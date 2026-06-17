Kultowy serial znika z Netfliksa po 12 latach. Fani nie kryją rozczarowania

Ciepła atmosfera małego miasteczka, błyskotliwe dialogi i niezapomniana relacja matki z córką sprawiły, że „Gilmore Girls” przez lata pozostawało jednym z najchętniej oglądanych tytułów na Netfliksie. Teraz platforma przekazała wiadomość, która zasmuci miliony fanów. Po 12 latach obecności w serwisie główna seria produkcji zostanie usunięta z biblioteki.

„Kochane kłopoty” zostaną usunięte z Netfliksa. Dlaczego?

W portalu X Netflix poinformował, że serial oglądać można na tej platformie do 30 czerwca. Wszystko wskazuje na to, że nie dotyczy to tylko USA, ale też użytkowników w innych krajach świata, w tym w Polsce.

„To serial? To styl życia. To religia. Z przykrością informujemy, że sezony 1-7 »Gilmore Girls« znikną z Netfliksa w USA 30 czerwca. Wznosimy filiżankę kawy za każdego fana, który odwiedził z nami Stars Hollow” – czytamy.

Wśród fanów, dla których serial od dawna urósł do rangi fenomenu kulturowego, pojawiło się wielkie niezadowolenie. Dla wielu osób produkcja była bowiem obowiązkowym elementem jesiennych wieczorów, a liczne maratony oglądania przygód Lorelai i Rory Gilmore zyskały status tradycji.

„Gilmore Girls” zadebiutowało w 2000 roku i było emitowane przez siedem sezonów. Po zakończeniu emisji serial nie zniknął z popkultury. Wręcz przeciwnie – dzięki platformom streamingowym zyskał drugie życie. W kolejnych latach serial regularnie trafiał na listy najczęściej oglądanych klasycznych produkcji, a internet pełen był dyskusji na temat ulubionych odcinków, bohaterów oraz relacji Rory z jej partnerami. Niewiele seriali może pochwalić się tak aktywną społecznością fanów wiele lat po zakończeniu emisji.

Być „” może wycofanie serialu z Netfliksa oznacza, że pojawi się on teraz na innej platformie streamingowej. Fanom nie pozostaje nic innego, jak czekać na dobre wieści.

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