Na ten film czeka cała Polska. Wszystko, co wiemy o „Lalce”

Nowa, filmowa ekranizacja „Lalki” to opowiedziana ze współczesną wrażliwością ponadczasowa, przejmująca historia o miłości i niespełnieniu, o aspiracjach i przemianie, o świecie, który właśnie się kończy. To kino z rozmachem, gigantycznym budżetem i wizją, która przenosi widzów prosto do XIX-wiecznej Warszawy w wersji, jakiej jeszcze nie widzieliśmy. Twórcy obiecują emocje większe niż w serialowych hitach i wizualny rozmach rodem z hollywoodzkich produkcji.

Nowa ekranizacja „Lalki” zapowiada się więc jako jedno z największych wydarzeń filmowych ostatnich lat. Zanim jednak film trafi do kin, warto poznać kilka interesujących faktów związanych z produkcją. Oto ciekawostki, które pokazują skalę przedsięwzięcia i kulisy powstawania tej wyjątkowej adaptacji.

Ciekawostki o filmie „Lalka”. Najważniejsze informacje o filmie, na który czeka cała Polska

2 lata przygotowań, 3 tys. statystów



„Lalka” to film, zrealizowany z hollywoodzkim rozmachem. Superprodukcja, która w polskim kinie zdarza się raz na kilka dekad. Epicki, pełen emocji, ze znakomitą muzyką, imponującą scenografią, olśniewającymi kostiumami i charakteryzacją, oraz prawdziwie gwiazdorską obsadą. Przygotowania do realizacji zajęły 2 lata. Do filmu zaangażowano czołowych polskich twórców, aktorów i ponad 3000 statystów. Praca na planie trwała 5 miesięcy, podczas których zrealizowano 60 dni zdjęciowych.



Najbardziej gwiazdorska obsada w historii polskiego kina? Powrót legendy



Do filmu zaangażowano ponad 30 czołowych polskich aktorów. Na ekranie zobaczymy m.in. Marcina Dorocińskiego, Andrzeja Seweryna, Kamilę Urzędowską, Agatę Kuleszę, Marię Dębską, Mateusza Damięckiego, Krystynę Jandę, Karolinę Gruszkę, Borysa Szyca, Macieja Stuhra, Filipa Pławiaka, Dawida Ogrodnika, Pawła Wilczaka czy Andrzeja Chyrę. Dla „Lalki” po 16 latach na wielki ekran powrócił Marek Kondrat.



Nagradzani twórcy za kulisami



Reżyserem filmu jest Maciej Kawalski, którego film „Niebezpieczni dżentelmeni” został uznany za jeden z najlepszych debiutów ostatnich lat. Autorem zdjęć jest Piotr Sobociński Jr, jeden z najwybitniejszych operatorów swojego pokolenia. Za montaż filmu odpowiada Przemysław Chruścielewski, laureat nagrody za montaż filmu „Boże Ciało”. Muzykę do filmu stworzył Łukasz Targosz, jeden z najbardziej cenionych polskich kompozytorów muzyki filmowej.



Uszyto ponad 100 kostiumów na miarę



Wyjątkowe, autorskie kostiumy stworzyli Katarzyna Lewińska i Tomasz Ossoliński z gościnnym udziałem Gosi Baczyńskiej. Całość dopełnia precyzyjna charakteryzacja Anety Brzozowskiej. Na potrzeby filmu powstały setki projektów tworzonych z dbałością o historyczną wierność, w oparciu o oryginalne żurnale mody i wykroje z końca XIX wieku.

Dla głównych aktorów uszyto ponad 100 kostiumów na miarę – w tym 20 sukien dla Izabeli Łęckiej, a także ponad 500 kompletów dla statystów.



Spektakularna scenografia



Za scenografię odpowiadają wybitni polscy twórcy - duet Katarzyna Sobańska i Marcel Sławiński oraz Anna Mocny - którzy wspólnie wykreowali niezwykle plastyczny, historycznie wiarygodny świat epoki i XIX-wiecznej Warszawy. Projektowanie i budowa scenografii wymagały wielomiesięcznych przygotowań obejmujących analizę dawnych rycin, obrazów i historycznych dokumentów. Na potrzeby filmu zgromadzono i przygotowano tysiące elementów dekoracji oraz rekwizytów.



48 lokalizacji realizacji filmu



Film realizowano w 48 lokacjach w całej Polsce - zarówno w malowniczych plenerach, jaki i spektakularnych wnętrzach, w tym w historycznych obiektach - takich jak Pałac na Wodzie i Biały Dom w Łazienkach Królewskich czy Pałac w Nieborowie. Wśród nich szczególne miejsce zajmuje Krakowskie Przedmieście, gdzie na potrzeby filmu na kilkuset metrach odtworzono fragment dawnej stolicy, tworząc historyczne witryny sklepowe i wznosząc w skali 1:1 sklep Wokulskiego.



Finansowanie filmu



Realizacja filmu „Lalka” została sfinansowana głównie ze środków prywatnych, dzięki zaangażowaniu dużych firm, jak i prywatnych inwestorów. Koproducentem filmu jest TVN oraz Wytwórnia Filmów Fabularnych we Wrocławiu. Sponsorem strategicznym filmu jest ING Bank Śląski. Partnerami projektu są Miasto Stołeczne Warszawa i Samorząd Województwa Mazowieckiego. Udział środków publicznych w budżecie produkcji nie przekracza 10 procent.

Film „Lalka” zadebiutuje w polskich kinach 30 września 2026 roku.

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