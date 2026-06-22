Zatrzęsienie nowości na Netflix i HBO Max! W jednej sam Al Pacino!

Platformy streamingowe nie zwalniają tempa i szykują dla widzów kolejną porcję gorących premier. W nadchodzącym tygodniu w bibliotekach Netfliksa i HBO Max pojawią się zarówno wyczekiwane seriale, jak i interesujące nowości filmowe. Jeśli zastanawiacie się, co warto dodać do swojej listy do obejrzenia, sprawdźcie pełne zestawienie 18 tytułów, które właśnie trafiają na te platformy.

Nowości na Netflix i HBO Max od 22 do 28 czerwca

„Ręką Dantego” (Netflix)



Uczony Nick, zatrudniony w celu potwierdzenia autentyczności dokumentu, kradnie go złodziejom i wraz z ukochaną Giuliettą odbywa symboliczną podróż od piekła ku rajowi.

Premiera: 24/06/2026



„Awatar: Ostatni władca wiatru”, 2. sezon (Netflix)



Aktorska adaptacja popularnego serialu animowanego o Aangu, młodym Awatarze, który uczy się panowania nad czterema żywiołami — wodą, ziemią, ogniem i powietrzem — aby przywrócić równowagę w świecie, któremu zagraża przerażający Naród Ognia. W sezonie 2, po słodko-gorzkim zwycięstwie i uratowaniu Północnego Plemienia Wody przed inwazją Narodu Ognia, Awatar Aang, Katara i Sokka przegrupowują siły i wyruszają na kolejną misję, aby przekonać nieuchwytnego Króla Ziemi do pomocy w walce ze straszliwym Władcą Ognia Ozai.

Premiera: 25/06/2026



„Chris i Martina: Ostatni set” (Netflix)



Przez prawie dwie dekady Martina Navratilova i Chris Evert wyznaczały standardy w kobiecym tenisie. Grały w zupełnie różnych stylach, miały odmienne osobowości i filozofie, a ich rywalizacja przyciągała uwagę widzów na całym świecie i motywowała je wzajemnie do osiągania historycznych sukcesów. Wiele lat po ich ostatnim meczu życie postawiło przed nimi wyzwanie, z którym żadna z nich nie była w stanie sobie poradzić: w tym samym czasie zdiagnozowano u nich raka.

Premiera: 26/06/2026



„Braciszek” (Netflix)



Uporządkowany świat znanego agenta nieruchomości wywraca się do góry nogami, gdy w jego życiu pojawia się ekscentryczny młodszy brat.

Premiera: 26/06/2026



„Ród Smoka”, 3. sezon (HBO Max)



Serial opowiada o historii rodu Targaryenów i o zdarzeniach dziejących się 200 lat przed czasami, w których osadzona jest Gra o tron.



Premiera: 22 czerwca



„Życie, Larry i pogoń za nieszczęściem” (HBO Max)



Prezydent Obama i jego żona chcieli uczcić 250. rocznicę USA… ale wtedy zadzwonił Larry David.

Premiera: 27 czerwca



„Bumerang” (HBO Max)



Wciągające studium relacji – dawnych i nowych – oraz fascynujący portret współczesnego życia i obyczajów w Teheranie.

Premiera: 24 czerwca



„Jajo larwa motyl” (HBO Max)



W świecie o chaotycznym czasie związek pary zostaje wystawiony na próbę przez nieustannie zmieniające się wspomnienia.

Premiera: 24 czerwca



„Agentka” (HBO Max)



Melissa McCarthy w pełnej akcji komedii o analityczce CIA, która zostaje najmniej spodziewaną tajną bronią świata.

Premiera: 25 czerwca



„Gold” (HBO Max)



Thriller o chciwości: po odkryciu ogromnej bryły złota jeden z mężczyzn zostaje sam na pustyni, walcząc o przetrwanie.

Premiera: 25 czerwca



„Zapach kobiety” (HBO Max)



Al Pacino w oscarowej roli niewidomego byłego oficera, który udziela początkującemu studentowi niezapomnianej lekcji życia.

Premiera: 25 czerwca



„Bez hitu” (HBO Max)



Po próbie samobójczej piosenkarz Daniel trafia na oddział psychiatryczny, gdzie śpiewem ma pomagać innym pacjentom.

Premiera: 25 czerwca



„Stoker” (HBO Max)



Po śmierci ojca w wypadku India poznaje wuja Charliego, o którego istnieniu nie wiedziała.

Premiera: 26 czerwca



„Klika” (HBO Max)



Nieustępliwe dążenie Chito do spełnienia marzeń to opowieść o ambicji, tradycji i odkrywaniu własnej tożsamości.

Premiera: 26 czerwca



„Księgowy” (HBO Max)



Ben Affleck w roli genialnego księgowego, który nawiązuje współpracę z pewną organizacją i szybko odkrywa prawdziwy obraz jej sytuacji finansowej.

Premiera: 26 czerwca



„Księgowy 2” (HBO Max)

Christian Wolff próbuje rozwikłać zagadkę morderstwa dawnego znajomego. Łączy siły z bratem Braxem i agentką Mediną aby odkryć śmiertelny spisek.





Premiera: 26 czerwca



„Little Trouble Girls” (HBO Max)



Nieśmiała nastolatka Lucia trafia do odosobnionego klasztoru w północnych Włoszech, gdzie jej niewinność zostaje wystawiona na próbę.

Premiera: 27 czerwca



„Stół powitalny” (HBO Max)



Josh Fox śledzi historie uchodźców klimatycznych od USA po Karaiby, Amerykę Południową, Azję i Europę.

Premiera: 24 czerwca Czytaj też:

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