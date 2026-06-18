Miniserial, który znika z Netfliksa, kiedyś przyciągał masę widzów. To jego ostatnie dni na platformie

Jeżeli jesteś fanem kryminałów, nie zapomnij o tym 6-odcinkowym miniserialu Netfliksa. „Klimatyczny. Piękna sceneria. Trzymający w napięciu”; „Świetny kryminał, wciągający od samego początku”; „Dawno nie oglądałam tak świetnego serialu. Jest nieprzewidywalny, świetna gra aktorska, kilka różnych akcji i muzyka bardzo dobra. Warto obejrzeć”; „świetny! Na pozytywną ocenę serialu wpływa przede wszystkim to, że bohaterowie postępują w sposób racjonalny (!!!), co nie jest powszechnym zjawiskiem”; „Kawał dobrego kryminału z dobrym klimatem i zbudowanym napięciem” – piszą o nim widzowie w sieci.

Jeden z najlepszych miniseriali – kryminałów na Netfliksie. Kiedyś przyciągał tłumy

„Las” zadebiutował w 2017 roku i był jednym z pierwszych miniseriali na Netflix, które zdobyły aż tak dużą popularność.

Mamy tutaj ciche i spokojne wiejskie miasteczko. Pewnej nocy znika szesnastoletnia Jennifer, zaraz po tym jak wezwała swojego nauczyciela od francuskiego. Gaspard Decker, policjant, były żołnierz, samotny ojciec i nowy przybysz w mieście prowadzi śledztwo razem z Virginie Musso, lokalną policjantką. Pomaga im Ewa, samotna i tajemnicza kobieta.

Główną rolę w serialu zagrała Alexia Barlier, a na ekranie towarzyszą jej między innymi Suzanne Clement, Samuel Labarthe, Patrick Ridremont czy Frederic Diefenthal.

Miniserial „Las” dostępny będzie na Netflix jeszcze przez 10 dni. Macie wciąż czas na to, żeby go obejrzeć. Zniknie z platformy w niedzielę 28 czerwca.

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