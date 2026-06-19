W jeden dzień stał się #1 na Netflix. Miniserial od Harlana Cobena podbija serwis

Produkcja zadebiutowała 18 czerwca i błyskawicznie przyciągnęła uwagę fanów thrillerów oraz miłośników twórczości jednego z najpopularniejszych autorów kryminałów na świecie.

Wszyscy oglądają „Za wszelką cenę”. Serial na podstawie książki Harlana Cobena robi szał na Netflix

Fabuła serialu „Za wszelką cenę” skupia się na Davidzie Burroughsie, niewinnie skazanym ojcu, który odsiaduje wyrok dożywotniego więzienia za rzekome zamordowanie własnego syna. Mężczyzna pogodził się już ze swoim losem, jednak wszystko zmienia się w chwili, gdy otrzymuje dowód sugerujący, że jego dziecko może nadal żyć. To odkrycie uruchamia lawinę wydarzeń. David decyduje się na desperacki krok – ucieka z więzienia, by samodzielnie odkryć prawdę i odnaleźć syna.

Fani Harlana Cobena doskonale wiedzą, czego można spodziewać się po jego opowieściach. Zaginione osoby, rodzinne tajemnice, mroczne sekrety z przeszłości i niespodziewane zwroty akcji to znaki rozpoznawcze autora. „Za wszelką cenę” nie jest wyjątkiem. Serial został przygotowany jako ośmioodcinkowy thriller, który stopniowo odkrywa kolejne elementy skomplikowanej układanki.

Choć historia wydaje się niezwykle realistyczna, warto podkreślić, że nie została oparta na prawdziwych wydarzeniach. To w pełni fikcyjna opowieść stworzona przez Cobena. Autor podkreśla jednak, że zależało mu nie tylko na stworzeniu wciągającego thrillera, ale również historii niosącej nadzieję. Mimo że akcja rozpoczyna się w bardzo mrocznym miejscu, z czasem odsłania bardziej emocjonalny i poruszający wymiar.

Za ekranizację odpowiada Robert Hull, który współpracował z Cobenem przy przenoszeniu historii na ekran. W głównych rolach wystąpili Sam Worthington, znany między innymi z filmowej serii „Avatar”, Britt Lower oraz Milo Ventimiglia. Ich kreacje już teraz zbierają pozytywne opinie widzów, którzy chwalą zarówno emocjonalną stronę opowieści, jak i tempo narracji.

Błyskawiczny sukces produkcji pokazuje, że nazwisko Harlana Cobena wciąż przyciąga miliony widzów na całym świecie. Jeśli tempo zainteresowania utrzyma się na obecnym poziomie, „Za wszelką cenę” może stać się jednym z największych serialowych hitów tego lata na Netfliksie.

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