HBO Max: Premiery od 16 do 30 czerwca. Pełna lista nowości TUTAJ

Wśród najgłośniejszych nowości znajdzie się wyczekiwany trzeci sezon „Rodu smoka”, który powróci z nowymi odcinkami, opowiadającymi o losach rodu Targaryenów. Platforma przygotowała jednak znacznie więcej propozycji – od seriali fabularnych i dokumentalnych, przez głośne produkcje kinowe, aż po poruszające dokumenty z całego świata.

W nadchodzących tygodniach widzowie będą mogli sięgnąć zarówno po widowiskowe hity, takie jak „Król rozrywki”, „Księgowy” czy „Gold”, jak i po mniej znane, ambitne produkcje prezentujące różnorodne historie i perspektywy. W ofercie nie zabraknie również nowych seriali dokumentalnych, które przybliżą kulisy świata sportu, muzyki i współczesnych problemów społecznych.

Sprawdźcie, jakie filmy, seriale i dokumenty trafią do biblioteki HBO Max między 16 a 30 czerwca, oraz kiedy dokładnie będą dostępne na platformie.

Nowości na HBO Max od 16 do 30 czerwca. Pełna lista premier

„Droga Anglio”



Nękany latami porażek Gareth Southgate zostaje selekcjonerem Anglii i sięga po psychologię, by zmierzyć się ze strachem i walczyć o zwycięstwo.

Premiera: 17 czerwca



„Ultrasi, pasja i śmierć”



Serial dokumentalny bada brutalny ruch kibiców „ultras” w Hiszpanii, pokazując trzy przestępstwa, które wstrząsnęły krajem i futbolem.

Premiera: 19 czerwca



„Ród Smoka”, 3. sezon



Serial opowiada o historii rodu Targaryenów i o zdarzeniach dziejących się 200 lat przed czasami, w których osadzona jest Gra o tron.



Premiera: 22 czerwca



„Życie, Larry i pogoń za nieszczęściem”



Prezydent Obama i jego żona chcieli uczcić 250. rocznicę USA… ale wtedy zadzwonił Larry David.

Premiera: 27 czerwca



„Krokodyle łzy”



Spokojną wioską wstrząsają akty wandalizmu z wulgarnym graffiti, a jednocześnie narasta niepokój z powodu rosnącej liczby samobójstw.

Premiera: 17 czerwca



„Vitrival”



Spokojną wioską wstrząsają akty wandalizmu z wulgarnym graffiti, a jednocześnie narasta niepokój z powodu rosnącej liczby samobójstw.

Premiera: 17 czerwca



„Victor Frankenstein”



Victor Frankenstein i jego uczeń chcą pomóc ludzkości, badając nieśmiertelność, lecz eksperymenty Victora mają przerażające skutki.

Premiera: 18 czerwca



„Król rozrywki”



Gwiazdorska obsada w odważnym musicalu o narodzinach show‑biznesu, inspirowanym historią P.T. Barnuma.

Premiera: 18 czerwca



„Kłamca kłamca”



Fletcher Reede jest prawnikiem i patologicznym kłamcą, który musi mówić prawdę i tylko prawdę przez całe 24. godziny, aby spełnić urodzinowe życzenie swojego syna. Szczerość może okazać się poważną komplikacją w życiu zawodowym i prywatnym.

Premiera: 18 czerwca



„Lisa Frankenstein”



Niezrozumiana nastolatka zakochuje się w przystojnym chłopaku ze szkoły i rusza w zabójczą podróż.

Premiera: 18 czerwca



„Sisu: Droga do zemsty”



Zdeterminowany ocalały przemierza kraj ogarnięty wojną, by uczcić rodzinę i uciec przed bezwzględnym wrogiem.

Premiera: 19 czerwca



„Kaskader”



Kaskader ma odnaleźć zaginioną gwiazdę filmu, lecz zostaje wrobiony w morderstwo i musi oczyścić swoje imię, demaskując prawdziwego sprawcę.

Premiera: 19 czerwca



„Eleanor Wspaniała”



Pełna energii 94‑letnia June Squibb opowiada historię, która nabiera niebezpiecznego, niekontrolowanego tempa.

Premiera: 20 czerwca



„Wybór pianisty”



Na początku II wojny światowej pianista François Touraine jedzie grać do Niemiec, by ocalić ukochaną nauczycielkę.

Premiera: 20 czerwca



„Bumerang”



Wciągające studium relacji - dawnych i nowych - oraz fascynujący portret współczesnego życia i obyczajów w Teheranie.

Premiera: 24 czerwca



„Jajo larwa motyl”



W świecie o chaotycznym czasie związek pary zostaje wystawiony na próbę przez nieustannie zmieniające się wspomnienia.

Premiera: 24 czerwca



„Agentka”



Melissa McCarthy w pełnej akcji komedii o analityczce CIA, która zostaje najmniej spodziewaną tajną bronią świata.

Premiera: 25 czerwca



„Gold”



Thriller o chciwości: po odkryciu ogromnej bryły złota jeden z mężczyzn zostaje sam na pustyni, walcząc o przetrwanie.

Premiera: 25 czerwca



„Zapach kobiety”



Al Pacino w oscarowej roli niewidomego byłego oficera, który udziela początkującemu studentowi niezapomnianej lekcji życia.

Premiera: 25 czerwca



„Bez hitu”



Po próbie samobójczej piosenkarz Daniel trafia na oddział psychiatryczny, gdzie śpiewem ma pomagać innym pacjentom.

Premiera: 25 czerwca



„Stoker”



Po śmierci ojca w wypadku India poznaje wuja Charliego, o którego istnieniu nie wiedziała.

Premiera: 26 czerwca



„Klika”



Nieustępliwe dążenie Chito do spełnienia marzeń to opowieść o ambicji, tradycji i odkrywaniu własnej tożsamości.

Premiera: 26 czerwca



„Księgowy”



Ben Affleck w roli genialnego księgowego, który nawiązuje współpracę z pewną organizacją i szybko odkrywa prawdziwy obraz jej sytuacji finansowej.

Premiera: 26 czerwca



„Księgowy 2”

Christian Wolff próbuje rozwikłać zagadkę morderstwa dawnego znajomego. Łączy siły z bratem Braxem i agentką Mediną aby odkryć śmiertelny spisek.





Premiera: 26 czerwca



„Little Trouble Girls”



Nieśmiała nastolatka Lucia trafia do odosobnionego klasztoru w północnych Włoszech, gdzie jej niewinność zostaje wystawiona na próbę.

Premiera: 27 czerwca



„Przeznaczenie: Historia Pogány Induló”



Nastolatek z małego węgierskiego miasta zostaje gwiazdą rapu przed 18. rokiem życia, ale sława przynosi presję, uzależnienie i wyrzeczenia.

Premiera: 19 czerwca



„Stół powitalny”



Josh Fox śledzi historie uchodźców klimatycznych od USA po Karaiby, Amerykę Południową, Azję i Europę.

Premiera: 24 czerwca



„Evil Lives Here: My Child the Killer”



Nie każda matka i ojciec wychowuje dziecko swoich marzeń. Niektóre dzieci dorastają i stają się mordercami. Dzięki poruszającym historiom rodzice muszą zmierzyć się z przerażającą prawdą – że dziecko, które kochali i któremu ufali, jest potworem.

Premiera: 30 czerwca Czytaj też:

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