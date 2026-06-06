Zatrzęsienie nowości na streamingach. To świeżego warto włączyć na Netflix, HBO i innych

Początek czerwca przyniósł prawdziwy wysyp nowości na platformach streamingowych. W ostatnich dniach do bibliotek Netfliksa, HBO Max, Disney+ innych serwisów trafiły zarówno wyczekiwane seriale, jak i głośne premiery filmowe. Nie brakuje świeżych kryminałów, widowiskowych produkcji akcji, komedii, dokumentów i tytułów dla całej rodziny.

Jeśli szukacie czegoś na wieczorny seans albo planujecie serialowy maraton na weekend, warto rzucić okiem na najciekawsze premiery z pierwszego tygodnia czerwca. Zebraliśmy ponad 25 filmów i seriali, które właśnie pojawiły się w streamingu i mogą umknąć w natłoku codziennych nowości.

Najciekawsze premiery tygodnia. 25+ nowości na Netflix, HBO Max i nie tylko

„Wieczne Wartości: Kult piękna” (HBO Max)



Odkrywczy trzyczęściowy dokument o ekscentrycznym kulcie „Eternal Values” Fredericka von Mierersa.



„Zima w Sokcho” (HBO Max)



Życie młodej Koreanki zmienia się, gdy do pensjonatu w zaśnieżonym Sokcho przybywa francuski artysta.



„Nasienie świętej figi” (HBO Max)



Rodzina sędziego śledczego w Teheranie mierzy się z dramatem po śmierci młodej kobiety w areszcie policyjnym.



„Wyśnione piosenki” (HBO Max)



Utalentowana nastolatka tworząca piosenki żyje w cieniu zmarłego ojca. W rocznicę jego debiutu musi zmierzyć się z porzuceniem.



„The Lighthouse” (HBO Max)



Dwaj latarnicy starają się zachować zdrowy rozsądek, mieszkając na odległej i tajemniczej wyspie w latach 90. XIX wieku.



„Kompletnie nieznany” (HBO Max)



Nowy Jork, 1961. Młody Bob Dylan zaczyna błyskawiczną karierę, zakończoną przełomowym i kontrowersyjnym występem.



„Los Topuria” (HBO Max)



Ilia Topuria podejmuje kolejne wyzwanie: chce zostać mistrzem wagi lekkiej i jeszcze bardziej umocnić swoją legendę.



„Abigail” (HBO Max)



Grupa przestępców porywa 12‑letnią baletnicę i pilnuje jej nocą, czekając na okup. Po kolei giną i odkrywają, że dziewczynka nie jest zwyczajna.



„Prawdziwy ból” (HBO Max)



Kuzyni David i Benji wyruszają w podróż po Polsce, by uczcić babcię, lecz stare konflikty odżywają na tle rodzinnej historii.



„Rozdzieleni” (HBO Max)



Historia nieoczekiwanej przyjaźni Romana i Dennisa, których łączy grupa wsparcia dla bliźniąt po utracie rodzeństwa.



„Duse” (HBO Max)



Kariera Eleonory Duse dobiega końca, lecz w burzliwych czasach między wojnami powraca na scenę.



„Prawo i porządek: Sekcja specjalna”, sezony 12-16 (Netflix)



Kierowana przez odważną i wrażliwą Kapitan Olivię Benson elitarna jednostka specjalna nowojorskiej policji prowadzi śledztwa i szuka sprawiedliwości w imieniu ofiar i ocalałych ohydnych zbrodni.



„Michael Jackson: Werdykt” (Netflix)



Ten 3-częściowy serial dokumentalny, opowiedziany przez kluczowych uczestników procesu obecnych na sali sądowej, odsłania kulisy sprawy Michaela Jacksona i przygląda się jego owianemu kontrowersjami dziedzictwu.



„Poldi” (Netflix)



Od ulicznego gracza do mistrza świata, od dziecka polskich imigrantów do „Księcia Poldiego” z Kolonii — Lukas Podolski zapisał się złotymi zgłoskami w historii niemieckiego futbolu, a przy okazji został bohaterem tłumów, który do dzisiaj jest jednym z najbardziej uwielbianych i autentycznych piłkarzy w Niemczech. Choć nadal zawodowo gra w Polsce, to z sukcesem odnajduje się także jako biznesmen. Dokument Netflix o Lukasie Podolskim opowiada o kresie jego futbolowej kariery i odsłania nieznane karty z życia wyjątkowego człowieka oraz sportowca.



„Morderstwo Rachel Nickell” (Netflix)



W 1992 roku młoda matka została zabita w biały dzień na błoniach Wimbledon Common w Londynie, a jedynym świadkiem zbrodni było jej dwuletnie dziecko. Ten wciągający film dokumentalny nominowanej do nagrody BAFTA reżyserki Lucy Bowden bada wstrząsające prawdziwe wydarzenia, na których kanwie powstał serial dramatyczny „Jedyny świadek”. Poprzez niepublikowane wcześniej nagrania archiwalne, wypowiedzi członków rodziny i opinie czołowych ekspertów medycyny sądowej dokument przygląda się wieloletniemu śledztwu policji i ujawnia, jak mocno nagłośnione, lecz partacko prowadzone dochodzenie doprowadziło do oskarżenia niewłaściwego człowieka, zanim zdumiewający przełom w sprawie na nowo rozniecił walkę rodziny o sprawiedliwość ponad dekadę później.



