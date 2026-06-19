Dziś 5 perełek od Netflix i 3 od HBO Max. Gwiazdor „Breaking Bad” w filmie na faktach!

Netflix i HBO Max nie zwalniają tempa. Na dziś platformy przygotowały kilka głośnych premier, wśród których nie brakuje zarówno filmowych nowości, jak i serialowych propozycji na weekendowy seans. Największą uwagę przyciągnie z pewnością nowy film oparty na prawdziwych wydarzeniach z udziałem gwiazdora „Breaking Bad” Bryana Cranstona. Sprawdziliśmy, co warto obejrzeć – oto 5 najciekawszych premier od Netfliksa i 3 nowości od HBO Max, które właśnie zadebiutowały w streamingu.

Co dzisiaj warto włączyć? Nowości na Netflix i HBO Max w piątek

„Wiadomości dla Isabelle” (Netflix)



Po śmierci siostry Jill zostawia na jej poczcie głosowej serię nagrań będących kroniką jej chaotycznego życia w San Francisco. Kiedy numer zostaje przypisany do kogoś innego, pewien agent nieruchomości z Austin zaczyna otrzymywać zabawne, pełne szczerych wyznań wiadomości.



„Kolorowanka” (Netflix)



Oddany samotny ojciec przystosowuje się do życia po śmierci żony, wychowując jednocześnie syna z zespołem Downa.



„Oaza” (Netflix)



„Oaza” to najbardziej luksusowy kurort wypoczynkowy w kraju — raj zarezerwowany dla najbogatszych rodzin, z prywatnymi plażami, strefami VIP i skuteczną ochroną. Idealne miejsce, by przeżyć najlepsze wakacje życia. Wszystko jednak rozpada się w jednej chwili, gdy policja wkracza do ośrodka, by zbadać tajemnicze zaginięcie. W tym ekskluzywnym miejscu każdy jest podejrzany — i nikt nie może go opuścić, dopóki nie zostanie znaleziony sprawca.



„Dirty Dancing 2” (Netflix)



Rodzina Katey przeprowadza się na Kubę, gdzie dziewczyna bierze udział w konkursie tańca.



„Zwycięskie losy Jerry'ego i Marge” (Netflix)



Oparta na faktach historia Jerry'ego i Marge Salbee, którzy wygrali na loterii, a pieniądze postanowili przeznaczyć na ożywienie swojego małego miasteczka.



„Sisu: Droga do zemsty” (HBO Max)



Zdeterminowany ocalały przemierza kraj ogarnięty wojną, by uczcić rodzinę i uciec przed bezwzględnym wrogiem.



„Kaskader” (HBO Max)



Kaskader ma odnaleźć zaginioną gwiazdę filmu, lecz zostaje wrobiony w morderstwo i musi oczyścić swoje imię, demaskując prawdziwego sprawcę.



„Przeznaczenie: Historia Pogány Induló” (HBO Max)



Nastolatek z małego węgierskiego miasta zostaje gwiazdą rapu przed 18. rokiem życia, ale sława przynosi presję, uzależnienie i wyrzeczenia.Czytaj też:

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