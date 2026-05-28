4 najlepsze seriale gangsterskie na HBO Max. Polski tytuł w czołówce

Platforma HBO Max oferuje wiele produkcji, które doskonale oddają klimat mafijnych porachunków, niebezpiecznych układów oraz życia na granicy prawa. Wśród dostępnych tytułów można znaleźć zarówno kultowe klasyki, jak i nowsze seriale, które zdobyły uznanie krytyków i widzów na całym świecie. Poniżej znajdziecie cztery seriale gangsterskie dostępne na HBO Max, które wyróżniają się ciekawą fabułą, wyrazistymi postaciami i niepowtarzalnym klimatem świata przestępczego. Wśród nich jest jedna polska perełka.

„Mayans M.C.”



Ezekiel „EZ” Reyes po wyjściu z więzienia dołącza do gangu motocyklowego Majów, działającego na granicy kalifornijsko-meksykańskiej. Kiedyś uchodził za „cudownego chłopaka” mogącego spełnić swój amerykański sen. Teraz wspólnie ze swoim bratem planują zemstę na osobach, które odpowiadają za śmierć ich matki. Tym samym EZ postanawia stworzyć swoją nową tożsamość i wkroczyć na przestępczą ścieżkę, z której nie ma powrotu.



„Odwróceni”



To to 13 odcinkowa historia o losach bezwzględnego gangstera i policjanta. Osoby z pozoru tak różne łączy jedna rzecz. Miłość i przywiązanie do rodziny, a co za tym idzie związane z nią poświęcenia. Główny bohater, podinspektor Sikora (Artur Żmijewski), zajmuje się rozpracowywaniem mafii pruszkowskiej i wołomińskiej. Jego celem jest posadzenie bandytów na ławie oskarżonych. Jednak aby tego dokonać, potrzebuje pomocy. Jedynym sposobem na jej uzyskanie jest współpraca z „Blachą” (Robert Więckiewicz). Czy jednak policjantowi uda się „odwrócić” groźnego przestępcę? A może to on sam zostanie „odwrócony” na stronę mafii?



„Zakazane imperium”



Martin Scorsese, zdobywca Oscara i Terence Winter, zdobywca Emmy („Rodzina Soprano”) stworzyli ten serial na HBO. Znajdziesz tu wszystko, co zakazane. Lata 20-te w Ameryce po wprowadzeniu prohibicji. I wojna światowa dobiegła końca. Wall Street przeżywa boom, a na rynku można kupić dosłownie wszystko. Położone nad oceanem Atlantic City, jest modnym kurortem. Nie obowiązują tu żadne reguły. Za kilka dolarów można posmakować szalonego życia. Nucky Thompson (Steve Buscemi) jest niekwestionowanym Bossem Atlantic City. Szuka możliwości wzbogacenia się – postanawia zmonopolizować nielegalny rynek alkoholu. Walczy z agentami federalnymi, ambitnymi podwładnymi i rywalami jak Al Capone, Lucky Luciano i Arnold Rothstein.



„Rodzina Soprano”



Tony, przykładny mąż i ojciec, to jednocześnie mafijny boss. Jego problemy dotyczą zarówno rodziny jak i „rodziny" mafijnej, której jest głową. Gdy Tony dostaje ciężkich ataków paniki, szuka pomocy u psychiatry. I tu zaczynają się problemy...