„Jedyny świadek” (Netflix)



Opowieść o doświadczeniach Alexa i André Hanscombe’ów, którzy próbują poradzić sobie z doświadczeniem traumy wywołanej brutalnym aktem przemocy. Gdy w 1992 r. Rachel Nickell pada ofiarą mordercy na Błoniach Wimbledonu, André z dnia na dzień zostaje samotnym rodzicem. Wówczas postanawia odłożyć na bok swój żal i ból oraz postawić syna Alexa — jedynego naocznego świadka ataku — w centrum własnego świata. Od tego czasu André zaczyna żyć kierowany tylko jednym pragnieniem, jakim jest zapewnienie dobrostanu pokiereszowanemu emocjonalnie chłopcu, czego nie ułatwiają mu szukające sensacji media i coraz bardziej zdesperowana policja. Serial „Jedyny świadek” to historia o tym, jak ojcu i synowi postawionym w obliczu niewyobrażalnej tragedii udało się przejść drogę wiodącą z ciemności do światła.



„Diabli nadali”, sezony 1-9 (Netflix)



Człowiek. Mit. Kierowca. Doug Heffernan (Kevin James), główny bohater serialu „Diabli nadali”, uwielbia rządzić, jednak w domu to jego żona Carrie (Leah Remini) pociąga za wszystkie sznurki. Jako że miłość do Carrie jest silniejsza od wszystkich „męskich spraw”, Doug pozwala na przerobienie swojej oazy męskości (z 70-calowym telewizorem) na pokój dla teścia, Arthura. To decyzja, której będzie żałował do końca swoich dni. Wolny czas Doug dzieli pomiędzy żoną a zabawami z kumplami. Zobacz prawdziwy komediowy hit, w którym spotkasz galerię niesamowitych postaci, od szalonych nowojorczyków po sąsiadów wariatów!



„Meksyk 1986” (Netflix)



Przesiąknięta satyrą i czarnym humorem opowieść o tym, jak Meksykanom udało się zorganizować Mistrzostwa Świata w Piłce Nożnej 1986. Ta szaleńcza sztuka nie byłaby możliwa, gdyby nie słynna meksykańska pomysłowość i zaradność.



„Kobieta z portu” (Netflix)



Film opowiada o śledztwie prowadzonym przez detektyw Annę Ripoll (Candela Peña). W barcelońskim porcie znajduje ona związaną i zakneblowaną kobietę (Ana Rujas), która nie wie, jak się tu znalazła i kim jest. Annie pomaga detektyw Quique Zárate (Pol López) i razem ścigają się z czasem, aby poznać tożsamość ofiary i tajemnice kryjące się w jej pamięci.



„Biurowy romans” (Netflix)



Jennifer Lopez i Brett Goldstein w pikantnej komedii romantycznej o tajnym romansie biurowym i kłopotach, w jakie wpadają pracoholicy, gdy zaczynają myśleć sercem.



„Dam ci lekcję” (Netflix)



Podnosząca na duchu historia Biura Ochrony Edukacji — instytucji powołanej ze śmiałą misją udzielania prawdziwych lekcji uczniom, nauczycielom i rodzicom, którzy odważą się przekroczyć granice. Działając czasami poza granicami prawa, ten zespół zrobi wszystko, aby przywrócić porządek w szkole.



„Umrzeć powtórnie” (Netflix)



Detektyw Mike Church poszukuje zaginionych osób. Wkrótce otrzymuje zlecenie, by odkryć tożsamość kobiety, która nie pamięta kim jest.



„Opiekunka” (Netflix)



Młody chłopiec szpiegując swoją opiekunkę odkrywa, że należy ona do satanistycznej sekty.



„40-letni prawiczek” (Netflix)



Nieśmiałemu 40-letniemu prawiczkowi wpada w oko samotna matka. Koledzy z pracy postanawiają pomóc mu ją poderwać.



„The Alto Knights” (Netflix)



W burzliwych latach 50. dwaj wpływowi bossowie nowojorskiego półświatka - Frank Costello i Vito Genovese - wchodzą w brutalny konflikt o dominację nad miastem.



„Niestworzeni do pracy” (Disney+)



Piątka dwudziestolatków z Manhattanu to pracoholicy, którzy walczą o sukces zawodowy. O szczęściu osobistym pomyślą później... jeśli starczy im na to czasu.



„Will Trent”, 4. sezon (Disney+)



Agent specjalny Will Trent z Biura Dochodzeniowego stanu Georgia (GBI) został porzucony po urodzeniu i miał trudne dzieciństwo w niewydolnym systemie rodzin zastępczych w Atlancie. Teraz Will wykorzystuje w ściganiu przestępców swoje unikalne doświadczenia i ma najwyższy w GBI wskaźnik rozwiązanych spraw.Czytaj też:

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