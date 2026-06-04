Norweskie perełki filmowe na Netflix, HBO i innych. 20 najwyżej ocenianych hitów

Kino norweskie od lat przyciąga widzów swoją autentycznością, wyjątkowym klimatem oraz umiejętnością opowiadania historii, które poruszają i skłaniają do refleksji. Norwescy twórcy z powodzeniem łączą surowe piękno skandynawskich krajobrazów z ciekawymi bohaterami i tematami bliskimi współczesnemu człowiekowi. W ich filmach można znaleźć zarówno wciągające thrillery, poruszające dramaty, jak i lekkie komedie czy produkcje oparte na prawdziwych wydarzeniach.

Dobra wiadomość dla polskich widzów jest taka, że wiele cenionych norweskich filmów jest dostępnych na popularnych platformach streamingowych w Polsce. Dzięki temu bez wychodzenia z domu można poznać najlepsze produkcje z kraju fiordów i przekonać się, dlaczego skandynawskie kino cieszy się coraz większym uznaniem na całym świecie. Poniżej prezentujemy wybrane norweskie filmy, które znajdziecie w serwisach takich jak HBO Max, Netflix czy Prime Video.

Norweskie filmy, które warto obejrzeć na Netfliksie, HBO Max i innych platformach

„Daniel” (TVP VOD)



Niesamowita historia duńskiego fotografa, który przeżył piekło na ziemi, kiedy został porwany przez grupę dżihadystów. Daniel Rye przez 398 dni znajdował się w niewoli członków ISIS na terenie Syrii, gdzie był przesłuchiwany i torturowany. Gdy został uwolniony, powrócił do domu, by przekazać swoją historię światu. To opowieść o sile ludzkiego ducha, która wydarzyła się naprawdę.



„Numer 24” (Netflix)



U progu II wojny światowej młody Norweg pragnie stawić czoła nazistom, wytyczając tym samym nowy kurs dla swojej przyszłości - i przyszłości swojego kraju.



„Nadzieja” (TVP VOD)



Co może się stać z miłością, gdy pewnego dnia pełna energii i wewnętrznej siły kobieta dowiaduje się, że ma przed sobą ledwie trzy miesiące życia?

Taka sytuacja zastaje Anję i jej męża Tomasa tuż przed Bożym Narodzeniem. Doświadczoną parę, która przez lata bardziej niż na wzajemnym uczuciu skoncentrowana była na prowadzonych równolegle karierach artystycznych. Ich małżeństwo przetrwało głównie ze względu na dzieci.

Kiedy w Wigilię Bożego Narodzenia kobieta dowiaduje się, że ma nawrót choroby i nieoperacyjnego raka mózgu, życie bohaterów rozpada się na kawałki i ulega przewartościowaniu. Troska miesza się ze skrywanymi od lat pretensjami, a trudnemu do okiełznania lękowi towarzyszy frustracja. Kolejne tygodnie pokażą, czy Anja i Tomas odnajdą w sobie uczucie, które kiedyś ich połączyło, oraz czy będą w stanie przejść przez ten rodzinny dramat razem.



„Miłość” (Player)



Marianne, po nieudanej randce spotyka na promie Tora, który tam szuka przypadkowych spotkań z mężczyznami. Jego podejście do spontanicznej intymności skłania ją do kwestionowania norm społecznych i rozważenia nowej formy relacji.



„Sny o miłości” (Polsat Box GO)



Nastolatka zakochuje się w nauczycielce, a swoje uczucia postanawia spisać. Jej notatki odnajdują mama i babcia, co zmusza je do refleksji nad własnym życiem miłosnym.



„Niewiniątka” (Polsat Box GO)



Mała Ida przeprowadza się z mamą i siostrą do nowego miasteczka, gdzie poznaje rówieśników z sąsiedztwa i z czasem odkrywa, że z nowymi przyjaciółmi łączy ją wyjątkowa i niebezpieczna więź.



