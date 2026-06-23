13 seriali Harlana Cobena na Netflix. Widzowie rzucili się na kolejne hity

Miniserial „Za wszelką cenę” błyskawicznie wspiął się na szczyt najchętniej oglądanych produkcji w Polsce. W serwisie streamingowym można znaleźć całą kolekcję seriali inspirowanych twórczością autora.

Seriale Harlana Cobena na Netflix

Mroczne sekrety odkryte w przeszłości, zwroty akcji prowadzące do kolejnych, które z kolei prowadzą do jeszcze większych, oraz podejrzane postacie, które w niewytłumaczalny sposób nawiązują ze sobą więzi – to cechy charakterystyczne dla twórczości Harlana Cobena. Ten bestsellerowy autor wydał ponad 30 thrillerów, których fabuły idealnie nadają się na mały ekran.

Ponieważ Coben jest producentem wykonawczym wszystkich z nich, scenariusze tych serii są równie enigmatyczne i wciągające, co literacki pierwowzór. Istnieją pewne różnice – głównie takie, że większość jego książek rozgrywa się w jego rodzinnym stanie New Jersey, podczas gdy wiele adaptacji rozgrywa się za granicą. Dzięki trwającej współpracy Netflixa z Cobenem na miłośników thrillerów czeka mnóstwo jego kryminałów, w których naprawdę się zatracić.

13 seriali Harlana Cobena do obejrzenia już teraz na Netflix

„Na gorącym uczynku”



Argentyński thriller opowiada o dziennikarce śledczej Emie Garay, która tropi przestępców unikających kary. Gdy podczas śledztwa w sprawie zaginięcia nastolatki zaczyna podejrzewać bliskiego sobie człowieka, odkrywa sieć powiązanych tajemnic. To pierwsza latynoamerykańska adaptacja powieści Cobena.



„Już mnie nie oszukasz”



Michelle Keegan gra Mayę Stern, byłą pilotkę wojskową, która po śmierci męża i siostry przeżywa kolejną traumę. Na nagraniu z kamery niani dostrzega zmarłego męża rozmawiającego z ich dzieckiem. Rozpoczyna własne śledztwo, które prowadzi ją coraz głębiej w świat sekretów i manipulacji.



„W głębi lasu”



Jedna z najpopularniejszych polskich adaptacji Cobena. Historia rozgrywa się w dwóch planach czasowych i wraca do zaginięcia nastolatków podczas obozu w 1994 roku. Po latach prokurator Paweł Kopiński odkrywa, że jego siostra, uznana za zaginioną, może wciąż żyć.



„Bez pożegnania”



Francuskojęzyczna produkcja śledzi losy Guillaume’a Lucchesiego, który przed laty stracił dziewczynę i brata. Dziesięć lat później znika jego obecna partnerka Judith, a mężczyzna zostaje zmuszony do odkrycia prawdy o jej przeszłości.



„Zachowaj spokój”



Polski serial osadzony w tym samym świecie co „W głębi lasu”. Po śmierci nastolatka znika Adam Barczyk, a jego matka zrobi wszystko, by odnaleźć syna. W tle pojawiają się znani już widzom bohaterowie z wcześniejszej adaptacji Cobena.



„Za wszelką cenę”



Sam Worthington wciela się w Davida Burroughsa, skazanego za zabójstwo własnego syna. Gdy pojawia się dowód, że dziecko może żyć, bohater podejmuje desperacką próbę odkrycia prawdy. To pierwszy serial z uniwersum Cobena realizowany dla Netflixa w Stanach Zjednoczonych.



„Niewinny”



Hiszpański thriller o Mateo Vidalu, którego życie zmienia się po tragicznej bójce w klubie. Po wyjściu z więzienia próbuje zacząć od nowa, lecz kolejne wydarzenia sprawiają, że przeszłość nie daje o sobie zapomnieć.



„Tylko jedno spojrzenie”



Warszawska historia Grety, która po odnalezieniu tajemniczego zdjęcia zaczyna podejrzewać, że zaginięcie jej męża ma związek z dawno skrywanymi sekretami. Śledztwo prowadzi ją do bolesnych wspomnień i nieoczywistych odkryć.



„Tęsknię za tobą”



Detektyw Kat Donovan po 11 latach trafia w aplikacji randkowej na profil swojego zaginionego narzeczonego. Kobieta rozpoczyna dochodzenie, które ujawnia kolejne warstwy tajemnic i zmusza ją do zadania pytania, komu naprawdę może zaufać.



„O krok za daleko”



Simon Greene wiedzie pozornie idealne życie, dopóki jego córka Paige nie ucieka z domu. Gdy osoba widziana z nią po raz ostatni zostaje znaleziona martwa, ojciec trafia do niebezpiecznego świata pełnego sekretów mogących zniszczyć całą rodzinę.



„Safe”



Michael C. Hall gra wdowca i chirurga dziecięcego, którego córka nagle znika. Poszukiwania prowadzą do odkrycia mrocznych tajemnic sąsiadów i przyjaciół z pozornie spokojnego brytyjskiego osiedla.



„Zostań przy mnie”



Losy fotografa, detektywa i matki trójki dzieci splatają się wokół dwóch zaginięć oddzielonych siedemnastoma latami. Serial stopniowo odsłania, jak pozornie niezwiązane historie tworzą jedną układankę.



„The Stranger”



Tajemnicza kobieta ujawnia ludziom sekrety, wywołując lawinę dramatycznych wydarzeń. Gdy Adam Price zaczyna sprawdzać informacje dotyczące swojej żony, jego życie rozpada się na kawałki, a kolejne tajemnice okazują się ze sobą powiązane. Czytaj też:

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