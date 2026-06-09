Nowy-stary serial na Netflix robi szał. „Żałuję, że dopiero na niego trafiłem”

„Super klimat początku lat dwutysięcznych. Żałuję, że dopiero teraz trafiłem na ten serial”; „Jest 2026 i szkoda że już nie robią takich seriali. Po pierwszym odcinku chce się oglądać dalej”; „Jeden z najlepszych seriali, jakie oglądałem. Skłania do refleksji”; „Bardzo fajny serial, szybko wciąga. Ciekawy, zabawny, życiowy”; „Klimatyczny pożeracz czasu” – to niektóre z komentarzy, jakie pojawiły się w sieci w ostatnich dniach na temat serialu „Everwood”.

Nie wszystkie seriale potrzebują spektakularnych zwrotów akcji, by na długo pozostać w pamięci widzów. „Everwood” jest właśnie jednym z tych wyjątkowych tytułów, które urzekają emocjami, autentycznymi bohaterami i historiami bliskimi każdemu z nas.

Stary serial wpadł na Netflix i teraz wszyscy go oglądają. O czym jest „Everwood”?

Fabuła amerykańskiej produkcji „Everwood” skupia się na doktorze Andrew Brownie, cenionym neurochirurgu z Nowego Jorku, którego życie wywraca się do góry nogami po śmierci ukochanej żony. Chcąc zacząć wszystko od nowa i odbudować relacje z dziećmi, przeprowadza się do niewielkiego miasteczka Everwood w stanie Kolorado. To właśnie tam musi zmierzyć się nie tylko z bólem po stracie, ale także z wyzwaniami rodzicielstwa, nowymi znajomościami i zupełnie innym stylem życia.

W serialu wystąpił Gregory Smith, który wcielił się w Ephrama Browna – utalentowanego muzycznie nastolatka próbującego odnaleźć się w nowej rzeczywistości. Na ekranie towarzyszą mu Treat Williams jako jego ojciec Andrew Brown, Emily VanCamp jako Amy Abbott oraz Chris Pratt, który jeszcze przed światową sławą zdobywał sympatię widzów rolą Brighta Abbotta.

Serial liczy cztery sezony i łącznie 89 odcinków. Wszystkie znajdziecie teraz na Netflix.

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