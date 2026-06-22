Netflix po weekendzie. Polacy najchętniej oglądali 4 seriale i 3 filmy

Za nami przedostatni weekend czerwca. Sprawdzamy, co oglądali w nim najchętniej Polacy na Netflix. Ostatnie dwa dni widzowie szczególnie licznie wybierali do seansu nowy serialowy thriller na podstawie książki Harlana Cobena i historię na faktach o zbrodni, która na zawsze zmieniła Wielką Brytanię. W czołówce znalazła się też nowa komedia romantyczna, którą już widzowie oceniają bardzo wysoko, kontynuacja polskiego hitu kryminalnego oraz film na podstawie ukochanej gry. Sprawdźcie wszystkie trendy, żebyście wiedzieli, co trzeba nadrobić.

4 seriale i 3 filmy. To robiło szał w weekend na Netfliksie w Polsce

„Jedyny świadek”



Opowieść o doświadczeniach Alexa i André Hanscombe’ów, którzy próbują poradzić sobie z doświadczeniem traumy wywołanej brutalnym aktem przemocy. Gdy w 1992 r. Rachel Nickell pada ofiarą mordercy na Błoniach Wimbledonu, André z dnia na dzień zostaje samotnym rodzicem. Wówczas postanawia odłożyć na bok swój żal i ból oraz postawić syna Alexa — jedynego naocznego świadka ataku — w centrum własnego świata. Od tego czasu André zaczyna żyć kierowany tylko jednym pragnieniem, jakim jest zapewnienie dobrostanu pokiereszowanemu emocjonalnie chłopcu, czego nie ułatwiają mu szukające sensacji media i coraz bardziej zdesperowana policja. Serial „Jedyny świadek” to historia o tym, jak ojcu i synowi postawionym w obliczu niewyobrażalnej tragedii udało się przejść drogę wiodącą z ciemności do światła.



„Poligamista”



Jonasi Gomora zbudował bankowe imperium od podstaw. Po drodze podjął jednak szereg decyzji, które mocno skomplikowały mu życie prywatne. Teraz przychodzi mu się ze wszystkim rozliczyć i przejrzeć w lustrze, a raczej gabinecie luster trzymanych przez jego żony i kochanki.



„Oaza”



„Oaza” to najbardziej luksusowy kurort wypoczynkowy w kraju — raj zarezerwowany dla najbogatszych rodzin, z prywatnymi plażami, strefami VIP i skuteczną ochroną. Idealne miejsce, by przeżyć najlepsze wakacje życia. Wszystko jednak rozpada się w jednej chwili, gdy policja wkracza do ośrodka, by zbadać tajemnicze zaginięcie. W tym ekskluzywnym miejscu każdy jest podejrzany — i nikt nie może go opuścić, dopóki nie zostanie znaleziony sprawca.



„Za wszelką cenę”



Niewinny ojciec odsiadujący dożywocie za morderstwo własnego syna otrzymuje dowody, że jego dziecko być może nadal żyje — i musi wydostać się z więzienia, aby odkryć prawdę.



„Kolory Zła: Czerń”



„Kolory zła: Czerń” to kolejny rozdział wciągającej sagi kryminalnej, będącej adaptacją bestsellerów Małgorzaty Oliwii Sobczak. Prokurator Leopold Bilski zostaje przeniesiony do pozornie spokojnego miasta na Kaszubach, gdzie zniknięcie kolejnego dziecka odsłania mroczne sekrety, a na światło dzienne wychodzą długo skrywane, niewygodne prawdy. Podążając tropem niepokojących znaków, psychologicznych zagadek i lokalnych legend, Bilski musi zmierzyć się z mrokiem czającym się pod pozornie idyllicznymi fasadami. To opowieść o wysokiej cenie, jaką trzeba zapłacić, stając twarzą w twarz ze złem ukrytym w zwyczajnej codzienności.



„Minecraft: Film”



Grupka ludzi trafia do gry komputerowej „Minecraft”. Próbują oni wydostać się z tej kwadratowej krainy, a pomaga im kultowa postać – Steve.



„Wiadomości dla Isabelle”



Po śmierci siostry Jill zostawia na jej poczcie głosowej serię nagrań będących kroniką jej chaotycznego życia w San Francisco. Kiedy numer zostaje przypisany do kogoś innego, pewien agent nieruchomości z Austin zaczyna otrzymywać zabawne, pełne szczerych wyznań wiadomości. Czytaj też:

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