Serial Netfliksa, który pochłonie was od pierwszej makabrycznej sceny. Ocena 7,5/10 i plejada gwiazd

Wśród wielu seriali kryminalnych trudno znaleźć produkcję, która od pierwszych minut tak skutecznie odwraca gatunkowe schematy. „Grzesznica” („The Sinner”) nie skupia się na poszukiwaniu sprawcy zbrodni – ten często jest znany niemal od początku. Zamiast tego serial zabiera widzów w mroczną podróż przez ludzką psychikę, traumę i sekrety skrywane głęboko pod powierzchnią pozornie zwyczajnego życia.

Netflix ma w bibliotece tę perełkę. Ten serial jest doskonały

Pierwszy sezon, oparty na powieści Petry Hammesfahr, rozpoczyna się od szokującej sceny. Cora Tannetti, w tej roli znakomita Jessica Biel, podczas rodzinnego wypoczynku na plaży nagle dokonuje brutalnego morderstwa na oczach dziesiątek świadków. Sama nie potrafi wyjaśnić swoich motywów, a sprawa wydaje się równie zagadkowa dla śledczych, jak dla widzów. To właśnie ten punkt wyjścia sprawia, że serial błyskawicznie wciąga i nie pozwala oderwać się od ekranu.

Kluczową postacią całej serii jest detektyw Harry Ambrose, grany przez Billa Pullmana. To nietypowy śledczy – zamknięty w sobie, pełen własnych demonów, ale jednocześnie niezwykle przenikliwy. W kolejnych sezonach prowadzi nowe sprawy, próbując zrozumieć nie tylko przestępstwa, lecz przede wszystkim ludzi, którzy za nimi stoją.

„Grzesznica” doczekała się czterech sezonów, a każdy z nich opowiada odrębną historię. Oprócz Jessiki Biel i Billa Pullmana w serialu wystąpili również m.in. Carrie Coon, Matt Bomer, Chris Messina, Jessica Hecht oraz Alice Kremelberg. Dzięki antologicznej formule każda odsłona wnosi świeżą tajemnicę i nowych bohaterów, zachowując jednocześnie charakterystyczny, niepokojący klimat.

Serial został bardzo dobrze przyjęty zarówno przez widzów, jak i krytyków. Chwalono przede wszystkim gęstą atmosferę, psychologiczną głębię oraz świetne aktorstwo. Szczególne uznanie zdobyły role Jessiki Biel i Billa Pullmana, a pierwszy sezon był wielokrotnie wymieniany wśród najciekawszych thrillerów telewizyjnych ostatnich lat.

Jeśli szukacie serialu, który trzyma w napięciu, ale jednocześnie oferuje coś więcej niż klasyczne śledztwo, „Grzesznica” będzie doskonałym wyborem. Wszystkie sezony produkcji, znajdziecie teraz na Netflix.

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