Hugh Jackman w szalonym kryminale. Prime Video zapowiada nietypową premierę

Brzmi absurdalnie, ale właśnie taki pomysł stoi za jedną z najbardziej nietypowych premier tego roku. „Sprawiedliwość owiec” już wkrótce trafi do widzów Prime Video i ma szansę stać się jedną z najbardziej oryginalnych produkcji sezonu.

„Sprawiedliwość owiec” i całe stado gwiazdorów w tym filmie

Za produkcję odpowiadają Amazon MGM Studios we współpracy z Working Title i Three Strange Angels.

Na ekranie zobaczymy imponującą obsadę. Głó wną rolę zagra Hugh Jackman, a partnerować mu będą Nicholas Braun, Nicholas Galitzine, Molly Gordon i Tosin Cole. W produkcji występują także Hong Chau, Emma Thompson, Julia Louis-Dreyfus, Bryan Cranston, Chris O’Dowd, Regina Hall, Patrick Stewart, Bella Ramsey, Brett Goldstein oraz Rhys Darby.

W centrum historii znajduje się George, w którego wciela się Hugh Jackman. Mężczyzna prowadzi spokojne życie pasterza i każdego wieczoru czyta swoim ukochanym owcom powieści kryminalne. Jest przekonany, że zwierzęta nie rozumieją ani słowa z jego opowieści.

Wszystko zmienia się, jednak gdy na farmie dochodzi do tajemniczego incydentu. Gdy ludzie nie potrafią znaleźć odpowiedzi, śledztwo przejmują owce.

Owce ruszają ze śledztwem. Jedna z najbardziej oryginalnych premier roku

Zwierzęcy bohaterowie postanawiają samodzielnie rozwikłać zagadkę. Analizują zachowania ludzi, podążają za kolejnymi wskazówkami i próbują połączyć wszystkie elementy układanki.

Twórcy stawiają na połączenie klasycznej zagadki kryminalnej z komediowym tonem i nieoczywistymi bohaterami. „Sprawiedliwość owiec” ma udowodnić, że dobrym detektywem można zostać nawet wtedy, gdy zamiast rąk ma się kopyta.

„Sprawiedliwość owiec” już przed premierą zwraca uwagę nietypowym pomysłem i imponującą obsadą. Połączenie kryminału, czarnego humoru i zwierzęcych bohaterów sprawia, że film wyróżnia się na tle tegorocznych premier platform streamingowych. Film zadebiutuje na Prime Video 24 czerwca.

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