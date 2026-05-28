Disney+ w czerwcu szaleje z nowościami. Wracają perełki

Czerwiec na Disney+ zapowiada się wyjątkowo intensywnie — platforma przygotowała mix głośnych powrotów, nowych komedii i seriali, które idealnie sprawdzą się na letnie wieczory. Wśród premier znalazły się zarówno wyczekiwane kolejne sezony hitów, jak i zupełnie nowe produkcje pełne humoru, podróży i nieoczywistych bohaterów.

Czerwiec w Disney+. Co nowego obejrzymy? Rozpiska premier

„Niestworzeni do pracy”



Piątka dwudziestolatków z Manhattanu to pracoholicy, którzy walczą o sukces zawodowy. O szczęściu osobistym pomyślą później... jeśli starczy im na to czasu.

Premiera: 2 czerwca



„Will Trent”, 4. sezon



Agent specjalny Will Trent z Biura Dochodzeniowego stanu Georgia (GBI) został porzucony po urodzeniu i miał trudne dzieciństwo w niewydolnym systemie rodzin zastępczych w Atlancie. Teraz Will wykorzystuje w ściganiu przestępców swoje unikalne doświadczenia i ma najwyższy w GBI wskaźnik rozwiązanych spraw.

Premiera: 3 czerwca



„Alice i Steve”



Alice odkrywa, że jej najlepszy przyjaciel Steve spotyka się z jej 26-letnią córką, Izzy. Boi się, że za jednym zamachem straci dwie ważne dla niej osoby. Postanawia sabotować związek pary. Groźby i prośby nie działają. Steve nie daje za wygraną. Między przyjaciółmi dochodzi do wojny. Finalnie mąż Alice traci cierpliwość - widzi żonę w zupełnie innym świetle. Steve wie, że Izzy to jego szansa na szczęście, jednak Alice nie podda się bez walki.

Premiera: 8 czerwca



„Antoni Porowski: W rytmie miasta”



Od kultowych miejsc po ukryte perełki – Antoni Porowski, zainspirowany serią Nat Geo „Best of the World”, odkrywa najbardziej niezwykłe zakątki świata. W sercu Paryża, Meksyku, Londynu i rodzinnego Nowego Jorku szuka autentycznych, niezapomnianych wrażeń. Jego inspirująca podróż wykracza poza utarte szlaki, by pokazać widzom najlepsze miejsca, hotele i restauracje. To szansa, by odkryć prawdziwą duszę każdego miasta, jego kulturę, a przede wszystkim jego mieszkańców.

Premiera: 8 czerwca



„Czy mnie słychać?”



Gdy małżeństwo Alexa się rozpada, próbuje on radzić sobie z rozwodem i wiekiem średnim, szukając nowego celu w komediowej scenie Nowego Yorku. Byli partnerzy muszą znaleźć sposób na wspólne wychowywanie dwóch synów i odnalezienie swoich tożsamości.

Premiera: 10 czerwca



„Król dopalaczy”



Inspirowana prawdziwymi wydarzeniami historia przedstawia zawrotną karierę zwykłego chłopaka, który zbudował imperium legalnych dopalaczy i niczym „Wilk z Wall Street” z dnia na dzień stał się milionerem. Dawid rozpoczyna życie, w którym sława, piękne kobiety, szybkie samochody i niekończąca się impreza stają się codziennością. Konfrontacje z gangsterami i układy na najwyższych szczeblach władzy sprawiają, że granica między legalnym, a zakazanym jest bardzo cienka. Kiedy pojawia się policjant, którego nie da się kupić, rozpoczyna się bezwzględna gra o wszystko. Czy Dawidowi uda się zatrzymać, zanim będzie za późno? Czy miłość zdoła go ocalić przed ostatecznym upadkiem?

Premiera: 10 czerwca



„Avatar: Ogień i popiół”



Trzecia część przygód żołnierza Jake’a Sully’ego, lidera ludu Na’vi, i jego rodziny. Rodzina Sullych jeszcze nie otrząsnęła się z jednej tragedii, gdy z pomocą Wietrznych Kupców musi zapobiec kolejnej. Tymczasem, zostają zaatakowani przez Klan Popiołu, który obwinia Eywę o zniszczenie jego domu. Ostrzeżenie: sceny z migającymi światłami mogą być szkodliwe dla widzów wrażliwych na światło.

Premiera: 24 czerwca



„The Bear”



W piątym, finałowym sezonie serialu FX „The Bear” Sydney, Richie i Sugar odkrywają, że Carmy rzucił branżę i zostawił im restaurację. Bez pieniędzy, z groźbą sprzedaży i nadciągającą burzą, ekipa musi zewrzeć szeregi, by wydać ostatni serwis. W końcu zrozumieją, że „idealna” restauracja to nie jedzenie, a ludzie, którzy ją tworzą.

Premiera: 26 czerwca

