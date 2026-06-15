Lawina nowości na Netflix. W tym tygodniu wpadają same perełki

Między 15 a 21 czerwca do biblioteki platformy trafi aż 11 nowych tytułów, a wśród nich nie zabraknie produkcji, które już teraz wzbudzają ogromne zainteresowanie. Fani seriali, filmów, thrillerów i emocjonujących historii znajdą coś dla siebie, bo tym razem Netflix postawił na wyjątkowo różnorodny zestaw. Jedno jest pewne – szykuje się prawdziwa lawina premier. Jeśli zastanawiacie się, co oglądać w najbliższych dniach, koniecznie sprawdźcie pełną listę nowości. W tym tygodniu wpadają same perełki!

Nowości na Netflix w tym tygodniu. Co warto odpalić?

„Ulubienice Ameryki: Cheerleaderki Dallas Cowboys”, 3. sezon



Śledź drogę cheerleaderek Dallas Cowboys od rekrutacji przez obóz treningowy po występy na meczach NFL. Które z dziewczyn dogonią marzenia i na stałe trafią do zespołu?

Premiera: 16/06/2026



„Dexter”, sezony 1-8



Dexter prowadzi podwójne życie. Za dnia jest cenionym specjalistą ds. krwi w departamencie policji, a nocą zabija złoczyńców, którzy wymykają się organom sprawiedliwości.

Premiera: 18/06/2026



„Za wszelką cenę”



Niewinny ojciec odsiadujący dożywocie za morderstwo własnego syna otrzymuje dowody, że jego dziecko być może nadal żyje — i musi wydostać się z więzienia, aby odkryć prawdę.

Premiera: 18/06/2026



„To skomplikowane”



Dwoje rozwodników decyduje się na podtrzymanie seksualnej relacji pomimo związków z nowymi partnerami.

Premiera: 18/06/2026



„Finding Forrester”



William Forrester (Sean Connery) blisko cztery dekady temu napisał książkę, która przyniosła mu ogromną sławę i uznanie. Potem jednak słuch o nim zaginął. Mężczyzna żyje w samotności i przez wielu uważany jest za szaleńca. Pewnego dnia do jego domu zakrada się pewien marzący o pisaniu licealista Jamal Wallace (Rob Brown) i przez przypadek zostawia plecak pełen swojej twórczości. Forrester jest pod wrażeniem talentu młodego człowieka i staje się jego mentorem. Szybko jednak ich przyjaźń zostaje wystawiona na próbę.

Premiera: 18/06/2026



„Podróż w niepamięć”



Owdowiały Amadeus (Nick Nolte) jest coraz bardziej sfrustrowany tym, że z powodu choroby Alzheimera coraz gorzej pamięta bliskich. Wkrótce jednak wyrusza w niezwykłą podróż z wnuczką (Sophia Lane Nolte), która zabiera go do Wenecji, gdzie spędził swój miesiąc miodowy.

Premiera: 18/06/2026



„Wiadomości dla Isabelle”



Po śmierci siostry Jill zostawia na jej poczcie głosowej serię nagrań będących kroniką jej chaotycznego życia w San Francisco. Kiedy numer zostaje przypisany do kogoś innego, pewien agent nieruchomości z Austin zaczyna otrzymywać zabawne, pełne szczerych wyznań wiadomości.

Premiera: 19/06/2026



„Kolorowanka”



Oddany samotny ojciec przystosowuje się do życia po śmierci żony, wychowując jednocześnie syna z zespołem Downa.

Premiera: 19/06/2026



„Oaza”



„Oaza” to najbardziej luksusowy kurort wypoczynkowy w kraju — raj zarezerwowany dla najbogatszych rodzin, z prywatnymi plażami, strefami VIP i skuteczną ochroną. Idealne miejsce, by przeżyć najlepsze wakacje życia. Wszystko jednak rozpada się w jednej chwili, gdy policja wkracza do ośrodka, by zbadać tajemnicze zaginięcie. W tym ekskluzywnym miejscu każdy jest podejrzany — i nikt nie może go opuścić, dopóki nie zostanie znaleziony sprawca.

Premiera: 19/06/2026



„Dirty Dancing 2”



Rodzina Katey przeprowadza się na Kubę, gdzie dziewczyna bierze udział w konkursie tańca.

Premiera: 19/06/2026



„Zwycięskie losy Jerry'ego i Marge”



Oparta na faktach historia Jerry'ego i Marge Salbee, którzy wygrali na loterii, a pieniądze postanowili przeznaczyć na ożywienie swojego małego miasteczka.

Premiera: 19/06/2026 Czytaj też:

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