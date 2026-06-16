HBO Max: Premiery od 16 do 30 czerwca. Pełna lista nowości TUTAJ

Wśród najgłośniejszych nowości znajdzie się wyczekiwany trzeci sezon „Rodu smoka”, który powróci z nowymi odcinkami, opowiadającymi o losach rodu Targaryenów. Platforma przygotowała jednak znacznie więcej propozycji – od seriali fabularnych i dokumentalnych, przez głośne produkcje kinowe, aż po poruszające dokumenty z całego świata.
W nadchodzących tygodniach widzowie będą mogli sięgnąć zarówno po widowiskowe hity, takie jak „Król rozrywki”, „Księgowy” czy „Gold”, jak i po mniej znane, ambitne produkcje prezentujące różnorodne historie i perspektywy. W ofercie nie zabraknie również nowych seriali dokumentalnych, które przybliżą kulisy świata sportu, muzyki i współczesnych problemów społecznych.
Sprawdźcie, jakie filmy, seriale i dokumenty trafią do biblioteki HBO Max między 16 a 30 czerwca, oraz kiedy dokładnie będą dostępne na platformie.
Nowości na HBO Max od 16 do 30 czerwca. Pełna lista premier
„Droga Anglio”
Nękany latami porażek Gareth Southgate zostaje selekcjonerem Anglii i sięga po psychologię, by zmierzyć się ze strachem i walczyć o zwycięstwo.
Premiera: 17 czerwca
„Ultrasi, pasja i śmierć”
Serial dokumentalny bada brutalny ruch kibiców „ultras” w Hiszpanii, pokazując trzy przestępstwa, które wstrząsnęły krajem i futbolem.
Premiera: 19 czerwca
„Ród Smoka”, 3. sezon
Serial opowiada o historii rodu Targaryenów i o zdarzeniach dziejących się 200 lat przed czasami, w których osadzona jest Gra o tron.
Premiera: 22 czerwca
„Życie, Larry i pogoń za nieszczęściem”
Prezydent Obama i jego żona chcieli uczcić 250. rocznicę USA… ale wtedy zadzwonił Larry David.
Premiera: 27 czerwca
„Krokodyle łzy”
Spokojną wioską wstrząsają akty wandalizmu z wulgarnym graffiti, a jednocześnie narasta niepokój z powodu rosnącej liczby samobójstw.
Premiera: 17 czerwca
„Vitrival”
Spokojną wioską wstrząsają akty wandalizmu z wulgarnym graffiti, a jednocześnie narasta niepokój z powodu rosnącej liczby samobójstw.
Premiera: 17 czerwca
„Victor Frankenstein”
Victor Frankenstein i jego uczeń chcą pomóc ludzkości, badając nieśmiertelność, lecz eksperymenty Victora mają przerażające skutki.
Premiera: 18 czerwca
„Król rozrywki”
Gwiazdorska obsada w odważnym musicalu o narodzinach show‑biznesu, inspirowanym historią P.T. Barnuma.
Premiera: 18 czerwca
„Kłamca kłamca”
Fletcher Reede jest prawnikiem i patologicznym kłamcą, który musi mówić prawdę i tylko prawdę przez całe 24. godziny, aby spełnić urodzinowe życzenie swojego syna. Szczerość może okazać się poważną komplikacją w życiu zawodowym i prywatnym.
Premiera: 18 czerwca
„Lisa Frankenstein”
Niezrozumiana nastolatka zakochuje się w przystojnym chłopaku ze szkoły i rusza w zabójczą podróż.
Premiera: 18 czerwca
„Sisu: Droga do zemsty”
Zdeterminowany ocalały przemierza kraj ogarnięty wojną, by uczcić rodzinę i uciec przed bezwzględnym wrogiem.
Premiera: 19 czerwca
„Kaskader”
Kaskader ma odnaleźć zaginioną gwiazdę filmu, lecz zostaje wrobiony w morderstwo i musi oczyścić swoje imię, demaskując prawdziwego sprawcę.
Premiera: 19 czerwca
„Eleanor Wspaniała”
Pełna energii 94‑letnia June Squibb opowiada historię, która nabiera niebezpiecznego, niekontrolowanego tempa.
Premiera: 20 czerwca
„Wybór pianisty”
Na początku II wojny światowej pianista François Touraine jedzie grać do Niemiec, by ocalić ukochaną nauczycielkę.
Premiera: 20 czerwca
„Bumerang”
Wciągające studium relacji - dawnych i nowych - oraz fascynujący portret współczesnego życia i obyczajów w Teheranie.
Premiera: 24 czerwca
„Jajo larwa motyl”
W świecie o chaotycznym czasie związek pary zostaje wystawiony na próbę przez nieustannie zmieniające się wspomnienia.
Premiera: 24 czerwca
„Agentka”
Melissa McCarthy w pełnej akcji komedii o analityczce CIA, która zostaje najmniej spodziewaną tajną bronią świata.
Premiera: 25 czerwca
„Gold”
Thriller o chciwości: po odkryciu ogromnej bryły złota jeden z mężczyzn zostaje sam na pustyni, walcząc o przetrwanie.
Premiera: 25 czerwca
„Zapach kobiety”
Al Pacino w oscarowej roli niewidomego byłego oficera, który udziela początkującemu studentowi niezapomnianej lekcji życia.
Premiera: 25 czerwca
„Bez hitu”
Po próbie samobójczej piosenkarz Daniel trafia na oddział psychiatryczny, gdzie śpiewem ma pomagać innym pacjentom.
Premiera: 25 czerwca
„Stoker”
Po śmierci ojca w wypadku India poznaje wuja Charliego, o którego istnieniu nie wiedziała.
Premiera: 26 czerwca
„Klika”
Nieustępliwe dążenie Chito do spełnienia marzeń to opowieść o ambicji, tradycji i odkrywaniu własnej tożsamości.
Premiera: 26 czerwca
„Księgowy”
Ben Affleck w roli genialnego księgowego, który nawiązuje współpracę z pewną organizacją i szybko odkrywa prawdziwy obraz jej sytuacji finansowej.
Premiera: 26 czerwca
„Księgowy 2”
Christian Wolff próbuje rozwikłać zagadkę morderstwa dawnego znajomego. Łączy siły z bratem Braxem i agentką Mediną aby odkryć śmiertelny spisek.
Premiera: 26 czerwca
„Little Trouble Girls”
Nieśmiała nastolatka Lucia trafia do odosobnionego klasztoru w północnych Włoszech, gdzie jej niewinność zostaje wystawiona na próbę.
Premiera: 27 czerwca
„Przeznaczenie: Historia Pogány Induló”
Nastolatek z małego węgierskiego miasta zostaje gwiazdą rapu przed 18. rokiem życia, ale sława przynosi presję, uzależnienie i wyrzeczenia.
Premiera: 19 czerwca
„Stół powitalny”
Josh Fox śledzi historie uchodźców klimatycznych od USA po Karaiby, Amerykę Południową, Azję i Europę.
Premiera: 24 czerwca
„Evil Lives Here: My Child the Killer”
Nie każda matka i ojciec wychowuje dziecko swoich marzeń. Niektóre dzieci dorastają i stają się mordercami. Dzięki poruszającym historiom rodzice muszą zmierzyć się z przerażającą prawdą – że dziecko, które kochali i któremu ufali, jest potworem.
Premiera: 30 czerwca Czytaj też:
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