwo w sprawie zabójstwa, którego ofiarę znaleziono na moście łączącym brzegi dwóch państw.



„Magia kłamstwa”



Ekipa doktora Cala Lightmana, specjalizując się w odczytywaniu znaczenia mimiki, pomaga agentom rządowym i osobom prywatnym.



„Upadek”



W Belfaście grasuje seryjny morderca. Inspektor Gibson rozpracowuje jego metody działania.



„Mentalista”



Zmysł dedukcji oraz wybitny talent do obserwacji sprawiają, że Patrick Jane jest cennym konsultantem policji przy sprawach kryminalnych.



„Dochodzenie”



Seattle. W przededniu wyjazdu do Kalifornii doświadczona policjantka i jej nowy partner badają sprawę śmierci nastolatki.



„Nocny recepcjonista”



Nocny recepcjonista kairskiego hotelu pomaga brytyjskiej agentce w tajnej operacji przeciwko potężnemu handlarzowi bronią.



„Skazany na śmierć”



Młodszy brat skazanego na śmierć więźnia z Fox River postanawia go uratować. Pozoruje napad na bank, by trafić do tego samego zakładu karnego.



„Fargo”



Rok 2006, Minnesota. Do prowincjonalnego Bemidji przybywa tajemniczy mężczyzna, Lorne Malvo. Swoją brutalnością i bezwzględnością wpływa na mieszkańców miasta, w tym na udręczonego przez życie sprzedawcę ubezpieczeń, Lestera Nygaarda.



„Zakazane imperium”



Historia polityka, który zarabia wielkie pieniądze z handlu alkoholem w czasie prohibicji oraz rządzi Atlantic City.



„Prawo ulicy”



Grupa policjantów z Baltimore wypowiada wojnę narkotykową lokalnym bossom. Czytaj też:

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