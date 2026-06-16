SkyShowtime odkrywa karty. Polacy będą chcieli wykupić subskrypcję

Wśród tytułów, które wkrótce pojawią się w ofercie, znajdzie się dramat prawniczy „WAR” autorstwa George’a Kaya, twórcy hitowych seriali „Lupin” i „W powietrzu”. W głównych rolach występują tu Dominic West i Sienna Miller. Serial opowiada o dwóch najbardziej renomowanych i rywalizujących ze sobą londyńskich kancelariach prawnych – Cathcarts oraz Taylor & Byrne – które stają przeciwko sobie w procesie stulecia.

Do serwisu trafi także wyczekiwana produkcja „Frisco King” (wcześniej znana jako „NOLA King”), od nominowanych do Oscara Taylora Sheridana i Sylvestra Stallone’a, z wyróżnionym nominacją do nagrody Akademii Samuelem L. Jacksonem w roli głównej. Serial stanowi zupełnie nowy spin-off światowego hitu „Tulsa King”.

Najlepsi aktorzy, ukochane seriale i nowości. SkyShowtime kusi premierami

W SkyShowtime dostępna będzie również ekranizacja bestsellerowej powieści Elin Hilderbrand „The Five Star Weekend”, z gwiazdorską obsadą, w której znaleźli się laureatka Złotego Globu Jennifer Garner, a także D’Arcy Carden, Gemma Chan, Regina Hall, Chloë Sevigny, Harlow Jane i Timothy Olyphant. Ponadto do oferty dołączy nowy serial dokumentalny o tenisie „Aces: The ATP No. 1 Club”, który ma zapewnić fanom sportu wyjątkowy wgląd w to, co naprawdę jest potrzebne, by wznieść się ponad rywali. W produkcji wystąpili między innymi Roger Federer, Björn Borg, Rafael Nadal i Carlos Alcaraz.

Fani komedii również znajdą coś dla siebie, w tym na przykład nowy serial „Dig”, współtworzony przez Mike'a Schura („Tajny informator”, „Dobre miejsce”, „Parks and Recreation”) i Amy Poehler („Parks and Recreation”, „SNL”), w którym Poehler wystąpiła u boku Hugh Laurie’ego. Do oferty trafi także „TED: The Animated Series”, serial oparty na filmach o nieprzebierającym w słowach pluszowym misiu Tedzie autorstwa Setha MacFarlane’a, który pełni również funkcję scenarzysty i producenta wykonawczego. Wkrótce pojawi się też thriller „Possession” z Gugu Mbathą Rawem i Jonnym Lee Millerem w rolach głównych, a także rozgrywający się w Miami dramat „M.I.A”., ukazujący niebezpieczny świat rodzinnego imperium narkotykowego.

Do SkyShowtime powracają również najpopularniejsze seriale z udziałem największych gwiazd kina. Już w przyszłym tygodniu będziemy mogli zobaczyć kontynuację thrillera szpiegowskiego - „Agencja”. W obsadzie nominowani do Nagrody Akademii Michael Fassbender i Jeffrey Wright, a także zdobywcy Złotego Globu Richard Gere oraz Jodie Turner-Smith. Także światowy hit „Strefa gangsterów” powróci wkrótce z długo wyczekiwanym drugim sezonem. W rolach głównych ponownie wystąpią Tom Hardy, Pierce Brosnan i laureatka Oscara Helen Mirren. Już niebawem w serwisie będzie miał też premierę drugi sezon serialu oryginalnego SkyShowtime „Dzień Szakala”, z laureatem Nagrody Akademii Eddiem Redmayne’em w tytułowej roli. Z kolei zdobywca Złotego Globu Michael C. Hall powróci w roli tytułowego bohatera serialu „Dexter: Zmartwychwstanie”, aby opowiedzieć o jego dalszych losach. W obsadzie zobaczymy ponownie zdobywczynię Złotego Globu Umę Thurman. Partnerować im będą: Dan Stevens, nominowany do nagrody Emmy Bokeem Woodbine oraz zdobywca nagród Emmy, Olivier i Złotego Globu Brian Cox.

