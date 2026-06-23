Nowy serial TVP VOD poruszy Polaków. W centrum temat, o którym wciąż boimy się mówić

Zdrowie psychiczne przestaje być tematem tabu, ale w wielu miejscach nadal pozostaje tematem przemilczanym, który lepiej zamieść pod dywan. Właśnie tę rzeczywistość pokaże nowy serial TVP VOD Original. „Słoneczna. Poza ciszą” ma opowiedzieć historię mieszkańców niewielkiego miasteczka, którzy uczą się rozmawiać o kryzysach, samotności i potrzebie wsparcia.

„Słoneczna. Poza ciszą”. Serial TVP z ważnym społecznym przesłaniem

Na początku czerwca ruszyły zdjęcia do nowej produkcji Telewizji Polskiej. „Słoneczna. Poza ciszą” będzie pierwszym serialem tego typu przygotowanym specjalnie dla platformy TVP VOD.

Fabuła skupia się na Lenie Majewskiej, młodej psychoterapeutce, w którą wciela się Barbara Liberek. Bohaterka przyjeżdża do rodzinnej miejscowości swojego narzeczonego, gdzie planuje otworzyć pierwszą w okolicy poradnię psychologiczną. Los szybko wystawia ją jednak na trudną próbę.

Mimo osobistej tragedii Lena postanawia zostać i prowadzić gabinet. Musi zmierzyć się nie tylko z nieufnością mieszkańców, ale także z chłodnym przyjęciem ze strony części lokalnej społeczności. W miejscu, gdzie rozmowa o zdrowiu psychicznym nadal budzi wstyd i lęk przed oceną, zdobycie zaufania okazuje się wyjątkowo trudnym zadaniem.

Psychoterapia w centrum serialowej opowieści

Twórcy podkreślają, że każda historia pacjentów stanie się ważnym elementem większej opowieści o przemianie całej społeczności. Serial ma pokazać, że proszenie o pomoc nie jest oznaką słabości, lecz przejawem troski o siebie i najbliższych.

„Słoneczna. Poza ciszą” będzie jednym z pierwszych polskich seriali codziennych, w których psychoterapia i zdrowie psychiczne stanowią nie tylko tło wydarzeń, ale centralny temat opowieści. Chcemy pokazać zarówno indywidualne historie bohaterów, jak i społeczne mechanizmy, które utrudniają szukanie pomocy psychologicznej, szczególnie poza dużymi miastami” – wyjaśnia reżyser Jarosław Banaszek.

Pierwszy taki projekt w historii TVP VOD Original

Znaczenie produkcji podkreślają również przedstawiciele Telewizji Polskiej. Dyrektor Generalny TVP Tomasz Sygut zwraca uwagę, że zdrowie psychiczne należy dziś do najważniejszych wyzwań społecznych, a to z kolei łączy się z misją telewizji publicznej.

„Jednym z podstawowych zadań mediów publicznych jest podejmowanie tematów ważnych społecznie i tworzenie przestrzeni do rozmowy o wyzwaniach, z którymi mierzą się Polacy. [...] „Słoneczna. Poza ciszą” to serial — pierwszy w historii TVP VOD Original — który poprzez angażującą historię może pomóc oswajać ten temat, zachęcać do szukania wsparcia i budować większą społeczną wrażliwość” – przekazał Sygut.

Gwiazdorska obsada serialu „Słoneczna. Poza ciszą”

W obsadzie nowej produkcji znaleźli się Barbara Liberek, Filip Gurłacz, Jacek Knap, Agnieszka Suchora, Waleria Gorobets, Magdalena Walach, Andrzej Nejman, Łukasz Lewandowski, Wojciech Żołądkiewicz, Monika Krzywkowska oraz Łukasz Nowicki.

Za realizację odpowiada Agencja Kreacji Filmu i Serialu Telewizji Polskiej. Premiera „Słonecznej. Poza ciszą” została zaplanowana na jesień i będzie dostępna wyłącznie w TVP VOD.

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