„Utoya, 22 lipca” (Player)



22 lipca 2011 roku na norweskiej wyspie Utoya uzbrojony mężczyzna (prawicowy ekstremista) otworzył ogień do przebywającej na obozie młodzieży.



„Być kochaną” (TVP VOD, Polsat Box GO)



Maria (Helga Guren) wchodzi w kolejną relację z nadzieją na nowy początek. Wystarczy jedno spojrzenie i czuje się, jakby znała Sigmunda (Oddgeir Thune) całe życie, a namiętny romans szybko przeradza się w poważny związek. Historia w "Być kochaną" zaczyna się tam, gdzie kończy się większość love stories. Codzienność w patchworkowej rodzinie szybko ujawnia niespełnione ambicje, niewyrażone uczucia i sprzeczne potrzeby, które kumulują się w emocjonalną bombę - a ta pewnego wieczoru wybucha.



„Lee. Na własne oczy” (Prime Video)



Historia modelki, która w czasie II wojny światowej zostaje korespondentką wojenną dla magazynu „Vogue”.



„Chora na siebie” (Player, CanalVOD)



Na pierwszy rzut oka Signe (w tej roli wschodząca gwiazda skandynawskiego kina Kristine Kujath Thorp, znana polskiej publiczności z filmu "Ninjababy") i Thomas wydają się być idealną parą. Młodzi, inteligentni, z szerokimi horyzontami oraz niebanalnym gustem. Pozory jednak mylą, bo ich relacja, zamiast wzajemnego wsparcia, oparta jest w dużej mierze na niezdrowej rywalizacji, a kwestią do rozstrzygnięcia pozostaje jedynie to, które z nich ma większe ego. Kiedy mężczyzna, będący aspirującym artystą, odnosi niespodziewany sukces, równowaga w związku zostaje zachwiana. Signe nie może pogodzić się z faktem, że światła reflektorów skupione są teraz wyłącznie na jej partnerze. Zdesperowana, celowo nadużywa niebezpiecznych farmaceutyków, co błyskawicznie odbija się nie tylko na jej zdrowiu, ale i wyglądzie. Czym jednak jest odrobina (?) cierpienia w porównaniu ze współczuciem oraz uwagą, które znowu może w pełni na sobie skupiać?



„22 lipca” (Netflix)



Film „22 lipca” w reżyserii nominowanego do Oscara Paula Greengrassa („Kapitan Phillips”, „Lot 93”) opowiada o wydarzeniach rozgrywających się bezpośrednio po najtragiczniejszym zamachu terrorystycznym w historii Norwegii. 22 lipca 2011 roku prawicowy ekstremista zdetonował bombę w samochodzie-pułapce na terenie Oslo, a następnie otworzył ogień na obozie organizacji młodzieżowej, zabijając łącznie 77 osób. W „22 lipca”, towarzysząc jednej z ocalałych z zamachu osób w fizycznej i emocjonalnej podróży, obserwujemy, jak cały kraj radzi sobie na drodze do pojednania i zagojenia ran.



„Thelma” (Polsat Box Go, Megogo, Player)



Początek studiów w Oslo to dla młodej kobiety początek nowego życia. Po raz pierwszy rodzi się w Thelmie miłość. Przeżywanie i uporządkowanie związanych z dorosłością emocji komplikuje nie tylko nieustająca kontrola ze strony rodziców – religijnych fanatyków. Okazuje się, że w Thelmie drzemią ukryte, nadprzyrodzone siły, które pozwalają bohaterce zmieniać i kształtować rzeczywistość. Siły te dają o sobie znać w chwilach, gdy Thelma przeżywa stres lub niepokój.Wkrótce zawładną ciałem i umysłem dziewczyny, zmienią życie jej i otoczenia. Czy wtedy Thelma stawi czoła pytaniom o własną tożsamość?



„Reprise. Od początku raz jeszcze...” (Netflix)



Dwóch przyjaciół staje u progu dorosłości. Obaj są pisarzami, ich debiuty literackie będą całkowicie różne.