Kochamy jego seriale. Oto, co nowego niebawem obejrzymy

Widzów SkyShowtime na pewno ucieszy również powrót kilku hitowych seriali Taylora Sheridana, z doskonale im znanymi aktorami – w tym czwarty sezon „Tulsa King” z nominowanym do Oscara Sylvestrem Stallone w roli głównej oraz trzeci sezon „Landman: Negocjator” z laureatem Oscara Billym Bobem Thorntonem, nominowaną do Oscara Demi Moore, Alim Larterem oraz nominowanymi do Oscara Andym Garcią i Samem Elliotem. Z trzecim sezonem powraca thriller szpiegowski „Lioness” z laureatkami Oscara Zoë Saldañą i Nicole Kidman. Zobaczymy także piąty, ostatni sezon „Mayor of Kingstown” z nominowanym do Oscara Jeremym Rennerem w roli tytułowego burmistrza. Dwa z najnowszych seriali producenta wykonawczego Taylora Sheridana, dostępne wyłącznie w SkyShowtime, zostały zamówione na kolejne sezony i będą kontynuowane. Luke Grimes powróci jako Kayce Dutton w drugim sezonie „Marshals: Historia z Yellowstone”, a „Madison” z nominowaną do Oscara Michelle Pfeiffer i nominowanym do Złotego Globu Kurtem Russellem w rolach głównych, będzie miał kolejne dwa sezony.

Fani uniwersum Star Trek, odliczający dni do 60. rocznicy debiutu franczyzy, otrzymają kolejną porcję nowych produkcji. Anson Mount, Rebecca Romijn i Ethan Peck ponownie zasiądą na pokładzie U.S.S. Enterprise w czwartym i piątym sezonie „Star Trek: Nieznane nowe światy”. Dostępny będzie też drugi, ostatni sezon „Star Trek: Akademia Gwiezdnej Floty” z laureatką Oscara Holly Hunter i nominowanym do Oscara Paulem Giamattim w rolach głównych. Sięgając po inne gatunki, także Ella Purnell pokaże dalsze losy zabójczej szarej myszki Rhiannon Lewis w kontynuacji komediowego thrillera „Złotko”. Z drugim sezonem powracają też „The Burbs” i mockumentalny „The Paper”.

Oscarowe filmy wpadają do sieci. Co obejrzymy?

W SkyShowtime zagoszczą również głośne hollywoodzkie produkcje, w tym biograficzny musical „Song Sung Blue” z nominowanymi do Oscara Kate Hudson i Hugh Jackmanem oraz historyczny romans kostiumowy Historia dźwięku z Paulem Mescalem i Joshem O’Connorem. Co więcej, na premierę w serwisie czeka pierwszy film dokumentalny Baza Luhrmanna „EPIC: Elvis Presley in Concert”, z niepublikowanymi nigdy wcześniej nagraniami z pobytu Elvisa Presleya w Las Vegas w latach 70. Fani horrorów na pewno chętnie obejrzą film „Szympans”, a także „Pięć koszmarnych nocy 2” i najnowszą produkcję z serii „Krzyk 7”. Dołączają one do stale rosnącej biblioteki kinowych hitów SkyShowtime, takich jak „Wicked: Na dobre”, „Bugonia” i „Downton Abbey: Wielki finał”.

Polskie nowości na SkyShowtime. Nadchodzą seriale „Pionek” i „Genialna M”.

W ramach swojego nieustającego zaangażowania w tworzenie lokalnych historii, SkyShowtime rozszerza także portfolio lokalnych produkcji oryginalnych. Wśród nich znajdzie się najnowszy polski serial oryginalny „Pionek”, czyli kontynuacja pokochanego przez widzów serialu „Śleboda” z Marią Dębską oraz Maciejem Musiałem w rolach głównych. Trwają także prace nad polską wersją uwielbianej na całym świecie komedii kryminalnej opartej na francuskim formacie „Genialna M”. z Agnieszką Dygant w tytułowej roli.

Z kolei cieszący się popularnością szwedzki dramat obyczajowy „Where the Sun Always Shines”, napisany i wyreżyserowany przez Felixa Herngrena, powraca na malowniczą Majorkę z zapowiadanym wcześniej drugim sezonem. Fani kryminałów mogą spodziewać się także nowego szwedzkiego thrillera o roboczym tytule „National Homicide Unit” („Riksmord”).

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