HBO Max: Premiery od 16 do 30 czerwca. Pełna lista nowości TUTAJ
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HBO Max: Premiery od 16 do 30 czerwca. Pełna lista nowości TUTAJ

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„Gold”
„Gold” Źródło: HBO / Max
Druga połowa czerwca zapowiada się niezwykle interesująco dla abonentów HBO Max. Mamy dla was pełną rozpiskę premier.

Wśród najgłośniejszych nowości znajdzie się wyczekiwany trzeci sezon „Rodu smoka”, który powróci z nowymi odcinkami, opowiadającymi o losach rodu Targaryenów. Platforma przygotowała jednak znacznie więcej propozycji – od seriali fabularnych i dokumentalnych, przez głośne produkcje kinowe, aż po poruszające dokumenty z całego świata.

W nadchodzących tygodniach widzowie będą mogli sięgnąć zarówno po widowiskowe hity, takie jak „Król rozrywki”, „Księgowy” czy „Gold”, jak i po mniej znane, ambitne produkcje prezentujące różnorodne historie i perspektywy. W ofercie nie zabraknie również nowych seriali dokumentalnych, które przybliżą kulisy świata sportu, muzyki i współczesnych problemów społecznych.

Sprawdźcie, jakie filmy, seriale i dokumenty trafią do biblioteki HBO Max między 16 a 30 czerwca, oraz kiedy dokładnie będą dostępne na platformie.

Nowości na HBO Max od 16 do 30 czerwca. Pełna lista premier

„Droga Anglio”

Nękany latami porażek Gareth Southgate zostaje selekcjonerem Anglii i sięga po psychologię, by zmierzyć się ze strachem i walczyć o zwycięstwo.
Premiera: 17 czerwca

„Ultrasi, pasja i śmierć”

Serial dokumentalny bada brutalny ruch kibiców „ultras” w Hiszpanii, pokazując trzy przestępstwa, które wstrząsnęły krajem i futbolem.
Premiera: 19 czerwca

„Ród Smoka”, 3. sezon

Serial opowiada o historii rodu Targaryenów i o zdarzeniach dziejących się 200 lat przed czasami, w których osadzona jest Gra o tron.

Premiera: 22 czerwca

„Życie, Larry i pogoń za nieszczęściem”

Prezydent Obama i jego żona chcieli uczcić 250. rocznicę USA… ale wtedy zadzwonił Larry David.
Premiera: 27 czerwca

„Krokodyle łzy”

Spokojną wioską wstrząsają akty wandalizmu z wulgarnym graffiti, a jednocześnie narasta niepokój z powodu rosnącej liczby samobójstw.
Premiera: 17 czerwca

„Vitrival”

Spokojną wioską wstrząsają akty wandalizmu z wulgarnym graffiti, a jednocześnie narasta niepokój z powodu rosnącej liczby samobójstw.
Premiera: 17 czerwca

„Victor Frankenstein”

Victor Frankenstein i jego uczeń chcą pomóc ludzkości, badając nieśmiertelność, lecz eksperymenty Victora mają przerażające skutki.
Premiera: 18 czerwca

„Król rozrywki”

Gwiazdorska obsada w odważnym musicalu o narodzinach show‑biznesu, inspirowanym historią P.T. Barnuma.
Premiera: 18 czerwca

„Kłamca kłamca”

Fletcher Reede jest prawnikiem i patologicznym kłamcą, który musi mówić prawdę i tylko prawdę przez całe 24. godziny, aby spełnić urodzinowe życzenie swojego syna. Szczerość może okazać się poważną komplikacją w życiu zawodowym i prywatnym.
Premiera: 18 czerwca

„Lisa Frankenstein”

Niezrozumiana nastolatka zakochuje się w przystojnym chłopaku ze szkoły i rusza w zabójczą podróż.
Premiera: 18 czerwca

„Sisu: Droga do zemsty”