„Obywatel roku” (Polsat Box Go)



Norwegia, kraj porządnych ludzi. A najbardziej porządnym z porządnych jest Nils. W uznaniu ciężkiej pracy na rzecz społeczności oraz przepustowości lokalnych dróg zdobył właśnie tytuł Obywatela Roku. Radość Nilsa nie trwa jednak długo. Jego syn staje się przypadkową ofiarą w porachunkach przestępczego półświatka. Nils decyduje się na własne, amatorskie śledztwo. Porządek musi być. Jego niekonwencjonalne metody niezamierzenie wywołują wojnę wśród konkurujących gangów. Nawet w kraju tak porządnym i poukładanym jak Norwegia sprawy nie zawsze toczą się zaplanowanym torem.



„Brzydka siostra” (Megogo, TVP VOD, Polsat Box Go)



Czy kiedyś czułaś się gorsza, odrzucona, niekochana, samotna, wściekła? Czy zrobiłabyś absolutnie wszystko, żeby poczuć się piękna? "Brzydka siostra" to historia Elwiry , która żyje w cieniu swojej bajecznie pięknej przyrodniej siostry. W świecie, gdzie uroda to waluta, a królewski bal przypomina bezwzględne igrzyska, Elwira postanawia za wszelką cenę poślubić księcia. Największą przeszkodą, aby podbić serce wymarzonego mężczyzny i rozpocząć nowe lepsze życie, jest Kopciuszek. To nie jest bajka dla grzecznych dziewczynek, to obrzydliwie wciągająca opowieść o obsesji piękna, aż do bólu, która fascynuje, miażdży i zostawia ślad.



„Wybawienie” (Canal+)



Na duńskiej plaży zostaje odnaleziona butelka z niepokojącym listem. Sprawa trafia do departamentu Q, zajmującego się niewyjaśnionymi przestępstwami sprzed lat.



„Quo vadis, Aida?” (Megogo, TVP VOD, Polsat Box Go)



Do Srebrenicy wkraczają oddziały serbskie. Pracująca dla ONZ tłumaczka Aida próbuje ocalić swoją rodzinę.



„Bękart” (HBO Max, TVP VOD)



Weteran wojenny, kapitan Ludvig Kahlen, postanawia zbudować kolonię na nieurodzajnych wrzosowiskach jutlandzkich. Otrzymuje zgodę króla, z czym nie może się pogodzić wrogo nastawiony lokalny właściciel ziemski.



„Najgorszy człowiek na świecie” (Polsat Box Go, Player)



Julie wkrótce kończy trzydzieści lat i jest pełna życiowej energii, ale ma też pełno życiowych rozterek. Jest szczęśliwa z Akselem, utalentowanym i odnoszącym sukcesy zawodowe rysownikiem, ale ich spojrzenie na wspólną przyszłość nieco się różni. Kiedy na przypadkowej imprezie Julie poznaje Eivinda i spędza z nim całą noc, zaczyna zastanawiać się, czy ten młodszy od niej, pewny siebie i odrobinę szalony chłopak nie jest właśnie tym, czego potrzebuje w życiu.



„Wartość sentymentalna” (Prime Video, Polsat Box Go, Player, TVP VOD)



Siostry Agnes i Nora spotykają się ze swoim dawno niewidzianym ojcem, charyzmatycznym, niegdyś znanym reżyserem filmowym Gustavem. Proponuje on Norze, aktorce teatralnej, rolę w swoim najnowszym filmie, który ma być jego powrotem do świata filmu. Gdy dziewczyna odrzuca propozycję, ten zatrudnia młodą gwiazdę Hollywood. Teraz siostry muszą poradzić sobie nie tylko ze swoją skomplikowaną sytuacją z ojcem, ale też z amerykańską gwiazdą, która zmienia ich rodzinną dynamikę. Czytaj też:

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