Zdeterminowany ocalały przemierza kraj ogarnięty wojną, by uczcić rodzinę i uciec przed bezwzględnym wrogiem.
Premiera: 19 czerwca

„Kaskader”

Kaskader ma odnaleźć zaginioną gwiazdę filmu, lecz zostaje wrobiony w morderstwo i musi oczyścić swoje imię, demaskując prawdziwego sprawcę.
Premiera: 19 czerwca

„Eleanor Wspaniała”

Pełna energii 94‑letnia June Squibb opowiada historię, która nabiera niebezpiecznego, niekontrolowanego tempa.
Premiera: 20 czerwca

„Wybór pianisty”

Na początku II wojny światowej pianista François Touraine jedzie grać do Niemiec, by ocalić ukochaną nauczycielkę.
Premiera: 20 czerwca

„Bumerang”

Wciągające studium relacji - dawnych i nowych - oraz fascynujący portret współczesnego życia i obyczajów w Teheranie.
Premiera: 24 czerwca

„Jajo larwa motyl”

W świecie o chaotycznym czasie związek pary zostaje wystawiony na próbę przez nieustannie zmieniające się wspomnienia.
Premiera: 24 czerwca

„Agentka”

Melissa McCarthy w pełnej akcji komedii o analityczce CIA, która zostaje najmniej spodziewaną tajną bronią świata.
Premiera: 25 czerwca

„Gold”

Thriller o chciwości: po odkryciu ogromnej bryły złota jeden z mężczyzn zostaje sam na pustyni, walcząc o przetrwanie.
Premiera: 25 czerwca

„Zapach kobiety”

Al Pacino w oscarowej roli niewidomego byłego oficera, który udziela początkującemu studentowi niezapomnianej lekcji życia.
Premiera: 25 czerwca

„Bez hitu”

Po próbie samobójczej piosenkarz Daniel trafia na oddział psychiatryczny, gdzie śpiewem ma pomagać innym pacjentom.
Premiera: 25 czerwca

„Stoker”

Po śmierci ojca w wypadku India poznaje wuja Charliego, o którego istnieniu nie wiedziała.
Premiera: 26 czerwca

„Klika”

Nieustępliwe dążenie Chito do spełnienia marzeń to opowieść o ambicji, tradycji i odkrywaniu własnej tożsamości.
Premiera: 26 czerwca

„Księgowy”

Ben Affleck w roli genialnego księgowego, który nawiązuje współpracę z pewną organizacją i szybko odkrywa prawdziwy obraz jej sytuacji finansowej.
Premiera: 26 czerwca

„Księgowy 2”
Christian Wolff próbuje rozwikłać zagadkę morderstwa dawnego znajomego. Łączy siły z bratem Braxem i agentką Mediną aby odkryć śmiertelny spisek.


Premiera: 26 czerwca

„Little Trouble Girls”

Nieśmiała nastolatka Lucia trafia do odosobnionego klasztoru w północnych Włoszech, gdzie jej niewinność zostaje wystawiona na próbę.
Premiera: 27 czerwca

„Przeznaczenie: Historia Pogány Induló”

Nastolatek z małego węgierskiego miasta zostaje gwiazdą rapu przed 18. rokiem życia, ale sława przynosi presję, uzależnienie i wyrzeczenia.
Premiera: 19 czerwca

„Stół powitalny”

Josh Fox śledzi historie uchodźców klimatycznych od USA po Karaiby, Amerykę Południową, Azję i Europę.
Premiera: 24 czerwca

„Evil Lives Here: My Child the Killer”

Nie każda matka i ojciec wychowuje dziecko swoich marzeń. Niektóre dzieci dorastają i stają się mordercami. Dzięki poruszającym historiom rodzice muszą zmierzyć się z przerażającą prawdą – że dziecko, które kochali i któremu ufali, jest potworem.
Premiera: 30 czerwca Czytaj też:
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Źródło: WPROST.pl